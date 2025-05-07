https://ukraina.ru/20250507/kto-gotov-k-novoy-kontinentalnoy-voyne-i-chto-obschego-u-mertsa-s-gitlerom--semibratov-1063001985.html

Кто готов к новой континентальной войне и что общего у Мерца с Гитлером — Семибратов

Кто готов к новой континентальной войне и что общего у Мерца с Гитлером — Семибратов - 07.05.2025 Украина.ру

Кто готов к новой континентальной войне и что общего у Мерца с Гитлером — Семибратов

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского Украина.ру, 07.05.2025

2025-05-07T17:52

2025-05-07T17:52

2025-05-07T17:52

видео

германия

израиль

европа

фридрих мерц

адольф гитлер

палестино-израильский конфликт

ближний восток

сектор газа

палестина

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов рассказал о главной исторической проблеме ФРГ, о позиции Европы и США относительно предстоящего парада Победы в Москве, а также о военных целях Израиля. 00:26 - Новая коалиция ФРГ и "первый блин" Мерца; 06:02 - Электоральные настроения в Германии и реваншизм; 10:40 - О трёхдневном перемирии; 17:42 - Израиль и расширение операции в Секторе Газа ТГ-канал Евгения Семибратова: https://t.me/Semibratov_EV ТГ-канал Метаметрика: https://t.me/Metametrica

германия

израиль

европа

ближний восток

сектор газа

палестина

сша

фрг

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2025

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