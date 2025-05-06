https://ukraina.ru/20250506/vsu-atakovali-fpv-dronami-mirnykh-zhiteley-bryanskoy-oblasti-est-pogibshie-1062973989.html

ВСУ атаковали FPV-дронами мирных жителей Брянской области: есть погибшие

ВСУ атаковали FPV-дронами мирных жителей Брянской области: есть погибшие - 06.05.2025 Украина.ру

ВСУ атаковали FPV-дронами мирных жителей Брянской области: есть погибшие

Гибель и ранения гражданских лиц из-за атак украинских беспилотников зафиксированы в Брянской области. Об этом 6 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз

2025-05-06T19:53

2025-05-06T19:53

2025-05-06T19:53

новости

брянская область

украина

россия

александр богомаз

вооруженные силы украины

всу

военные преступления

кто

сво

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"ВСУ атаковали FPV-дронами село Старые Юрковичи Климовского района. К сожалению, легкие осколочные ранения получил местный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - рассказал губернатор.В своём телеграмм канале он сообщил также, что в результате сброса взрывного устройства был повреждён жилой дом."Уважаемые земляки! Враг действует подло и бесчеловечно. Соблюдайте необходимые меры безопасности! Берегите себя и своих близких!", - призвал Богомаз.Он также рассказало ещё одной атаке ВСУ на мирных жителей российского региона."Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Случевск Погарского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла жительница села", - сообщил губернатор.Он снова призвал всех жителей Брянской области соблюдать максимальную бдительность и осторожность с учётом вражеских атак.Тем временем правительство Украины готовится экспортировать боевые дроны. Подробности в публикации Россия наступает, Украина готовится экспортировать оружие, а Британия – воевать с Россией. Итоги 6 мая

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