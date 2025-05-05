https://ukraina.ru/20250505/vsu-zhdut-ot-zapada-novykh-postavok-zrk-patriot-gretsiya-uzhe-otkazalas-kto-sleduyuschiy--1062943467.html
ВСУ ждут от Запада новых поставок ЗРК Patriot: Греция уже отказалась, кто следующий?
ВСУ ждут от Запада новых поставок ЗРК Patriot: Греция уже отказалась, кто следующий? - 05.05.2025 Украина.ру
ВСУ ждут от Запада новых поставок ЗРК Patriot: Греция уже отказалась, кто следующий?
Греция не рассматривает возможность передачи Украине своих зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом 5 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в правительстве страны
2025-05-05T16:44
2025-05-05T16:44
2025-05-05T16:44
новости
греция
запад
украина
сша
вооруженные силы украины
зрк patriot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0f/1041835426_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e5236ba1d37566331cbac98a21d4c5f.jpg
Стоит отметить, что сегодня Reuters сообщило, якобы страны Запада обсуждают возможность новых поставок ЗРК Patriot украинской армии. По словам собеседника агентства, дополнительные комплексы ПВО Киеву могут отправить США и Греция.В более поздней публикации издания отмечается, что источник в правительстве Греции опроверг информацию касательно его государства. Накануне газета The New York Times написала, что на Украину отправят комплекс Patriot, ранее базировавшийся в Израиле. По словам источников газеты, также обсуждается передача ВСУ еще одного Patriot из Германии или Греции.А о том, что происходит на поле боя и какие позиции занимают стороны на сегодняшний день, — в материале Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области, активное продвижение ВС РФ: фронтовая сводка.
https://ukraina.ru/20250505/snova-nas-udivit-v-rade-sdelali-zayavlenie-ob-obmene-plennymi-1062942008.html
греция
запад
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0f/1041835426_122:0:1259:853_1920x0_80_0_0_00cfac9959dff4d099dbbbeb01294dbf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, греция, запад, украина, сша, вооруженные силы украины, зрк patriot
Новости, Греция, Запад, Украина, США, Вооруженные силы Украины, ЗРК Patriot
ВСУ ждут от Запада новых поставок ЗРК Patriot: Греция уже отказалась, кто следующий?
Греция не рассматривает возможность передачи Украине своих зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом 5 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в правительстве страны