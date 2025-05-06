https://ukraina.ru/20250506/dlya-chego-vsu-snova-atakuyut-kurskuyu-oblast-i-zachem-trampu-skandal-s-zayavleniyami-o-pobede--ischenko-1062973335.html

Для чего ВСУ снова атакуют Курскую область и зачем Трампу скандал с заявлениями о Победе — Ищенко

Для чего ВСУ снова атакуют Курскую область и зачем Трампу скандал с заявлениями о Победе — Ищенко - 06.05.2025 Украина.ру

Для чего ВСУ снова атакуют Курскую область и зачем Трампу скандал с заявлениями о Победе — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, для чего Украина стремится прорваться в Курскую область, а также... Украина.ру, 06.05.2025

2025-05-06T19:08

2025-05-06T19:08

2025-05-06T19:08

видео

курская область

сша

украина

дональд трамп

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

всу

потери всу

разгром всу

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, для чего Украина стремится прорваться в Курскую область, а также рассказал, как реагировать на заявления Трампа о победе США в двух мировых войнах, повлияют ли его скандальные изречения на ход переговоров между Россией и США и почему Америка утратила свою роль мирового гегемона. 00:27 – Попытки прорывов ВСУ в Курскую область: зачем это Украине? 07:03 – Заявления Трампа о единоличной победе США в мировых войнах: как реагировать на подобное и какие последствия это может иметь? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

курская область

сша

украина

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