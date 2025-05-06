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Армия России освободила Лысовку в ДНР

Армия России освободила Лысовку в ДНР - 06.05.2025 Украина.ру

Армия России освободила Лысовку в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 мая сообщило Минобороны России.

2025-05-06T15:08

2025-05-06T15:08

2025-05-06T15:08

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"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Подразделениями российской группировки нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка (ДНР).Успех сопутствовал подразделениям российских войск и на других направлениях, сказано в сводке министерства от 6 мая.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто желает заменить США, кому угрожает Зеленский и как ВСУ намерены остановить армию РФ? Главное на 13:00

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