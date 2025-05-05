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ВСУ ждут от Запада новых поставок ЗРК Patriot: Греция уже отказалась, кто следующий?

ВСУ ждут от Запада новых поставок ЗРК Patriot: Греция уже отказалась, кто следующий? - 05.05.2025 Украина.ру

ВСУ ждут от Запада новых поставок ЗРК Patriot: Греция уже отказалась, кто следующий?

Греция не рассматривает возможность передачи Украине своих зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом 5 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в правительстве страны

2025-05-05T16:44

2025-05-05T16:44

2025-05-05T16:44

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Стоит отметить, что сегодня Reuters сообщило, якобы страны Запада обсуждают возможность новых поставок ЗРК Patriot украинской армии. По словам собеседника агентства, дополнительные комплексы ПВО Киеву могут отправить США и Греция.В более поздней публикации издания отмечается, что источник в правительстве Греции опроверг информацию касательно его государства. Накануне газета The New York Times написала, что на Украину отправят комплекс Patriot, ранее базировавшийся в Израиле. По словам источников газеты, также обсуждается передача ВСУ еще одного Patriot из Германии или Греции.А о том, что происходит на поле боя и какие позиции занимают стороны на сегодняшний день, — в материале Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области, активное продвижение ВС РФ: фронтовая сводка.

https://ukraina.ru/20250505/snova-nas-udivit-v-rade-sdelali-zayavlenie-ob-obmene-plennymi-1062942008.html

греция

запад

украина

сша

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новости, греция, запад, украина, сша, вооруженные силы украины, зрк patriot