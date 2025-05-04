https://ukraina.ru/20250504/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-zavodu-strela-pod-bryanskom---mash-1062922944.html
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу "Стрела" под Брянском - Mash
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу "Стрела" под Брянском - Mash - 04.05.2025 Украина.ру
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу "Стрела" под Брянском - Mash
Украинская армия нанесла ракетный удар из РСЗО "Град" по заводу "Стрела" в Суземском районе Брянской области. Об этом 4 мая сообщил телеграм-канал Mash.
2025-05-04T17:05
2025-05-04T17:05
2025-05-04T17:05
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россия
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сво
ракетный удар
рсзо 9к51 "град"
украина
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"ВСУ обстреляли завод "Стрела" в Суземском районе Брянской области из РСЗО "Град". Цех и административное здание горят. Предварительно, сам завод уничтожен", - сказано в публикации.По информации телеграм-канала, в результате атаки пострадали два охранника — они обратились к медикам с лёгкими травмами."Предприятие специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов с плавной регулировкой напряжения, катушек индуктивности, помехоподавляющих фильтров и товаров народного потребления", - отметили авторы сообщения.Из российских официальных источников инцидент с заводом подтвердил губернатор региона Александр Богомаз. Он сообщил о пожаре и разрушении завода в посёлке Суземка.Незадолго до этого президент России выступил с инициативой трёхдневного перемирия на период майских праздников. Владимир Зеленский отверг эту мирную инициативу. Подробности в обзоре Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая
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новости, брянская область, россия, александр богомаз, всу, сво, ракетный удар, рсзо 9к51 "град", украина
Новости, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, ВСУ, СВО, ракетный удар, РСЗО 9К51 "Град", Украина
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу "Стрела" под Брянском - Mash
Украинская армия нанесла ракетный удар из РСЗО "Град" по заводу "Стрела" в Суземском районе Брянской области. Об этом 4 мая сообщил телеграм-канал Mash.