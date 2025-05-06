ВСУ атаковали FPV-дронами мирных жителей Брянской области: есть погибшие - 06.05.2025 Украина.ру
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ВСУ атаковали FPV-дронами мирных жителей Брянской области: есть погибшие
ВСУ атаковали FPV-дронами мирных жителей Брянской области: есть погибшие - 06.05.2025 Украина.ру
ВСУ атаковали FPV-дронами мирных жителей Брянской области: есть погибшие
Гибель и ранения гражданских лиц из-за атак украинских беспилотников зафиксированы в Брянской области. Об этом 6 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз
2025-05-06T19:53
2025-05-06T19:53
новости
брянская область
украина
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
кто
сво
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"ВСУ атаковали FPV-дронами село Старые Юрковичи Климовского района. К сожалению, легкие осколочные ранения получил местный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - рассказал губернатор.В своём телеграмм канале он сообщил также, что в результате сброса взрывного устройства был повреждён жилой дом."Уважаемые земляки! Враг действует подло и бесчеловечно. Соблюдайте необходимые меры безопасности! Берегите себя и своих близких!", - призвал Богомаз.Он также рассказало ещё одной атаке ВСУ на мирных жителей российского региона."Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Случевск Погарского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла жительница села", - сообщил губернатор.Он снова призвал всех жителей Брянской области соблюдать максимальную бдительность и осторожность с учётом вражеских атак.Тем временем правительство Украины готовится экспортировать боевые дроны. Подробности в публикации Россия наступает, Украина готовится экспортировать оружие, а Британия – воевать с Россией. Итоги 6 мая
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новости, брянская область, украина, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, кто, сво, мирные жители, fpv-дрон
Новости, Брянская область, Украина, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, КТО, СВО, мирные жители, fpv-дрон

ВСУ атаковали FPV-дронами мирных жителей Брянской области: есть погибшие

19:53 06.05.2025
 
© Фото : Владимир Сальдо / TelegramFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
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Гибель и ранения гражданских лиц из-за атак украинских беспилотников зафиксированы в Брянской области. Об этом 6 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз
"ВСУ атаковали FPV-дронами село Старые Юрковичи Климовского района. К сожалению, легкие осколочные ранения получил местный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - рассказал губернатор.
В своём телеграмм канале он сообщил также, что в результате сброса взрывного устройства был повреждён жилой дом.
"Уважаемые земляки! Враг действует подло и бесчеловечно. Соблюдайте необходимые меры безопасности! Берегите себя и своих близких!", - призвал Богомаз.
Он также рассказало ещё одной атаке ВСУ на мирных жителей российского региона.
"Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Случевск Погарского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла жительница села", - сообщил губернатор.
Он снова призвал всех жителей Брянской области соблюдать максимальную бдительность и осторожность с учётом вражеских атак.
Тем временем правительство Украины готовится экспортировать боевые дроны. Подробности в публикации Россия наступает, Украина готовится экспортировать оружие, а Британия – воевать с Россией. Итоги 6 мая
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