Число украинских миллионеров выросло на 63% за год: откуда деньги
© Фото : Julia Berezovska/ Press office NBUгривна
© Фото : Julia Berezovska/ Press office NBU
В текущем году украинцы задекларировали 326 млрд гривен дохода, 253,6 из которых - прибыль новых миллионеров. Таковых в стране 17 тысяч человек, из них 6,6 тысяч подали миллионные налоговые отчеты впервые. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко
Он отметил, что украинские миллионеры не только хорошо заработали за текущий отчетный период, но теперь и налогов должны уплатить на хорошую сумму - 8,7 млрд гривен. И еще 1,5 млрд - военного сбора.
"А один из жителей Киева определил рекордную сумму своих налоговых обязательств по НДФЛ и военного сбора к уплате в бюджет - более 4,6 млрд гривен", - добавил Кравченко.
Больше в новом году стало не только миллионеров, но и их доход. Он увеличился на 107 млрд гривен. Самыми богатыми при этом оказались Киев, Днепропетровская и Львовская области. В числе источников получения материальных благ украинцев превалируют иностранные доходы, наследство, продажа и сдача в аренду недвижимости, инвестиции.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не видели и половины денег, которые США обещали перечислить, то есть "потерялись" как минимум $80 млрд. Главарь киевского режима счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза. Это заявление крайне возмутило спецпосланника США по России и Украине Кита Келлога: Где деньги, Зин? Между США и Украиной "потерялись" примерно $80 млрд.
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