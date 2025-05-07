"Это позор": глава МИД России оценил поведение ЕС накануне Дня Победы

"Я должен бояться какую-то из Брюсселя? Меня сам Путин спрашивает!" Кто приедет в Москву на Парад Победы

Кто приедет на Парад Победы в Москве? / "Какая-то там из Брюсселя? Я еду в Москву, меня Путин спрашивает!"