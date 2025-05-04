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Путин рассказал об отличиях русского человека

Путин рассказал об отличиях русского человека - 04.05.2025 Украина.ру

Путин рассказал об отличиях русского человека

Люди в России ментально отличаются от жителей Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

2025-05-04T11:31

2025-05-04T11:31

2025-05-04T11:31

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Глава государства в общении с прессой рассказал о своей жизни в Кремле и показал домашнюю церковь. Отвечая на вопрос журналиста телеканала "Россия 1" Павла Зарубина, президент высказался на тему ментальных особенностей россиян и русских в частности.Президент отметил также религиозность российских мусульман, у которых своя обрядовость при том же стремлении."И такая потребность внутренняя бывает у меня. Но перечислять все эти поводы или причины, наверное, не стоит", - отметил президент России.По его словам, во время теракта в октябре 2002 года во время представления мюзикла "Норд-Ост" в московском Театральном центре на Дубровке была особая ситуация."Тогда, в период кризиса с "Норд-Остом", я впервые в своей жизни встал на колени", - сказал Путин.Фрагмент интервью президента России телеканалу "Россия-1" опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина. Интервью является частью документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".Также в новостях: Часть бойцов ВСУ вели себя как фашисты, убивали курских жителей за то, что они русские - Алаудинов

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