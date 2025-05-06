Армия России освободила Лысовку в ДНР - 06.05.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Лысовку в ДНР
Армия России освободила Лысовку в ДНР - 06.05.2025 Украина.ру
Армия России освободила Лысовку в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 мая сообщило Минобороны России.
2025-05-06T15:08
2025-05-06T15:08
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"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Подразделениями российской группировки нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка (ДНР).Успех сопутствовал подразделениям российских войск и на других направлениях, сказано в сводке министерства от 6 мая.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто желает заменить США, кому угрожает Зеленский и как ВСУ намерены остановить армию РФ? Главное на 13:00
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Армия России освободила Лысовку в ДНР

15:08 06.05.2025
 
© Украина.руКарта ДНР
Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Украина.ру
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Подразделения российской группировки войск "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 мая сообщило Минобороны России.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Подразделениями российской группировки нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка (ДНР).
"Противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции", - констатировали в Минобороны России.
Успех сопутствовал подразделениям российских войск и на других направлениях, сказано в сводке министерства от 6 мая.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто желает заменить США, кому угрожает Зеленский и как ВСУ намерены остановить армию РФ? Главное на 13:00
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