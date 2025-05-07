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Иностранные лидеры начинают прибывать в Москву: кто только вылетел, а кто уже в Кремле

Иностранные лидеры начинают прибывать в Москву: кто только вылетел, а кто уже в Кремле - 07.05.2025 Украина.ру

Иностранные лидеры начинают прибывать в Москву: кто только вылетел, а кто уже в Кремле

Кортежи иностранных лидеров, которые прибывают в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Кремле встречает огромная георгиевская лента. Видео 7 мая опубликовал официальный сайт Кремля

2025-05-07T16:03

2025-05-07T16:03

2025-05-07T16:14

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На кадрах видно, что вдоль маршрута следования кортежей по территории Кремля установлены конструкции с полотном в цветах георгиевской ленты. Стоит напомнить, что на юбилей Победы в Россию приглашены многочисленные иностранные гости — парад Победы посетят 29 лидеров государств, по Красной площади пройдут 13 парадных воинских расчетов из-за рубежа.Ранее Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который прибыл в Москву с официальным визитом. Отмечается, что российский лидер выразил благодарность Мадуро за его визит.Между тем самолет президента Сербии Александра Вучича, который совершил экстренную посадку в Баку, отправился в Москву. Портал Informer отметил, что сербский политик держит путь в столицу России, чтобы участвовать в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также провести переговоры с Путиным. По данным российских изданий, Александру Вучичу, чтобы добраться в Россию, пришлось делать крюк через Азербайджан, потому что Латвия и Литва запретили пролет его рейса над странами.Тем временем китайские телеканалы сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин уже вылетел из Пекина в Москву. Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что 9 мая будет присутствовать на Параде Победы. В настоящее время известно о том, что на парад по случаю победы в Великой Отечественной войне прибудут более 20-ти политиков мирового уровня. В их числе — премьер-министр Словакии Роберт Фицо, уже упомянутые президент Сербии и председатель КНР, генсек ВьетнамаТо Лам, министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, прибывший в Кремль президент Венесуэлы, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.Ранее Песков раскрыл, ответит ли Москва "Орешником" в случае провокаций Киева.

https://ukraina.ru/20250507/v-preddverii-dnya-pobedy-fsb-predotvratila-terakt-u-pamyatnika-tank-t-34-v-kakhovke-1062984606.html

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