https://ukraina.ru/20250507/eto-pozor-glava-mid-rossii-otsenil-povedenie-es-nakanune-dnya-pobedy-1063006640.html
"Это позор": глава МИД России оценил поведение ЕС накануне Дня Победы
"Это позор": глава МИД России оценил поведение ЕС накануне Дня Победы - 07.05.2025 Украина.ру
"Это позор": глава МИД России оценил поведение ЕС накануне Дня Победы
Блокировка правительствами Евросоюза пролётов официальных делегаций в Россию для празднования 80-летия победы над нацизмом является недостойным поведением. Об этом 7 мая заявил глава МИД России Сергей Лавров.
2025-05-07T20:56
2025-05-07T20:56
2025-05-07T20:56
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Накануне власти Польши и прибалтийских постсоветских членов ЕС заявили о закрытии своих воздушных пространств для лайнеров с официальными делегациями, следующими в Москву ко Дню Победы и обратно."Конечно, это позор. Это позор", - сказал глава МИД России в комментарии российскому телеканалу.Тем временем в Москву прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, президента Бразилии Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, президент Сербии Александр Вучич и другие главы государств с разных континентов.Также в Москву прибыла глава банка БРИКС Дилма Руссефф и представители других международных организаций. Все они примут участие в торжествах, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.Тем временем в Москве при участии большой немецкой делегации состоялась международная конференция "70-летие создания Организации Варшавского Договора и 80-летие Победы над гитлеровским фашизмом". Подробности в статье Павла Волкова Многополярный мир в прошлом и будущем. Немецкие друзья России приехали на 70-летие Варшавского Договора
https://ukraina.ru/20250423/ya-dolzhen-boyatsya-kakuyu-to-iz-bryusselya-menya-sam-putin-sprashivaet-kto-priedet-v-moskvu-na-parad-1062683173.html
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новости, россия, москва, польша, сергей лавров, си цзиньпин, александр вучич, ес, брикс, день победы, 9 мая, праздники, нацизм, 80 лет победы, международные отношения, международная политика, санкции
Новости, Россия, Москва, Польша, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, Александр Вучич, ЕС, БРИКС, День Победы, 9 мая, праздники, нацизм, 80 лет Победы, международные отношения, Международная политика, санкции
"Это позор": глава МИД России оценил поведение ЕС накануне Дня Победы
Блокировка правительствами Евросоюза пролётов официальных делегаций в Россию для празднования 80-летия победы над нацизмом является недостойным поведением. Об этом 7 мая заявил глава МИД России Сергей Лавров.