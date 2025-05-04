https://ukraina.ru/20250504/rt-ozhivil-cherchillya-zachitavshego-fragment-pisma-stalinu-1062913865.html
RT "оживил" Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Сталину
RT "оживил" Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Сталину - 04.05.2025 Украина.ру
RT "оживил" Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Сталину
RT с помощью нейросетей "оживил" снимок бывшего премьера Британии Уинстона Черчилля, который зачитал фрагмент письма главе СССР Иосифу Сталину.
2025-05-04T11:09
2025-05-04T11:09
2025-05-04T11:09
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В созданном ролике приводится настоящая цитата Черчилля в адрес Сталина."Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины", — заявил он.Видео было создано на фоне того, как нынешний глава британского правительства Кир Стармер замалчивает и искажает историю.Ранее RT "оживил" фотографии военкора Евгения Халдея с помощью нейросетей — легендарные снимки важнейших событий ВОВ стали кинохроникой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, британия, ссср, черчилль, иосиф сталин, кир стармер, rt, искусственный интеллект, фото, великая отечественная война, вторая мировая война, международные отношения
Новости, Британия, СССР, Черчилль, Иосиф Сталин, Кир Стармер, RT, искусственный интеллект, фото, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, международные отношения
RT "оживил" Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Сталину
RT с помощью нейросетей "оживил" снимок бывшего премьера Британии Уинстона Черчилля, который зачитал фрагмент письма главе СССР Иосифу Сталину.