ВСУ ждут от Запада новых поставок ЗРК Patriot: Греция уже отказалась, кто следующий? - 05.05.2025 Украина.ру
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ВСУ ждут от Запада новых поставок ЗРК Patriot: Греция уже отказалась, кто следующий?
ВСУ ждут от Запада новых поставок ЗРК Patriot: Греция уже отказалась, кто следующий? - 05.05.2025 Украина.ру
ВСУ ждут от Запада новых поставок ЗРК Patriot: Греция уже отказалась, кто следующий?
Греция не рассматривает возможность передачи Украине своих зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом 5 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в правительстве страны
2025-05-05T16:44
2025-05-05T16:44
новости
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зрк patriot
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Стоит отметить, что сегодня Reuters сообщило, якобы страны Запада обсуждают возможность новых поставок ЗРК Patriot украинской армии. По словам собеседника агентства, дополнительные комплексы ПВО Киеву могут отправить США и Греция.В более поздней публикации издания отмечается, что источник в правительстве Греции опроверг информацию касательно его государства. Накануне газета The New York Times написала, что на Украину отправят комплекс Patriot, ранее базировавшийся в Израиле. По словам источников газеты, также обсуждается передача ВСУ еще одного Patriot из Германии или Греции.А о том, что происходит на поле боя и какие позиции занимают стороны на сегодняшний день, — в материале Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области, активное продвижение ВС РФ: фронтовая сводка.
https://ukraina.ru/20250505/snova-nas-udivit-v-rade-sdelali-zayavlenie-ob-obmene-plennymi-1062942008.html
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новости, греция, запад, украина, сша, вооруженные силы украины, зрк patriot
Новости, Греция, Запад, Украина, США, Вооруженные силы Украины, ЗРК Patriot

ВСУ ждут от Запада новых поставок ЗРК Patriot: Греция уже отказалась, кто следующий?

16:44 05.05.2025
 
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© Public domain
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Греция не рассматривает возможность передачи Украине своих зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом 5 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в правительстве страны
Стоит отметить, что сегодня Reuters сообщило, якобы страны Запада обсуждают возможность новых поставок ЗРК Patriot украинской армии. По словам собеседника агентства, дополнительные комплексы ПВО Киеву могут отправить США и Греция.
В более поздней публикации издания отмечается, что источник в правительстве Греции опроверг информацию касательно его государства.
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Накануне газета The New York Times написала, что на Украину отправят комплекс Patriot, ранее базировавшийся в Израиле. По словам источников газеты, также обсуждается передача ВСУ еще одного Patriot из Германии или Греции.
А о том, что происходит на поле боя и какие позиции занимают стороны на сегодняшний день, — в материале Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области, активное продвижение ВС РФ: фронтовая сводка.
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