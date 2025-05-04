Николай Топорнин о том, почему Мерц не поехал на похороны Папы Римского и заблуждениях относительно ЕС - 04.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250504/nikolay-topornin-o-tom-pochemu-merts-ne-poekhal-na-pokhorony-papy-rimskogo-i-zabluzhdeniyakh-otnositelno-1062862286.html
Николай Топорнин о том, почему Мерц не поехал на похороны Папы Римского и заблуждениях относительно ЕС
Николай Топорнин о том, почему Мерц не поехал на похороны Папы Римского и заблуждениях относительно ЕС - 04.05.2025 Украина.ру
Николай Топорнин о том, почему Мерц не поехал на похороны Папы Римского и заблуждениях относительно ЕС
Германия останется ведущей страной Евросоюза, считает директор Центра европейской информации, кандидат юридических наук Николай Топорнин
2025-05-04T09:15
2025-05-04T09:15
интервью
фридрих мерц
германия
россия
румыния
урсула фон дер ляйен
олаф шольц
ес
бундестаг
хдс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056365493_93:28:815:434_1920x0_80_0_0_e61931c155234ba3784c9ef373685d04.jpg
– Николай Борисович, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, который займет этот пост 6 мая, позиционирует себя как защитник немецких интересов, однако реальные шаги говорят о том, что он защитник интересов - глобалистских. И при этом, он ещё и пренебрегает христианскими ценностями, что для Германии на самом деле достаточно важная позиция, потому что в Германии, пожалуй, как нигде во всей остальной Европе, сильны два диаметрально противоположных течения. Первое – это всевозможные ЛГБТ-сообщества, запрещённые в России как экстремистские и террористические организации. И, с другой, это достаточно мощное христианское течение. И то, что Фридрих Мерц отказался провожать Папу Римского в последний путь, он тем самым пренебрегает христианскими ценностями. Как вы считаете, немцев это не возмутит или там уже возмущаться некому?– Давайте расставим точки над "и", потому что мне кажется у вас не очень точная информация, почему Фридрих Мерц не поехал на похороны Папы. Скажу так – вы правильно сказали, что он канцлером Германии станет только 6 мая. А от Германии в Рим поехала очень представительная делегация, состоящая из пяти человек, во главе с президентом Германии Штайнмайером. В составе делегации канцлер, ныне действующий канцлер Олаф Шольц, глава Бундестага – нижней палаты парламента, глава Бундесрата – высшей палаты парламента и председатель Конституционного суда. То есть, по сути это пять важнейших политических лидеров.Мерц, получается, на сегодняшний день простой политик. Перспективный канцлер, но на данный момент у него государственных регалий нет. И, собственно говоря, кем его брать в состав вот этой делегации?– Ему места просто не хватило в самолёте.– Да, поэтому получилось так, он и сам сказал – знаете, говорит: "Я просто по рангу на данный момент не имею права ехать за государственный счёт в составе официальной правительственной делегации, потому что это будет уже нарушение сложившихся правил и стандартов Федеративной Республики Германии".Это ни в коем случае не неуважение к Папе и неуважение к католической церкви. Он действительно настоящий христианин, с уважением большим относится и к папе, и к самой католической Церкви.Тут нельзя какие-то знаете делать выводы, что если Мерц не поехал, то он не уважает католическую Церковь. Это абсолютно не так. Он просто не поехал в силу того, что он не может быть включён в официальную государственную делегацию Германии. Как я уже сказал, она состояла из пяти высших государственных должностных лиц. Никто такую делегацию в Рим не направил. Ни одно другое государство в таком составе. Поэтому тут наоборот немцы, на мой взгляд, проявили максимальное уважение к умершему Папе.– А вот насколько сейчас, в данный момент, ХДС – христианско-демократический союз Германии, он действительно христианский? То, что он демократический по каким-то уже новым совершенно понятиям – это очевидно, все эти глобальные – мы видели в Румынии, как демократия работает с Джорджеску. Это понятно. А вот христианские? Потому, что мы помним что и с мигрантами и с всевозможными, нехристианских культур, людьми, сейчас достаточно сложно всё в Германии, как и в ряде других европейских стран. Или, всё-таки, они, что называется, в фарватере пока идут?– Я тоже думаю, что нельзя тут всё в одну кучу мешать – там и Румынию и Германию. Есть Румыния, tсть Германия…– Разве не по указке общеевропейских каких-то лидеров Евросоюза и всевозможных комиссаров это всё произошло с Джорджеску?– Нет, давайте тоже расставим точки над "и". Евросоюз – это всё-таки интеграционное объединение, у которого есть свои институты, и которые тоже возглавляют определённые чиновники. Но эти чиновники не обладают полномочиями, чтобы указывать канцлеру Германии или вообще в целом Германии, что ей делать и как ей быть.Напомню, что главным всё-таки институтом Европейского Союза является Европейский Совет, куда входят главы государств и правительств 27 стран. То есть, несколько обратная ситуация, что Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, она как раз больше должна слушать [президента Франции] Макрона и [нынешнего канцлера Германии] Шольца, чем давать им какие-то советы и рекомендации. Потому что фактически она зависит от глав государств, входящих в Европейский Союз, а не наоборот.Вот у нас почему-то с этим какие-то есть проблемы – с пониманием того как функционирует ЕС. У нас почему-то думают, что именно Брюссель решает все проблемы и указывает странам, что им делать и как им быть. У нас есть два разнонаправленных вектора восприятия. У нас с одной стороны мы понимаем, как это должно работать, что это всё-таки "унитарное", я в кавычки сейчас беру это слово, предприятие.– Это не унитарное предприятие, извините, это федеральное предприятие очень широкого плана. А с другой, все, что говорит Урсула фон дер Ляйнен - чуть лди не методичка для всех в Евросоюзе...– Нет, вы заблуждаетесь. Ну я же сказал, что этого в принципе не может быть. Урсула фон дер Ляйен канцлеру Германии ничего навязать не может – никаких методичек, никаких указаний. Это просто запрещено в рамках Лиссабонского договора – это такой некий устав некой конституции Европейского Союза. Как я уже сказал – и Калас, и Урсула фон дер Ляйен зависят от решения Европейского Совета президентов и премьер-министров – вот, кто фактически определяет политику Европейского Союза.– Откуда берётся тогда такое восприятие? Это тоже такая часть какой-то пропаганды антиглобальной тогда формирует такое ощущение? Или это просто заблуждение, в котором мы привыкли жить?– Я считаю что это недостаточная квалификация тех журналистов или тех экспертов, которые пытаются анализировать. Либо, что хуже, они выдают желаемое за действительное. Им чем-то, допустим, не нравится Урсула фон дер Ляйен – ну, понятно чем там нашим журналистам она не нравится, понятно чем – вот они начинают вешать на неё всех собак, что она во всём виновата. Ну надо же всё-таки оставаться на земле и быть разумными, правда? Зачем вот пытаться говорить то, чего нет на самом деле– Какое ближайшее будущее Германии?– Ничего не произойдёт. Германия как была, так и останется ведущей страной Европейского Союза. Это четвёртая экономика мира, и она будет играть, мне кажется, очень важную роль, когда затрагиваются какие-то вопросы европейского обустройства и мирового порядка.Поэтому Германия не растворится и никуда с мировой арены не денется. Как она была важным игроком, так она и останется.О том, почему Трамп подписал соглашение по редкоземельным материалам с Зеленским - в интервью Алексея Зубца "Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины"
германия
россия
румыния
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Русский
Павел Русский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056365493_126:0:761:476_1920x0_80_0_0_eb457ceba74d4701fad59cfb609a3f61.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, фридрих мерц, германия, россия, румыния, урсула фон дер ляйен, олаф шольц, ес, бундестаг, хдс
Интервью, Фридрих Мерц, Германия, Россия, Румыния, Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц, ЕС, Бундестаг, ХДС

Николай Топорнин о том, почему Мерц не поехал на похороны Папы Римского и заблуждениях относительно ЕС

09:15 04.05.2025
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаНиколай Топорнин интервью
Николай Топорнин интервью - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
ДзенTelegram
Павел Русский
Все материалы
Германия останется ведущей страной Евросоюза, считает директор Центра европейской информации, кандидат юридических наук Николай Топорнин
– Николай Борисович, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, который займет этот пост 6 мая, позиционирует себя как защитник немецких интересов, однако реальные шаги говорят о том, что он защитник интересов - глобалистских. И при этом, он ещё и пренебрегает христианскими ценностями, что для Германии на самом деле достаточно важная позиция, потому что в Германии, пожалуй, как нигде во всей остальной Европе, сильны два диаметрально противоположных течения. Первое – это всевозможные ЛГБТ-сообщества, запрещённые в России как экстремистские и террористические организации. И, с другой, это достаточно мощное христианское течение. И то, что Фридрих Мерц отказался провожать Папу Римского в последний путь, он тем самым пренебрегает христианскими ценностями. Как вы считаете, немцев это не возмутит или там уже возмущаться некому?
– Давайте расставим точки над "и", потому что мне кажется у вас не очень точная информация, почему Фридрих Мерц не поехал на похороны Папы. Скажу так – вы правильно сказали, что он канцлером Германии станет только 6 мая. А от Германии в Рим поехала очень представительная делегация, состоящая из пяти человек, во главе с президентом Германии Штайнмайером. В составе делегации канцлер, ныне действующий канцлер Олаф Шольц, глава Бундестага – нижней палаты парламента, глава Бундесрата – высшей палаты парламента и председатель Конституционного суда. То есть, по сути это пять важнейших политических лидеров.
Мерц, получается, на сегодняшний день простой политик. Перспективный канцлер, но на данный момент у него государственных регалий нет. И, собственно говоря, кем его брать в состав вот этой делегации?
– Ему места просто не хватило в самолёте.
– Да, поэтому получилось так, он и сам сказал – знаете, говорит: "Я просто по рангу на данный момент не имею права ехать за государственный счёт в составе официальной правительственной делегации, потому что это будет уже нарушение сложившихся правил и стандартов Федеративной Республики Германии".
Это ни в коем случае не неуважение к Папе и неуважение к католической церкви. Он действительно настоящий христианин, с уважением большим относится и к папе, и к самой католической Церкви.
Тут нельзя какие-то знаете делать выводы, что если Мерц не поехал, то он не уважает католическую Церковь. Это абсолютно не так. Он просто не поехал в силу того, что он не может быть включён в официальную государственную делегацию Германии. Как я уже сказал, она состояла из пяти высших государственных должностных лиц. Никто такую делегацию в Рим не направил. Ни одно другое государство в таком составе. Поэтому тут наоборот немцы, на мой взгляд, проявили максимальное уважение к умершему Папе.
– А вот насколько сейчас, в данный момент, ХДС – христианско-демократический союз Германии, он действительно христианский? То, что он демократический по каким-то уже новым совершенно понятиям – это очевидно, все эти глобальные – мы видели в Румынии, как демократия работает с Джорджеску. Это понятно. А вот христианские? Потому, что мы помним что и с мигрантами и с всевозможными, нехристианских культур, людьми, сейчас достаточно сложно всё в Германии, как и в ряде других европейских стран. Или, всё-таки, они, что называется, в фарватере пока идут?
– Я тоже думаю, что нельзя тут всё в одну кучу мешать – там и Румынию и Германию. Есть Румыния, tсть Германия…
– Разве не по указке общеевропейских каких-то лидеров Евросоюза и всевозможных комиссаров это всё произошло с Джорджеску?
– Нет, давайте тоже расставим точки над "и". Евросоюз – это всё-таки интеграционное объединение, у которого есть свои институты, и которые тоже возглавляют определённые чиновники. Но эти чиновники не обладают полномочиями, чтобы указывать канцлеру Германии или вообще в целом Германии, что ей делать и как ей быть.
Напомню, что главным всё-таки институтом Европейского Союза является Европейский Совет, куда входят главы государств и правительств 27 стран. То есть, несколько обратная ситуация, что Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, она как раз больше должна слушать [президента Франции] Макрона и [нынешнего канцлера Германии] Шольца, чем давать им какие-то советы и рекомендации. Потому что фактически она зависит от глав государств, входящих в Европейский Союз, а не наоборот.
Вот у нас почему-то с этим какие-то есть проблемы – с пониманием того как функционирует ЕС. У нас почему-то думают, что именно Брюссель решает все проблемы и указывает странам, что им делать и как им быть. У нас есть два разнонаправленных вектора восприятия. У нас с одной стороны мы понимаем, как это должно работать, что это всё-таки "унитарное", я в кавычки сейчас беру это слово, предприятие.
– Это не унитарное предприятие, извините, это федеральное предприятие очень широкого плана. А с другой, все, что говорит Урсула фон дер Ляйнен - чуть лди не методичка для всех в Евросоюзе...
– Нет, вы заблуждаетесь. Ну я же сказал, что этого в принципе не может быть. Урсула фон дер Ляйен канцлеру Германии ничего навязать не может – никаких методичек, никаких указаний. Это просто запрещено в рамках Лиссабонского договора – это такой некий устав некой конституции Европейского Союза. Как я уже сказал – и Калас, и Урсула фон дер Ляйен зависят от решения Европейского Совета президентов и премьер-министров – вот, кто фактически определяет политику Европейского Союза.
– Откуда берётся тогда такое восприятие? Это тоже такая часть какой-то пропаганды антиглобальной тогда формирует такое ощущение? Или это просто заблуждение, в котором мы привыкли жить?
– Я считаю что это недостаточная квалификация тех журналистов или тех экспертов, которые пытаются анализировать. Либо, что хуже, они выдают желаемое за действительное. Им чем-то, допустим, не нравится Урсула фон дер Ляйен – ну, понятно чем там нашим журналистам она не нравится, понятно чем – вот они начинают вешать на неё всех собак, что она во всём виновата. Ну надо же всё-таки оставаться на земле и быть разумными, правда? Зачем вот пытаться говорить то, чего нет на самом деле
Какое ближайшее будущее Германии?
– Ничего не произойдёт. Германия как была, так и останется ведущей страной Европейского Союза. Это четвёртая экономика мира, и она будет играть, мне кажется, очень важную роль, когда затрагиваются какие-то вопросы европейского обустройства и мирового порядка.
Поэтому Германия не растворится и никуда с мировой арены не денется. Как она была важным игроком, так она и останется.
О том, почему Трамп подписал соглашение по редкоземельным материалам с Зеленским - в интервью Алексея Зубца "Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюФридрих МерцГерманияРоссияРумынияУрсула фон дер ЛяйенОлаф ШольцЕСБундестагХДС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:52Фотоальбом Победы: Колонна немецких пленных в освобожденном Кёнигсберге
09:49Мой дед Пётр Литвинов был в Смерше
09:40Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая
09:40"Наемники проявляли наибольшую жестокость": Алаудинов рассказал о военных преступлениях в Курской области
09:34Великая Отечественная война на Украине
09:25Часть бойцов ВСУ вели себя как фашисты, убивали курских жителей за то, что они русские - Алаудинов
09:15Николай Топорнин о том, почему Мерц не поехал на похороны Папы Римского и заблуждениях относительно ЕС
08:30Опередить русских: как США и Великобритания точили зубы на Берлин
08:00Лето 1941-го: "рубикон" Антонеску и молдавская дивизия РККА на защите Одессы
07:15Россия может оказаться на грани существования: Стаценко о мировой войне, которая уже на пороге
07:00Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его
06:50Немец Фриц, ставший Героем Советского Союза. А русские звали его Иваном Ивановичем
06:45После отдыха северокорейские войска появятся в Донбассе — Поликарпов
06:29Западная Украина за неделю: "селюки" захватывают аэропорт Львова, а ужгородские депутаты воюют с СБУ
06:15Ищенко: вопрос нелегитимности Зеленского — очень удобная ниточка, за которую можно “туда-сюда дергать”
05:45Стаценко: мизерное продвижение ВС РФ определяет будущее России на сотни лет
18:10Злобный наркоджин и его неадекватный монолог, две атаки в "молоко". Итоги 3 мая
16:00"Таинственный остров": Жюль Верн в предвоенном Киеве и Одессе
15:34От Истры до Берлина. Как москвич с одесситом написали самую теплую песню военных лет
15:11"Корейские страхи" Киева и мечты о теракте на Параде Победы. О чем говорят украинские военные и эксперты
Лента новостейМолния