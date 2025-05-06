https://ukraina.ru/20250506/ukrainskie-plennye-rasskazali-ombudsmenu-ob-usloviyakh-soderzhaniya-1062973046.html

Украинские пленные рассказали омбудсмену об условиях содержания

Украинские пленные рассказали омбудсмену об условиях содержания - 06.05.2025 Украина.ру

Украинские пленные рассказали омбудсмену об условиях содержания

Все украинские военнослужащие заявили о высоком уровне содержания в российском плену. Об этом 6 мая заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

2025-05-06T19:03

2025-05-06T19:03

2025-05-06T19:03

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всу

пленные

обмен пленными

военнопленные

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Омбудсмен в публикации о состоявшемся 6 мая обмене военнопленными отметила символизм мероприятия."Особенно волнительно и приятно в преддверии 80-летия Победы встретить на границе Белоруссии и Украины 205 наших защитников Родины, освобожденных благодаря Президенту Российской Федерации, Минобороны России из плена. Со своей стороны Россия передала на паритетных началах такое же количество военных ВСУ", - сообщила Москалькова.В своём телеграм-канале она также отметила, что для многих семей сегодняшний день стал праздником воссоединения. Омбудсмен поблагодарила Минобороны России, а также все участвовавшие в организации и осуществлении обмена госструктуры за неустанные усилия и ответственное участие в сложных гуманитарных процессах.Москалькова отметила, что состоявшийся 6 мая обмен является составной частью проводимой работы по вызволению из неволи граждан России. Она пообещала в дальнейшем прилагать все усилия в этом в направлении."Пообщалась с украинскими пленными. Спросила про условия содержания. Практически все сообщили, что все было на высоком уровне, оказывалась своевременная медицинская помощь, были обеспечены питанием, предоставлялись прогулки, у каждого было спальное место с постельными принадлежностями", - заявила Москалькова.Омбудсмен также опубликовала видеозапись своего выступления перед российскими военнослужащими, освобождёнными из украинского плена.Подробности в публикации Россия наступает, Украина готовится экспортировать оружие, а Британия – воевать с Россией. Итоги 6 мая

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