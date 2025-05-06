Для чего ВСУ снова атакуют Курскую область и зачем Трампу скандал с заявлениями о Победе — Ищенко - 06.05.2025 Украина.ру
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Для чего ВСУ снова атакуют Курскую область и зачем Трампу скандал с заявлениями о Победе — Ищенко
Для чего ВСУ снова атакуют Курскую область и зачем Трампу скандал с заявлениями о Победе — Ищенко - 06.05.2025 Украина.ру
Для чего ВСУ снова атакуют Курскую область и зачем Трампу скандал с заявлениями о Победе — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, для чего Украина стремится прорваться в Курскую область, а также... Украина.ру, 06.05.2025
2025-05-06T19:08
2025-05-06T19:08
видео
курская область
сша
украина
дональд трамп
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
всу
потери всу
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, для чего Украина стремится прорваться в Курскую область, а также рассказал, как реагировать на заявления Трампа о победе США в двух мировых войнах, повлияют ли его скандальные изречения на ход переговоров между Россией и США и почему Америка утратила свою роль мирового гегемона. 00:27 – Попытки прорывов ВСУ в Курскую область: зачем это Украине? 07:03 – Заявления Трампа о единоличной победе США в мировых войнах: как реагировать на подобное и какие последствия это может иметь? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Для чего ВСУ снова атакуют Курскую область и зачем Трампу скандал с заявлениями о Победе — Ищенко

19:08 06.05.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, для чего Украина стремится прорваться в Курскую область, а также рассказал, как реагировать на заявления Трампа о победе США в двух мировых войнах, повлияют ли его скандальные изречения на ход переговоров между Россией и США и почему Америка утратила свою роль мирового гегемона.
00:27 – Попытки прорывов ВСУ в Курскую область: зачем это Украине?
07:03 – Заявления Трампа о единоличной победе США в мировых войнах: как реагировать на подобное и какие последствия это может иметь?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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