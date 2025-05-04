https://ukraina.ru/20250504/rt-ozhivil-cherchillya-zachitavshego-fragment-pisma-stalinu-1062913865.html

RT "оживил" Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Сталину

RT "оживил" Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Сталину - 04.05.2025 Украина.ру

RT "оживил" Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Сталину

RT с помощью нейросетей "оживил" снимок бывшего премьера Британии Уинстона Черчилля, который зачитал фрагмент письма главе СССР Иосифу Сталину.

2025-05-04T11:09

2025-05-04T11:09

2025-05-04T11:09

новости

британия

ссср

черчилль

иосиф сталин

кир стармер

rt

искусственный интеллект

фото

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/04/1062913601_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_69b55852ec971bf17c1a305c62d5b763.jpg

В созданном ролике приводится настоящая цитата Черчилля в адрес Сталина."Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины", — заявил он.Видео было создано на фоне того, как нынешний глава британского правительства Кир Стармер замалчивает и искажает историю.Ранее RT "оживил" фотографии военкора Евгения Халдея с помощью нейросетей — легендарные снимки важнейших событий ВОВ стали кинохроникой.

британия

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, британия, ссср, черчилль, иосиф сталин, кир стармер, rt, искусственный интеллект, фото, великая отечественная война, вторая мировая война, международные отношения