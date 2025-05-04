Путин рассказал об отличиях русского человека - 04.05.2025 Украина.ру
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Путин рассказал об отличиях русского человека
Путин рассказал об отличиях русского человека - 04.05.2025 Украина.ру
Путин рассказал об отличиях русского человека
Люди в России ментально отличаются от жителей Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
2025-05-04T11:31
2025-05-04T11:31
новости
россия
запад
кремль
владимир путин
терроризм
вера
верующие
религия
цивилизация
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Глава государства в общении с прессой рассказал о своей жизни в Кремле и показал домашнюю церковь. Отвечая на вопрос журналиста телеканала "Россия 1" Павла Зарубина, президент высказался на тему ментальных особенностей россиян и русских в частности.Президент отметил также религиозность российских мусульман, у которых своя обрядовость при том же стремлении."И такая потребность внутренняя бывает у меня. Но перечислять все эти поводы или причины, наверное, не стоит", - отметил президент России.По его словам, во время теракта в октябре 2002 года во время представления мюзикла "Норд-Ост" в московском Театральном центре на Дубровке была особая ситуация."Тогда, в период кризиса с "Норд-Остом", я впервые в своей жизни встал на колени", - сказал Путин.Фрагмент интервью президента России телеканалу "Россия-1" опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина. Интервью является частью документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".Также в новостях: Часть бойцов ВСУ вели себя как фашисты, убивали курских жителей за то, что они русские - Алаудинов
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, кремль, владимир путин, терроризм, вера, верующие, религия, цивилизация, русская традиция, русский, русский мир, русская культура
Новости, Россия, Запад, Кремль, Владимир Путин, терроризм, вера, верующие, Религия, цивилизация, русская традиция, русский, Русский мир, русская культура

Путин рассказал об отличиях русского человека

11:31 04.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Люди в России ментально отличаются от жителей Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в общении с прессой рассказал о своей жизни в Кремле и показал домашнюю церковь. Отвечая на вопрос журналиста телеканала "Россия 1" Павла Зарубина, президент высказался на тему ментальных особенностей россиян и русских в частности.
"У российского человека, у русского человека есть некоторые отличия от западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, о чём-то безграничном, о чём-то высшем. И даже атеисты в это верят - мне так представляется, - сказал Путин. - И поэтому у человека с такими взглядами, с такими убеждениями, с таким морально-нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему, перекреститься".
Президент отметил также религиозность российских мусульман, у которых своя обрядовость при том же стремлении.
"И такая потребность внутренняя бывает у меня. Но перечислять все эти поводы или причины, наверное, не стоит", - отметил президент России.
По его словам, во время теракта в октябре 2002 года во время представления мюзикла "Норд-Ост" в московском Театральном центре на Дубровке была особая ситуация.
"Тогда, в период кризиса с "Норд-Остом", я впервые в своей жизни встал на колени", - сказал Путин.
Фрагмент интервью президента России телеканалу "Россия-1" опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина. Интервью является частью документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
Также в новостях: Часть бойцов ВСУ вели себя как фашисты, убивали курских жителей за то, что они русские - Алаудинов
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