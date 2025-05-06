Украинские пленные рассказали омбудсмену об условиях содержания - 06.05.2025 Украина.ру
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Украинские пленные рассказали омбудсмену об условиях содержания
Украинские пленные рассказали омбудсмену об условиях содержания - 06.05.2025 Украина.ру
Украинские пленные рассказали омбудсмену об условиях содержания
Все украинские военнослужащие заявили о высоком уровне содержания в российском плену. Об этом 6 мая заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
2025-05-06T19:03
2025-05-06T19:03
новости
россия
украина
белоруссия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
всу
пленные
обмен пленными
военнопленные
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Омбудсмен в публикации о состоявшемся 6 мая обмене военнопленными отметила символизм мероприятия."Особенно волнительно и приятно в преддверии 80-летия Победы встретить на границе Белоруссии и Украины 205 наших защитников Родины, освобожденных благодаря Президенту Российской Федерации, Минобороны России из плена. Со своей стороны Россия передала на паритетных началах такое же количество военных ВСУ", - сообщила Москалькова.В своём телеграм-канале она также отметила, что для многих семей сегодняшний день стал праздником воссоединения. Омбудсмен поблагодарила Минобороны России, а также все участвовавшие в организации и осуществлении обмена госструктуры за неустанные усилия и ответственное участие в сложных гуманитарных процессах.Москалькова отметила, что состоявшийся 6 мая обмен является составной частью проводимой работы по вызволению из неволи граждан России. Она пообещала в дальнейшем прилагать все усилия в этом в направлении."Пообщалась с украинскими пленными. Спросила про условия содержания. Практически все сообщили, что все было на высоком уровне, оказывалась своевременная медицинская помощь, были обеспечены питанием, предоставлялись прогулки, у каждого было спальное место с постельными принадлежностями", - заявила Москалькова.Омбудсмен также опубликовала видеозапись своего выступления перед российскими военнослужащими, освобождёнными из украинского плена.Подробности в публикации Россия наступает, Украина готовится экспортировать оружие, а Британия – воевать с Россией. Итоги 6 мая
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новости, россия, украина, белоруссия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, всу, пленные, обмен пленными, военнопленные, минобороны рф, армия, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, омбудсмен
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Пленные, обмен пленными, военнопленные, Минобороны РФ, Армия, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, омбудсмен

Украинские пленные рассказали омбудсмену об условиях содержания

19:03 06.05.2025
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Все украинские военнослужащие заявили о высоком уровне содержания в российском плену. Об этом 6 мая заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Омбудсмен в публикации о состоявшемся 6 мая обмене военнопленными отметила символизм мероприятия.
"Особенно волнительно и приятно в преддверии 80-летия Победы встретить на границе Белоруссии и Украины 205 наших защитников Родины, освобожденных благодаря Президенту Российской Федерации, Минобороны России из плена. Со своей стороны Россия передала на паритетных началах такое же количество военных ВСУ", - сообщила Москалькова.
В своём телеграм-канале она также отметила, что для многих семей сегодняшний день стал праздником воссоединения. Омбудсмен поблагодарила Минобороны России, а также все участвовавшие в организации и осуществлении обмена госструктуры за неустанные усилия и ответственное участие в сложных гуманитарных процессах.
Москалькова отметила, что состоявшийся 6 мая обмен является составной частью проводимой работы по вызволению из неволи граждан России. Она пообещала в дальнейшем прилагать все усилия в этом в направлении.
"Пообщалась с украинскими пленными. Спросила про условия содержания. Практически все сообщили, что все было на высоком уровне, оказывалась своевременная медицинская помощь, были обеспечены питанием, предоставлялись прогулки, у каждого было спальное место с постельными принадлежностями", - заявила Москалькова.
Омбудсмен также опубликовала видеозапись своего выступления перед российскими военнослужащими, освобождёнными из украинского плена.
Подробности в публикации Россия наступает, Украина готовится экспортировать оружие, а Британия – воевать с Россией. Итоги 6 мая
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