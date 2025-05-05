https://ukraina.ru/20250505/chislo-ukrainskikh-millionerov-vyroslo-na-63-za-god-otkuda-dengi-1062939835.html

Число украинских миллионеров выросло на 63% за год: откуда деньги

Число украинских миллионеров выросло на 63% за год: откуда деньги - 05.05.2025 Украина.ру

Число украинских миллионеров выросло на 63% за год: откуда деньги

В текущем году украинцы задекларировали 326 млрд гривен дохода, 253,6 из которых - прибыль новых миллионеров. Таковых в стране 17 тысяч человек, из них 6,6 тысяч подали миллионные налоговые отчеты впервые. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко

2025-05-05T15:28

2025-05-05T15:28

2025-05-05T15:28

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Он отметил, что украинские миллионеры не только хорошо заработали за текущий отчетный период, но теперь и налогов должны уплатить на хорошую сумму - 8,7 млрд гривен. И еще 1,5 млрд - военного сбора.Больше в новом году стало не только миллионеров, но и их доход. Он увеличился на 107 млрд гривен. Самыми богатыми при этом оказались Киев, Днепропетровская и Львовская области. В числе источников получения материальных благ украинцев превалируют иностранные доходы, наследство, продажа и сдача в аренду недвижимости, инвестиции.Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не видели и половины денег, которые США обещали перечислить, то есть "потерялись" как минимум $80 млрд. Главарь киевского режима счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза. Это заявление крайне возмутило спецпосланника США по России и Украине Кита Келлога: Где деньги, Зин? Между США и Украиной "потерялись" примерно $80 млрд.

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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, кит келлог, ес, миллионер