Иностранные лидеры начинают прибывать в Москву: кто только вылетел, а кто уже в Кремле
16:03 07.05.2025 (обновлено: 16:14 07.05.2025)
© скриншот видео kremlin.ru
© скриншот видео kremlin.ru
Кортежи иностранных лидеров, которые прибывают в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Кремле встречает огромная георгиевская лента. Видео 7 мая опубликовал официальный сайт Кремля
На кадрах видно, что вдоль маршрута следования кортежей по территории Кремля установлены конструкции с полотном в цветах георгиевской ленты. Стоит напомнить, что на юбилей Победы в Россию приглашены многочисленные иностранные гости — парад Победы посетят 29 лидеров государств, по Красной площади пройдут 13 парадных воинских расчетов из-за рубежа.
Ранее Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который прибыл в Москву с официальным визитом. Отмечается, что российский лидер выразил благодарность Мадуро за его визит.
Между тем самолет президента Сербии Александра Вучича, который совершил экстренную посадку в Баку, отправился в Москву. Портал Informer отметил, что сербский политик держит путь в столицу России, чтобы участвовать в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также провести переговоры с Путиным.
По данным российских изданий, Александру Вучичу, чтобы добраться в Россию, пришлось делать крюк через Азербайджан, потому что Латвия и Литва запретили пролет его рейса над странами.
Тем временем китайские телеканалы сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин уже вылетел из Пекина в Москву. Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что 9 мая будет присутствовать на Параде Победы.
В настоящее время известно о том, что на парад по случаю победы в Великой Отечественной войне прибудут более 20-ти политиков мирового уровня. В их числе — премьер-министр Словакии Роберт Фицо, уже упомянутые президент Сербии и председатель КНР, генсек ВьетнамаТо Лам, министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, прибывший в Кремль президент Венесуэлы, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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