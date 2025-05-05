Армия РФ продвигается в трассе Покровск-Константиновка: украинские эксперты бьют тревогу - 05.05.2025 Украина.ру
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Армия РФ продвигается в трассе Покровск-Константиновка: украинские эксперты бьют тревогу
Армия РФ продвигается в трассе Покровск-Константиновка: украинские эксперты бьют тревогу - 05.05.2025 Украина.ру
Армия РФ продвигается в трассе Покровск-Константиновка: украинские эксперты бьют тревогу
Бойцы ВС РФ продолжают продвигаться в районе трассы Красноармейск(Покровск)-Константиновка. Об этом 5 мая заявили военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной" и украинский военный корреспондент Богдан Мирошников
2025-05-05T10:47
2025-05-05T10:47
новости
россия
украина
константиновка
покровск/красноармейск
вооруженные силы украины
вс рф
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В своем Телеграм-канале Мучной утверждает, что российская армия активно продвигается по трассе Красноармейск-Константиновка и уже зашла в Новую Полтавку по ту сторону дороги. Тем временем украинский военный обозреватель Богдан Мирошников в своих соцсетях написал, что оборона ВСУ около трассы "сыпется" из-за плохого взаимодействия между подразделениями и концентрации сил около Красноармейска. По его оценке, проблемы есть как в направлении Константиновки, так и в направлении Мирнограда.Кроме того, украинский военкор отметил, что скопление войск РФ "читалось, просто банально вовремя не были приняты управленческие решения". Ранее о продвижении российской армии на этом направлении уже сообщал аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины. По его данным, ВС РФ "усиливают давление на окрестности Константиновки"."Выход на трассу Покровск–Константиновка в районе Новооленовки может стать продолжением движения на Константиновку с западной стороны, что создаст крайне неблагоприятную ситуацию как для Константиновки, так и для Торецка", — отмечалось в публикации украинского ресурса. Сегодня российские военнослужащие поразили военные цели на нескольких направлениях. Подробности в публикации По четырем бригадам ВСУ: удары армии РФ на утро 5 мая.
https://ukraina.ru/20250430/vs-rf-zakrepilis-v-sele-k-yugu-ot-konstantinovki--deep-state-1062858711.html
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константиновка
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новости, россия, украина, константиновка, покровск/красноармейск, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, Константиновка, Покровск/Красноармейск, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Армия РФ продвигается в трассе Покровск-Константиновка: украинские эксперты бьют тревогу

10:47 05.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Бойцы ВС РФ продолжают продвигаться в районе трассы Красноармейск(Покровск)-Константиновка. Об этом 5 мая заявили военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной" и украинский военный корреспондент Богдан Мирошников
В своем Телеграм-канале Мучной утверждает, что российская армия активно продвигается по трассе Красноармейск-Константиновка и уже зашла в Новую Полтавку по ту сторону дороги.
Тем временем украинский военный обозреватель Богдан Мирошников в своих соцсетях написал, что оборона ВСУ около трассы "сыпется" из-за плохого взаимодействия между подразделениями и концентрации сил около Красноармейска. По его оценке, проблемы есть как в направлении Константиновки, так и в направлении Мирнограда.
"Но из-за плохого взаимодействия между ответственными за эти 2 направления, [армия РФ] имеет успехи. И сколько это будет продолжаться и когда, наконец, [наладят] координацию — теперь неизвестно", — заявил Мирошников.
Кроме того, украинский военкор отметил, что скопление войск РФ "читалось, просто банально вовремя не были приняты управленческие решения".
Ранее о продвижении российской армии на этом направлении уже сообщал аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины. По его данным, ВС РФ "усиливают давление на окрестности Константиновки".

"Выход на трассу Покровск–Константиновка в районе Новооленовки может стать продолжением движения на Константиновку с западной стороны, что создаст крайне неблагоприятную ситуацию как для Константиновки, так и для Торецка", — отмечалось в публикации украинского ресурса.
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Сегодня российские военнослужащие поразили военные цели на нескольких направлениях. Подробности в публикации По четырем бригадам ВСУ: удары армии РФ на утро 5 мая.
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