https://ukraina.ru/20250505/tigr-m-i-obnovlennyy-pantsir-novinki-opk-na-repetitsii-parada-pobedy-v-tule-1062944101.html

"Тигр-М" и обновленный "Панцирь". Новинки ОПК на репетиции Парада Победы в Туле

"Тигр-М" и обновленный "Панцирь". Новинки ОПК на репетиции Парада Победы в Туле - 05.05.2025 Украина.ру

"Тигр-М" и обновленный "Панцирь". Новинки ОПК на репетиции Парада Победы в Туле

9 мая Россия отметит 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах нашей необъятной Родины проходят репетиции парадов военнослужащих российской армии и военной техники. На репетиции в Туле россияне впервые увидели новинки ОПК.

2025-05-05T17:37

2025-05-05T17:37

2025-05-05T17:37

эксклюзив

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опк

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Пилоты Су-25 раскрасили небо над Красной площадью в Москве в цвета российского триколора 5 мая. Три пары штурмовиков прорезали толщу пасмурного неба, оставляя за собой белую, красную и синюю полосы. Очевидцы замерли, отложив на пару минут все свои повседневные дела. Кому-то повезло наблюдать пролет авиации в окно. Кто-то у входа в метро показывал на самолеты пальцем товарищу. Остановились рабочие на стройке высотного здания.- Коллеги, все-таки планерка, - попытался шеф-редактор отвлечь от окна журналистов, провожавших взглядами "сушки" за горизонт.Российская авиация завораживает. В прошлом году воздушная часть парада состоялась, а вот в позапрошлом - нет. Не каждый день такое увидишь. Так что оторвать глаза от работы пилотажной группы - трудная задача.Похоже, что в 2025 году перед парадом 9 мая в столице будут введены усиленные меры безопасности. Например, отправить видео другу в телеграм с помощью смартфона не получилось бы - мобильные операторы сообщили о нестабильной связи "по независящим от них причинам"."Наконец-то ФСБ додумались и глушанули мобильный интернет в Москве на майские. Еще бы весь трафик с Украины остановили и заблочили их операторов связи. Наши кибервойска очень крутые, но чтобы им пробить какое-то решение требуются года!", - прокомментировала происходящее журналистка Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале.Но и воздушное пространство ведь кто-то должен охранять?Средства радиоэлектронной борьбы - это то, без чего вражеские беспилотники или ракеты пришлось бы сбивать, очень грубо говоря, камнями и палками. Так и на репетиции парада Победы в Туле горожане обратили внимание на новый бронеавтомобиль "Тигр-М", оснащенный контрбатарейной радиолокационной станцией. Пока что никаких официальных данных об этой модификации не публиковали.По предположениям журналистов, новый "Тигр" сможет обнаруживать огневые позиции мобильной артиллерии противника на удалении до 15-20 километров, малоразмерные беспилотники - до 7 километров. Вероятно, "Тигр-М" примет участие в параде Победы в Москве.Западные журналисты тоже обратили внимание на "Тигр-М" из Тулы. Авторы профильного издания Defence blog считают, что антенна, установленная на крыше, в нерабочем режиме складывается в корпус. Тем самым решены две задачи: РЛС защищает броня "Тигра", а автомобиль маскируется под обычный служебный.В конце февраля 2024 года бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу посещал Тульскую область с целью проверить ход выполнения государственного оборонного заказа. Он побывал на тульском НПО "Стрела", на котором производят и РЛС. По информации Минобороны России, на "Стреле" сообщили о двукратном увеличении производства комплексов артиллерийской разведки в 2024 году, и пообещали увеличить этот показатель в четыре раза в 2025 году. Может быть, новый "Тигр-М" - часть этого обещания.Бронеавтомобиль "Тигр-М" предназначен для разведки, сопровождения колонн, патрулирования и огневой поддержки войск. В зоне СВО "Тигр-М" появился в 2022 году с роботизированным модулем "Арбалет-ДМ" с 12,7-мм пулеметом "Корд". В 2023 году "Тигр-М" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-Д" называли грозой "Брэдли" и "Леопардов". В 2024 году в Минобороны РФ показали "Тигр" с установленным зенитным ракетным комплексом "Гибка-С". На базе "Тигра" в Туле создали машину радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8.И это не все.Также на репетиции в Туле заметили обновленный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" с усовершенствованной РЛС наведения. На это указали авторы телеграм-канала "Русское оружие". Похожая РЛС установлена на транспортной боевой машине комплекса "Панцирь-С1/СМ". Авторы канала предполагают, что новая РЛС может увеличить огневую производительность при отражении массированных атак беспилотниками и крылатыми ракетами до 14-15 обстреливаемых в минуту целей."Вероятно, что теперь по 2 из четырех одновременно перехватываемых целей могут применяться по 2 ЗУР 57Э6/М. Это может заметно увеличивать эффективность в противодействии сложным сверхзвуковым целям с малой ЭОП (эффективной отражающей поверхностью. - Ред.), осуществляющим интенсивные противозенитные маневры", - пишут авторы.ЗУР 57Э6М-Е - штатная зенитная управляемая ракета-перехватчик для ЗРПК "Панцирь-С1М" кинетического действия. По данным федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, максимальная скорость ЗУР достигает до 1700 метров в секунду. На Западе метод кинетического перехвата называют hit-to-kill (ударное поражение). Это означает, что противоракета попадает прямо в цель, а не поражает ее осколками при разрыве возле нее, как осколочно-фугасный снаряд. Новый "Панцирь" доказывает, что и этой технологией владеют россияне. А для этого что нужно? Правильно, высокая точность.Такие же противоракеты применяют в новейшем комплексе "Панцирь-СМД-Е" - стационарной версии "Панциря", предназначенной для защиты промышленных и административных объектов от массированных атак беспилотниками. Впервые комплекс показали на форуме "Армия-2024".Заключительные репетиции парадов в разных регионах состоятся 7 мая. Главный военный парад страны начнется 9 мая в 10 утра на Красной площади в Москве. Эксперты и политики гадают, покажут ли россиянам и всему миру "Орешник", но российскому ОПК всегда есть, чем удивить. Отечественные оружейники быстро реагируют на любые вызовы. Одна из важнейших задач - обеспечить безопасность граждан РФ от налетов вражеских беспилотников и ракет. И чтобы "сушки" всегда рисовали в небе флаг России.

https://ukraina.ru/20240817/1056905829.html

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