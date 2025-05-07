Кто готов к новой континентальной войне и что общего у Мерца с Гитлером — Семибратов - 07.05.2025 Украина.ру
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Кто готов к новой континентальной войне и что общего у Мерца с Гитлером — Семибратов
Кто готов к новой континентальной войне и что общего у Мерца с Гитлером — Семибратов - 07.05.2025 Украина.ру
Кто готов к новой континентальной войне и что общего у Мерца с Гитлером — Семибратов
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского Украина.ру, 07.05.2025
2025-05-07T17:52
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видео
германия
израиль
европа
фридрих мерц
адольф гитлер
палестино-израильский конфликт
ближний восток
сектор газа
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов рассказал о главной исторической проблеме ФРГ, о позиции Европы и США относительно предстоящего парада Победы в Москве, а также о военных целях Израиля. 00:26 - Новая коалиция ФРГ и "первый блин" Мерца; 06:02 - Электоральные настроения в Германии и реваншизм; 10:40 - О трёхдневном перемирии; 17:42 - Израиль и расширение операции в Секторе Газа ТГ-канал Евгения Семибратова: https://t.me/Semibratov_EV ТГ-канал Метаметрика: https://t.me/Metametrica
германия
израиль
европа
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видео, германия, израиль, европа, фридрих мерц, адольф гитлер, палестино-израильский конфликт, ближний восток, сектор газа, палестина, сша, день победы, парад победы, 80 лет победы, великая отечественная война, перемирие, будет ли перемирие, фрг, выборы, вторая мировая война, видео
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Кто готов к новой континентальной войне и что общего у Мерца с Гитлером — Семибратов

17:52 07.05.2025
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов рассказал о главной исторической проблеме ФРГ, о позиции Европы и США относительно предстоящего парада Победы в Москве, а также о военных целях Израиля.
00:26 - Новая коалиция ФРГ и "первый блин" Мерца;
06:02 - Электоральные настроения в Германии и реваншизм;
10:40 - О трёхдневном перемирии;
17:42 - Израиль и расширение операции в Секторе Газа
ТГ-канал Евгения Семибратова: https://t.me/Semibratov_EV
ТГ-канал Метаметрика: https://t.me/Metametrica
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