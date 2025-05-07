https://ukraina.ru/20250507/artem-sokolov-berlin-platit-kievu-za-voynu-no-vse-ravno-ostaetsya-v-polozhenii-vechnogo-dolzhnika-1063005604.html

Артем Соколов: Берлин платит Киеву за войну, но все равно остается в положении вечного должника

Артем Соколов: Берлин платит Киеву за войну, но все равно остается в положении вечного должника - 07.05.2025 Украина.ру

Артем Соколов: Берлин платит Киеву за войну, но все равно остается в положении вечного должника

С точки зрения политической ситуации, кроме мэра Кличко, у Берлина нет доверенных лиц ни в окружении Зеленского, ни в высших эшелонах украинской власти. Это приводит к тому, что Берлин остается в положении вечно должного Украине, не получая ничего взамен, кроме новых требований.

2025-05-07T20:06

2025-05-07T20:06

2025-05-07T20:06

интервью

берлин

германия

киев

владимир кличко

владимир зеленский

фридрих мерц

бундесвер

нато

бундестаг

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД России, кандидат исторических наук Артем Соколов.Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привел к присяге лидера альянса ХДС/ХСС Фридриха Мерца в качестве нового канцлера ФРГ.- Артем Павлович, как новому немецкому правительству удастся соблюсти баланс между военной поддержкой киевского режима и курсом на милитаризацию Германии и усиление бундесвера? Хватит ли на все ресурсов?- Планируется одновременно продолжать помощь Киеву и политику перевооружения немецкой армии. Для этого есть необходимые финансовые условия, кажется, что бюджет стал вовсе неограниченным. Есть ощущение, что Берлин может позволить себе все.Правительство Мерца будет ориентироваться на ситуацию, которая складывается на земле, то есть на развитие украинского конфликта, где баланс трат и приобретений не в пользу Берлина, что нельзя озвучивать в немецком информационном пространстве. И здесь будет попытка провести ревизию помощи Киеву. То есть все ли из того, что поставлялось из вооружений дошло до адресата и используется по назначению.Возможна и некая коррекция под видом того, что Германия не готова продолжать тот же высокий уровень поддержки с учетом высокой коррупционной составляющей украинского государства.Об этом в Берлине говорили много еще в начале 2022 года, потом эти разговоры стали политически некорректными. Но они могут стать той объяснительной моделью, которая поможет Берлину скорректировать свою поддержку Киеву.- США пытаются выйти из украинского конфликта, взвалив его бремя на плечи европейцев. Повысится ли влияние Германии среди киевских элит в результате этого процесса?- С 2022 года этого не произошло. Более того, чем больше Берлин платит за украинский конфликт, тем меньше влияние и авторитета он имеет среди украинских политиков и населения. При удобной возможности украинское руководство вспоминает непоследовательный, с точки зрения Киева, курс Берлина на поддержку Украины в 2022 году, имея в виду поставки тяжелых вооружений, танков и самолетов. Иными словами претензии Киева заключаются в том, что крупные меры поддержки появились не сразу и в результате вынужденных обстоятельств, и в этом смысле Берлин действует не совсем честно.С точки зрения политической ситуации, кроме мэра Кличко, у Берлина нет доверенных лиц ни в окружении Зеленского, ни в высших эшелонах украинской власти. Это приводит к тому, что Берлин остается в положении вечно должного Украине, не получая ничего взамен, кроме новых требований.- Как будет проходить преобразование Бундесвера? Выпуск каких вооружений станет приоритетным, какие рода войск планируется усилить?- Это будет комплексный процесс, который затрагивает все виды и рода войск. Особое внимание будет уделяться новейшим видам вооружений, связанным с опытом применения беспилотников. Будет продолжена политика по модернизации авиации, флота, танков. До 2022 года Бундесвер испытывал нехватку средств на перевооружение, так что все виды вооружений нуждаются в обновлении.Здесь мы имеем дело с политикой комплексного перевооружения немецкой армии, начиная с момента ее воссоздания в 1955 году.- Поделиться ли правительство Мерца дальнобойными ракетами "Таурус" с Украиной?- Для того, чтобы делиться "Таурусами", Берлин должен одобрить присутствие немецких военнослужащих в зоне украинского конфликта, поскольку управления "Таурусами" невозможно без участия немецких специалистов.Это требует одобрения Бундестага, что будет означать продолжительную дискуссию в немецком парламенте и в немецком обществе. И это будет означать прямое участие в украинском конфликте военнослужащих НАТО. Удары по военнослужащим Альянса выведут нас на новый виток эскалации, прямого противостояния России и НАТО, чего в Берлине не хотят и говорят об этом открыто. Чтобы ни говорили Мерц и глава МИД ФРГ Вадефуль о поставка "Таурус" Украине это исключительно риторика, запугивание внешних игроков, России, игра в сильных лидеров. Это решение, которое невозможно принять без угрозы полномасштабной эскалации.- Тем не менее балто-скандинавский регион рассматривается как место будущего вооруженного конфликта между ФРГ и Россией.- Да, к 2020 году с точки зрения немецких экспертов здесь ожидается военная провокация со стороны России, якобы для того, чтобы проверить прочность Альянса. В Литве формируется пятитысячная бригада Бундесвера.- Скромные цифры.- Цифры скромные, но показательные, они могут быть увеличены. Милитаристская риторика в Германии является фоновой, призванной двигать преобразование немецкого государства по всем направлениям, усиливать внешне политическую активность, реализовывать другие реформы, которые вряд ли можно считать популярными. Вместе с фактором "российской угрозы" это особенность немецкой политической реальности, общественной дискуссии, которую мы имеем сейчас.Подробнее о процедуре избрания Фридриха Мерца канцлером ФРГ в материале Евгении Кондаковой Такого провала Германия ещё не видела: сторонник Украины Фридрих Мерц со скандалом стал канцлером ФРГ

https://ukraina.ru/20250507/nedra-voyny-mineralnaya-sdelka-uzhe-ubivaet-rossiyskikh-i-ukrainskikh-soldat-1063004456.html

https://ukraina.ru/20250507/kto-gotov-k-novoy-kontinentalnoy-voyne-i-chto-obschego-u-mertsa-s-gitlerom--semibratov-1063001985.html

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интервью, берлин, германия, киев, владимир кличко, владимир зеленский, фридрих мерц, бундесвер, нато, бундестаг