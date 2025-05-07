Четверть века Путина - 07.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250507/chetvert-veka-putina-1062995328.html
Четверть века Путина
Четверть века Путина - 07.05.2025 Украина.ру
Четверть века Путина
25 лет назад, 7 мая 2000 года состоялась первая инаугурация Владимира Владимировича Путина. Тогда с молодым (всего 48 лет) преемником Ельцина связывались большие надежды. Надежды это оправдались в такой степени, что основная претензия к Путину по-прежнему состоит в том, что он недостаточно Путин…
2025-05-07T17:18
2025-05-07T18:57
мнения
россия
ссср
владимир путин
борис ельцин
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062813114_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a437731f3f5b288dc7dfe218449a280c.jpg
Что является главным содержанием эпохи Путина? Противостояние распаду.Давайте вспомним, с чего начиналось президентство Путина? С легендарной фразы "мочить будем в сортирах", адресованной террористической группировке на Северном Кавказе. А сейчас что? То же самое "мочение в сортирах" террористов, только базируются они не на южных, а на юго-западных территориях России (сейчас – не юридических, а исторических, но не суть важно).И "ичкерийский" сепаратизм, и украинская необандеровщина порождены энергией распада Советского Союза. Процесс разрушения единого пространства отнюдь не свёлся к получению независимости союзными республиками и разрыву экономических связей (последние, кстати, рвались не из-за распада политический общности, а из-за исчезновения союзных заказчиков и открытия рынка для импорта). Речь идёт о распаде самих этих республик и стремления внешних и внутренних игроков вовлечь в процесс распада и Россию.Россия, исторически бывшая точкой сборки империи, после распада СССР осталась носителем энергии, противостоящей энтропии распада, упрощения системы. России нужен был лидер. Россия нашла этого лидера. Им стал Путин.Появление именно такого лидера, наверное, не было случайным.После ельцинских бури и натиска, после ельцинского авторитаризма нужен был человек спокойный, уравновешенный, улавливающий настроения общества, действующий систематично и методично (сейчас уже забыли, что в начале века Путина называли "немцем в Кремле"? и вовсе не из-за знания немецкого языка).Путинскую Россию на Западе принято называть "авторитарной". На самом деле это далеко не так – мы видим, что несменяемое российское руководство внимательно прислушивается к общественному мнению и корректирует политику в зависимости от запросов общества.Удивительный контраст по сравнению с "демократичными" странами вроде Великобритании, где любое количество смен правительств не приводит к смене политики.Публицист Денис Селезнёв нашёл, как нам кажется, удачную историческую аналогию:"Крайние, порой жуткие социальные формы в итоге вылились в модернизированную монархию – путинский принципат. И в этом принципате, подобно тому, как это было при Августе, нобилитет и народ раз в несколько лет подтверждают полномочия принцепса, который правит, находя баланс между интересами знати и обывателей".Справедливости ради надо указать, что это постоянная модель существования российского государства – какая-то представительская форма (в нашей традиции – Земский собор, позже – Съезд Советов или Съезд народных депутатов) утверждает новую династию, которая уже более или менее авторитарно правит.Неслучайной является и идеологическая сдержанность российской власти – Путин избегает чётких дефиниций, что позволяет избегать ненужных конфликтов. Главное же состоит в том, что путинская идеология подчёркнуто консервативна.С одной стороны, тут травма большевизма – Россия уже заплатила огромную цену за право быть лидером "прогрессивной идеологии". Пусть теперь стараются другие.С другой стороны, тут травма перестройки и краха старой идеологической системы. Цена этого оказалась лишь немного ниже цены лидерства.Действуя систематично и методично Путин:- прекратил кавказскую смуту, в результате чего чеченцы стали одной сил порядка в России;- по заветам Ельцина дал регионам столько суверенитета, сколько им надо – оказалось, что надо его на удивление мало;- восстановил российскую экономику, подняв уровень жизни на, пожалуй, самый высокий в истории России;- равноудалил олигархов и указал место в политической и экономической системе России крупному бизнесу;- вернул России вес на международной арене, в чём мы в очередной раз убедимся 9 мая.Напрашивается вопрос – а вот прийти Путин в другое, более спокойное время, он бы… Увы, нет. Это так не работает. Путин пришёл именно тогда, когда он был нужен. В другое время он бы не пришёл. Потому что – а зачем? И так ведь всё хорошо…Главный итог 25 лет Путина – Россия уцелела и продемонстрировала способность повернуть вектор исторического процесса от разрушения к восстановлению.История на этом, конечно, не заканчивается. Впереди много вызовов и, пожалуй, главный из них – о том, какой будет путинская Россия без Путина. Недаром одной из основных тем интервью Павлу Зарубину был вопрос выбора преемника и сохранения стабильности во время транзита власти:"Должны появиться несколько человек, которые смогли бы добиться доверия народа".Немного подробнее о российской модели смены власти можно прочитать в статье Василия Стоякина "Выборы-2024 и феномен российской демократии"
https://ukraina.ru/20250505/pochemu-svo-ne-nachali-ranshe-neskolko-preemnikov-glavnoe-iz-filma-pro-putina--1062931948.html
https://ukraina.ru/20190810/1024580158.html
https://ukraina.ru/20200619/1028031618.html
https://ukraina.ru/20250326/1059972117.html
россия
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062813114_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f42bb2b8d88e72ae6b5e6f35952aa1d6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, россия, ссср, владимир путин, борис ельцин, история
Мнения, Россия, СССР, Владимир Путин, Борис Ельцин, История

Четверть века Путина

17:18 07.05.2025 (обновлено: 18:57 07.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанк
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
25 лет назад, 7 мая 2000 года состоялась первая инаугурация Владимира Владимировича Путина. Тогда с молодым (всего 48 лет) преемником Ельцина связывались большие надежды. Надежды это оправдались в такой степени, что основная претензия к Путину по-прежнему состоит в том, что он недостаточно Путин…
Что является главным содержанием эпохи Путина? Противостояние распаду.
Давайте вспомним, с чего начиналось президентство Путина? С легендарной фразы "мочить будем в сортирах", адресованной террористической группировке на Северном Кавказе. А сейчас что? То же самое "мочение в сортирах" террористов, только базируются они не на южных, а на юго-западных территориях России (сейчас – не юридических, а исторических, но не суть важно).
И "ичкерийский" сепаратизм, и украинская необандеровщина порождены энергией распада Советского Союза. Процесс разрушения единого пространства отнюдь не свёлся к получению независимости союзными республиками и разрыву экономических связей (последние, кстати, рвались не из-за распада политический общности, а из-за исчезновения союзных заказчиков и открытия рынка для импорта). Речь идёт о распаде самих этих республик и стремления внешних и внутренних игроков вовлечь в процесс распада и Россию.
Россия, исторически бывшая точкой сборки империи, после распада СССР осталась носителем энергии, противостоящей энтропии распада, упрощения системы. России нужен был лидер. Россия нашла этого лидера. Им стал Путин.
Появление именно такого лидера, наверное, не было случайным.
Президент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
5 мая, 11:42
Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина Вечером в воскресенье, 4 апреля, в эфире телеканала "Россия 1" был показан документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Издание Украина.ру приводит ключевые заявления главы государства
После ельцинских бури и натиска, после ельцинского авторитаризма нужен был человек спокойный, уравновешенный, улавливающий настроения общества, действующий систематично и методично (сейчас уже забыли, что в начале века Путина называли "немцем в Кремле"? и вовсе не из-за знания немецкого языка).
Путинскую Россию на Западе принято называть "авторитарной". На самом деле это далеко не так – мы видим, что несменяемое российское руководство внимательно прислушивается к общественному мнению и корректирует политику в зависимости от запросов общества.
Удивительный контраст по сравнению с "демократичными" странами вроде Великобритании, где любое количество смен правительств не приводит к смене политики.
Публицист Денис Селезнёв нашёл, как нам кажется, удачную историческую аналогию:
"Крайние, порой жуткие социальные формы в итоге вылились в модернизированную монархию – путинский принципат. И в этом принципате, подобно тому, как это было при Августе, нобилитет и народ раз в несколько лет подтверждают полномочия принцепса, который правит, находя баланс между интересами знати и обывателей".
10 августа 2019, 09:19
Владимир Путин: 20 лет в мировой политикеМы познакомим вас с биографиями людей, влияющих на украинскую политику сегодня. Герой нового выпуска – президент России Владимир Путин
Справедливости ради надо указать, что это постоянная модель существования российского государства – какая-то представительская форма (в нашей традиции – Земский собор, позже – Съезд Советов или Съезд народных депутатов) утверждает новую династию, которая уже более или менее авторитарно правит.
Неслучайной является и идеологическая сдержанность российской власти – Путин избегает чётких дефиниций, что позволяет избегать ненужных конфликтов. Главное же состоит в том, что путинская идеология подчёркнуто консервативна.
С одной стороны, тут травма большевизма – Россия уже заплатила огромную цену за право быть лидером "прогрессивной идеологии". Пусть теперь стараются другие.
С другой стороны, тут травма перестройки и краха старой идеологической системы. Цена этого оказалась лишь немного ниже цены лидерства.
Действуя систематично и методично Путин:
Президент РФ В.Путин на военном параде в честь 70-й годовщины Победы в ВОВ - РИА Новости, 1920, 19.06.2020
19 июня 2020, 01:19
Путинский прорыв. История как повод подумать о современностиСначала в известном американском издании The National Interest, а потом и на официальном сайте kremlin.ru опубликована статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», посвящённая проблемам её современного осмысления и восприятия
- прекратил кавказскую смуту, в результате чего чеченцы стали одной сил порядка в России;
- по заветам Ельцина дал регионам столько суверенитета, сколько им надо – оказалось, что надо его на удивление мало;
- восстановил российскую экономику, подняв уровень жизни на, пожалуй, самый высокий в истории России;
- равноудалил олигархов и указал место в политической и экономической системе России крупному бизнесу;
- вернул России вес на международной арене, в чём мы в очередной раз убедимся 9 мая.
Коллаж: Путин, военная техника, Россия, Кремль - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
26 марта, 08:58
Только Бог с Россией будет всегда. Три задачи эры Путина26 марта 2000 года, то есть ровно 25 лет назад Владимир Путин стал президентом России. Хотя перед этим уже исполнял с 31 декабря 1999 года обязанности главы государства.
Напрашивается вопрос – а вот прийти Путин в другое, более спокойное время, он бы… Увы, нет. Это так не работает. Путин пришёл именно тогда, когда он был нужен. В другое время он бы не пришёл. Потому что – а зачем? И так ведь всё хорошо…
Главный итог 25 лет Путина – Россия уцелела и продемонстрировала способность повернуть вектор исторического процесса от разрушения к восстановлению.
История на этом, конечно, не заканчивается. Впереди много вызовов и, пожалуй, главный из них – о том, какой будет путинская Россия без Путина. Недаром одной из основных тем интервью Павлу Зарубину был вопрос выбора преемника и сохранения стабильности во время транзита власти:
"Должны появиться несколько человек, которые смогли бы добиться доверия народа".
Немного подробнее о российской модели смены власти можно прочитать в статье Василия Стоякина "Выборы-2024 и феномен российской демократии"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияРоссияСССРВладимир ПутинБорис ЕльцинИстория
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:25Что почитать о Великой Отечественной войне? Полезные советы от Мединского о новых книгах в России
19:14СВО продолжается потому, что Киев демонстрирует неготовность к миру – Песков
19:07Недра войны. "Минеральная сделка" уже убивает российских и украинских солдат
18:50Задачи СВО выполняются с полной отдачей - Кадыров
18:46Многополярный мир в прошлом и будущем. Немецкие друзья России приехали на 70-летие Варшавского Договора
18:12Советский народ огромными усилиями покончил с войной, ставшей следствием фашизма – Мадуро
18:05Военный эксперт Юрий Кнутов: ВСУ будут пытаться вернуться в Курскую область, но это авантюра Зеленского
18:00"Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая
17:52Кто готов к новой континентальной войне и что общего у Мерца с Гитлером — Семибратов
17:40Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
17:39"Скандал": Орбан ответил на план фон дер Ляйен по оказанию Украине военной помощи
17:30Роль русофобского форпоста: Захарова о запрете Латвии и Литвы на пролет спецборта Вучича
17:25США считают абсурдным отсутствие диалога России и Украины по завершению конфликта - Вэнс
17:18Четверть века Путина
17:01СМИ: угрозы Трампа ввести санкции против России не влияют на планы Путина
16:39Эстония запретила пролёт в Москву официальным делегациям Кубы и Бразилии
16:23ВС РФ ударили по Запорожью: военкоры раскрыли цель атаки
16:09Самолет президента Сербии вылетел из Баку в Москву
16:03Иностранные лидеры начинают прибывать в Москву: кто только вылетел, а кто уже в Кремле
15:54Михаил Поликарпов: Война Индии и Пакистана может показать России выход из позиционного тупика на Украине
Лента новостейМолния