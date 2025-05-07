https://ukraina.ru/20250507/kto-gotov-k-novoy-kontinentalnoy-voyne-i-chto-obschego-u-mertsa-s-gitlerom--semibratov-1063001985.html
Кто готов к новой континентальной войне и что общего у Мерца с Гитлером — Семибратов
Кто готов к новой континентальной войне и что общего у Мерца с Гитлером — Семибратов - 07.05.2025 Украина.ру
Кто готов к новой континентальной войне и что общего у Мерца с Гитлером — Семибратов
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского Украина.ру, 07.05.2025
2025-05-07T17:52
2025-05-07T17:52
2025-05-07T17:52
видео
германия
израиль
европа
фридрих мерц
адольф гитлер
палестино-израильский конфликт
ближний восток
сектор газа
палестина
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов рассказал о главной исторической проблеме ФРГ, о позиции Европы и США относительно предстоящего парада Победы в Москве, а также о военных целях Израиля. 00:26 - Новая коалиция ФРГ и "первый блин" Мерца; 06:02 - Электоральные настроения в Германии и реваншизм; 10:40 - О трёхдневном перемирии; 17:42 - Израиль и расширение операции в Секторе Газа ТГ-канал Евгения Семибратова: https://t.me/Semibratov_EV ТГ-канал Метаметрика: https://t.me/Metametrica
германия
израиль
европа
ближний восток
сектор газа
палестина
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Украина.ру
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов рассказал о главной исторической проблеме ФРГ, о позиции Европы и США относительно предстоящего парада Победы в Москве, а также о военных целях Израиля.
00:26 - Новая коалиция ФРГ и "первый блин" Мерца;
06:02 - Электоральные настроения в Германии и реваншизм;
10:40 - О трёхдневном перемирии;
17:42 - Израиль и расширение операции в Секторе Газа
ТГ-канал Евгения Семибратова: https://t.me/Semibratov_EV
ТГ-канал Метаметрика: https://t.me/Metametrica