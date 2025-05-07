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Четверть века Путина

Четверть века Путина - 07.05.2025 Украина.ру

Четверть века Путина

25 лет назад, 7 мая 2000 года состоялась первая инаугурация Владимира Владимировича Путина. Тогда с молодым (всего 48 лет) преемником Ельцина связывались большие надежды. Надежды это оправдались в такой степени, что основная претензия к Путину по-прежнему состоит в том, что он недостаточно Путин…

2025-05-07T17:18

2025-05-07T17:18

2025-05-07T18:57

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россия

ссср

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борис ельцин

история

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Что является главным содержанием эпохи Путина? Противостояние распаду.Давайте вспомним, с чего начиналось президентство Путина? С легендарной фразы "мочить будем в сортирах", адресованной террористической группировке на Северном Кавказе. А сейчас что? То же самое "мочение в сортирах" террористов, только базируются они не на южных, а на юго-западных территориях России (сейчас – не юридических, а исторических, но не суть важно).И "ичкерийский" сепаратизм, и украинская необандеровщина порождены энергией распада Советского Союза. Процесс разрушения единого пространства отнюдь не свёлся к получению независимости союзными республиками и разрыву экономических связей (последние, кстати, рвались не из-за распада политический общности, а из-за исчезновения союзных заказчиков и открытия рынка для импорта). Речь идёт о распаде самих этих республик и стремления внешних и внутренних игроков вовлечь в процесс распада и Россию.Россия, исторически бывшая точкой сборки империи, после распада СССР осталась носителем энергии, противостоящей энтропии распада, упрощения системы. России нужен был лидер. Россия нашла этого лидера. Им стал Путин.Появление именно такого лидера, наверное, не было случайным.После ельцинских бури и натиска, после ельцинского авторитаризма нужен был человек спокойный, уравновешенный, улавливающий настроения общества, действующий систематично и методично (сейчас уже забыли, что в начале века Путина называли "немцем в Кремле"? и вовсе не из-за знания немецкого языка).Путинскую Россию на Западе принято называть "авторитарной". На самом деле это далеко не так – мы видим, что несменяемое российское руководство внимательно прислушивается к общественному мнению и корректирует политику в зависимости от запросов общества.Удивительный контраст по сравнению с "демократичными" странами вроде Великобритании, где любое количество смен правительств не приводит к смене политики.Публицист Денис Селезнёв нашёл, как нам кажется, удачную историческую аналогию:"Крайние, порой жуткие социальные формы в итоге вылились в модернизированную монархию – путинский принципат. И в этом принципате, подобно тому, как это было при Августе, нобилитет и народ раз в несколько лет подтверждают полномочия принцепса, который правит, находя баланс между интересами знати и обывателей".Справедливости ради надо указать, что это постоянная модель существования российского государства – какая-то представительская форма (в нашей традиции – Земский собор, позже – Съезд Советов или Съезд народных депутатов) утверждает новую династию, которая уже более или менее авторитарно правит.Неслучайной является и идеологическая сдержанность российской власти – Путин избегает чётких дефиниций, что позволяет избегать ненужных конфликтов. Главное же состоит в том, что путинская идеология подчёркнуто консервативна.С одной стороны, тут травма большевизма – Россия уже заплатила огромную цену за право быть лидером "прогрессивной идеологии". Пусть теперь стараются другие.С другой стороны, тут травма перестройки и краха старой идеологической системы. Цена этого оказалась лишь немного ниже цены лидерства.Действуя систематично и методично Путин:- прекратил кавказскую смуту, в результате чего чеченцы стали одной сил порядка в России;- по заветам Ельцина дал регионам столько суверенитета, сколько им надо – оказалось, что надо его на удивление мало;- восстановил российскую экономику, подняв уровень жизни на, пожалуй, самый высокий в истории России;- равноудалил олигархов и указал место в политической и экономической системе России крупному бизнесу;- вернул России вес на международной арене, в чём мы в очередной раз убедимся 9 мая.Напрашивается вопрос – а вот прийти Путин в другое, более спокойное время, он бы… Увы, нет. Это так не работает. Путин пришёл именно тогда, когда он был нужен. В другое время он бы не пришёл. Потому что – а зачем? И так ведь всё хорошо…Главный итог 25 лет Путина – Россия уцелела и продемонстрировала способность повернуть вектор исторического процесса от разрушения к восстановлению.История на этом, конечно, не заканчивается. Впереди много вызовов и, пожалуй, главный из них – о том, какой будет путинская Россия без Путина. Недаром одной из основных тем интервью Павлу Зарубину был вопрос выбора преемника и сохранения стабильности во время транзита власти:"Должны появиться несколько человек, которые смогли бы добиться доверия народа".Немного подробнее о российской модели смены власти можно прочитать в статье Василия Стоякина "Выборы-2024 и феномен российской демократии"

https://ukraina.ru/20250505/pochemu-svo-ne-nachali-ranshe-neskolko-preemnikov-glavnoe-iz-filma-pro-putina--1062931948.html

https://ukraina.ru/20190810/1024580158.html

https://ukraina.ru/20200619/1028031618.html

https://ukraina.ru/20250326/1059972117.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, россия, ссср, владимир путин, борис ельцин, история