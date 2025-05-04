https://ukraina.ru/20250504/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-zavodu-strela-pod-bryanskom---mash-1062922944.html

ВСУ нанесли ракетный удар по заводу "Стрела" под Брянском - Mash

ВСУ нанесли ракетный удар по заводу "Стрела" под Брянском - Mash - 04.05.2025 Украина.ру

ВСУ нанесли ракетный удар по заводу "Стрела" под Брянском - Mash

Украинская армия нанесла ракетный удар из РСЗО "Град" по заводу "Стрела" в Суземском районе Брянской области. Об этом 4 мая сообщил телеграм-канал Mash.

2025-05-04T17:05

2025-05-04T17:05

2025-05-04T17:05

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"ВСУ обстреляли завод "Стрела" в Суземском районе Брянской области из РСЗО "Град". Цех и административное здание горят. Предварительно, сам завод уничтожен", - сказано в публикации.По информации телеграм-канала, в результате атаки пострадали два охранника — они обратились к медикам с лёгкими травмами."Предприятие специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов с плавной регулировкой напряжения, катушек индуктивности, помехоподавляющих фильтров и товаров народного потребления", - отметили авторы сообщения.Из российских официальных источников инцидент с заводом подтвердил губернатор региона Александр Богомаз. Он сообщил о пожаре и разрушении завода в посёлке Суземка.Незадолго до этого президент России выступил с инициативой трёхдневного перемирия на период майских праздников. Владимир Зеленский отверг эту мирную инициативу. Подробности в обзоре Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая

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новости, брянская область, россия, александр богомаз, всу, сво, ракетный удар, рсзо 9к51 "град", украина