"Это позор": глава МИД России оценил поведение ЕС накануне Дня Победы - 07.05.2025 Украина.ру
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"Это позор": глава МИД России оценил поведение ЕС накануне Дня Победы
"Это позор": глава МИД России оценил поведение ЕС накануне Дня Победы - 07.05.2025 Украина.ру
"Это позор": глава МИД России оценил поведение ЕС накануне Дня Победы
Блокировка правительствами Евросоюза пролётов официальных делегаций в Россию для празднования 80-летия победы над нацизмом является недостойным поведением. Об этом 7 мая заявил глава МИД России Сергей Лавров.
2025-05-07T20:56
2025-05-07T20:56
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польша
сергей лавров
си цзиньпин
александр вучич
ес
брикс
день победы
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Накануне власти Польши и прибалтийских постсоветских членов ЕС заявили о закрытии своих воздушных пространств для лайнеров с официальными делегациями, следующими в Москву ко Дню Победы и обратно."Конечно, это позор. Это позор", - сказал глава МИД России в комментарии российскому телеканалу.Тем временем в Москву прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, президента Бразилии Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, президент Сербии Александр Вучич и другие главы государств с разных континентов.Также в Москву прибыла глава банка БРИКС Дилма Руссефф и представители других международных организаций. Все они примут участие в торжествах, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.Тем временем в Москве при участии большой немецкой делегации состоялась международная конференция "70-летие создания Организации Варшавского Договора и 80-летие Победы над гитлеровским фашизмом". Подробности в статье Павла Волкова Многополярный мир в прошлом и будущем. Немецкие друзья России приехали на 70-летие Варшавского Договора
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новости, россия, москва, польша, сергей лавров, си цзиньпин, александр вучич, ес, брикс, день победы, 9 мая, праздники, нацизм, 80 лет победы, международные отношения, международная политика, санкции
Новости, Россия, Москва, Польша, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, Александр Вучич, ЕС, БРИКС, День Победы, 9 мая, праздники, нацизм, 80 лет Победы, международные отношения, Международная политика, санкции

"Это позор": глава МИД России оценил поведение ЕС накануне Дня Победы

20:56 07.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Блокировка правительствами Евросоюза пролётов официальных делегаций в Россию для празднования 80-летия победы над нацизмом является недостойным поведением. Об этом 7 мая заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Накануне власти Польши и прибалтийских постсоветских членов ЕС заявили о закрытии своих воздушных пространств для лайнеров с официальными делегациями, следующими в Москву ко Дню Победы и обратно.
"Конечно, это позор. Это позор", - сказал глава МИД России в комментарии российскому телеканалу.
Тем временем в Москву прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, президента Бразилии Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, президент Сербии Александр Вучич и другие главы государств с разных континентов.
Коллаж: цитаты недели - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
23 апреля, 06:03
"Я должен бояться какую-то из Брюсселя? Меня сам Путин спрашивает!" Кто приедет в Москву на Парад ПобедыКто приедет на Парад Победы в Москве? / "Какая-то там из Брюсселя? Я еду в Москву, меня Путин спрашивает!"
Также в Москву прибыла глава банка БРИКС Дилма Руссефф и представители других международных организаций. Все они примут участие в торжествах, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
Тем временем в Москве при участии большой немецкой делегации состоялась международная конференция "70-летие создания Организации Варшавского Договора и 80-летие Победы над гитлеровским фашизмом". Подробности в статье Павла Волкова Многополярный мир в прошлом и будущем. Немецкие друзья России приехали на 70-летие Варшавского Договора
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20:56"Это позор": глава МИД России оценил поведение ЕС накануне Дня Победы
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