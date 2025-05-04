https://ukraina.ru/20250504/nikolay-topornin-o-tom-pochemu-merts-ne-poekhal-na-pokhorony-papy-rimskogo-i-zabluzhdeniyakh-otnositelno-1062862286.html

Николай Топорнин о том, почему Мерц не поехал на похороны Папы Римского и заблуждениях относительно ЕС

Николай Топорнин о том, почему Мерц не поехал на похороны Папы Римского и заблуждениях относительно ЕС - 04.05.2025 Украина.ру

Николай Топорнин о том, почему Мерц не поехал на похороны Папы Римского и заблуждениях относительно ЕС

Германия останется ведущей страной Евросоюза, считает директор Центра европейской информации, кандидат юридических наук Николай Топорнин

2025-05-04T09:15

2025-05-04T09:15

2025-05-04T09:15

интервью

фридрих мерц

германия

россия

румыния

урсула фон дер ляйен

олаф шольц

ес

бундестаг

хдс

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– Николай Борисович, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, который займет этот пост 6 мая, позиционирует себя как защитник немецких интересов, однако реальные шаги говорят о том, что он защитник интересов - глобалистских. И при этом, он ещё и пренебрегает христианскими ценностями, что для Германии на самом деле достаточно важная позиция, потому что в Германии, пожалуй, как нигде во всей остальной Европе, сильны два диаметрально противоположных течения. Первое – это всевозможные ЛГБТ-сообщества, запрещённые в России как экстремистские и террористические организации. И, с другой, это достаточно мощное христианское течение. И то, что Фридрих Мерц отказался провожать Папу Римского в последний путь, он тем самым пренебрегает христианскими ценностями. Как вы считаете, немцев это не возмутит или там уже возмущаться некому?– Давайте расставим точки над "и", потому что мне кажется у вас не очень точная информация, почему Фридрих Мерц не поехал на похороны Папы. Скажу так – вы правильно сказали, что он канцлером Германии станет только 6 мая. А от Германии в Рим поехала очень представительная делегация, состоящая из пяти человек, во главе с президентом Германии Штайнмайером. В составе делегации канцлер, ныне действующий канцлер Олаф Шольц, глава Бундестага – нижней палаты парламента, глава Бундесрата – высшей палаты парламента и председатель Конституционного суда. То есть, по сути это пять важнейших политических лидеров.Мерц, получается, на сегодняшний день простой политик. Перспективный канцлер, но на данный момент у него государственных регалий нет. И, собственно говоря, кем его брать в состав вот этой делегации?– Ему места просто не хватило в самолёте.– Да, поэтому получилось так, он и сам сказал – знаете, говорит: "Я просто по рангу на данный момент не имею права ехать за государственный счёт в составе официальной правительственной делегации, потому что это будет уже нарушение сложившихся правил и стандартов Федеративной Республики Германии".Это ни в коем случае не неуважение к Папе и неуважение к католической церкви. Он действительно настоящий христианин, с уважением большим относится и к папе, и к самой католической Церкви.Тут нельзя какие-то знаете делать выводы, что если Мерц не поехал, то он не уважает католическую Церковь. Это абсолютно не так. Он просто не поехал в силу того, что он не может быть включён в официальную государственную делегацию Германии. Как я уже сказал, она состояла из пяти высших государственных должностных лиц. Никто такую делегацию в Рим не направил. Ни одно другое государство в таком составе. Поэтому тут наоборот немцы, на мой взгляд, проявили максимальное уважение к умершему Папе.– А вот насколько сейчас, в данный момент, ХДС – христианско-демократический союз Германии, он действительно христианский? То, что он демократический по каким-то уже новым совершенно понятиям – это очевидно, все эти глобальные – мы видели в Румынии, как демократия работает с Джорджеску. Это понятно. А вот христианские? Потому, что мы помним что и с мигрантами и с всевозможными, нехристианских культур, людьми, сейчас достаточно сложно всё в Германии, как и в ряде других европейских стран. Или, всё-таки, они, что называется, в фарватере пока идут?– Я тоже думаю, что нельзя тут всё в одну кучу мешать – там и Румынию и Германию. Есть Румыния, tсть Германия…– Разве не по указке общеевропейских каких-то лидеров Евросоюза и всевозможных комиссаров это всё произошло с Джорджеску?– Нет, давайте тоже расставим точки над "и". Евросоюз – это всё-таки интеграционное объединение, у которого есть свои институты, и которые тоже возглавляют определённые чиновники. Но эти чиновники не обладают полномочиями, чтобы указывать канцлеру Германии или вообще в целом Германии, что ей делать и как ей быть.Напомню, что главным всё-таки институтом Европейского Союза является Европейский Совет, куда входят главы государств и правительств 27 стран. То есть, несколько обратная ситуация, что Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, она как раз больше должна слушать [президента Франции] Макрона и [нынешнего канцлера Германии] Шольца, чем давать им какие-то советы и рекомендации. Потому что фактически она зависит от глав государств, входящих в Европейский Союз, а не наоборот.Вот у нас почему-то с этим какие-то есть проблемы – с пониманием того как функционирует ЕС. У нас почему-то думают, что именно Брюссель решает все проблемы и указывает странам, что им делать и как им быть. У нас есть два разнонаправленных вектора восприятия. У нас с одной стороны мы понимаем, как это должно работать, что это всё-таки "унитарное", я в кавычки сейчас беру это слово, предприятие.– Это не унитарное предприятие, извините, это федеральное предприятие очень широкого плана. А с другой, все, что говорит Урсула фон дер Ляйнен - чуть лди не методичка для всех в Евросоюзе...– Нет, вы заблуждаетесь. Ну я же сказал, что этого в принципе не может быть. Урсула фон дер Ляйен канцлеру Германии ничего навязать не может – никаких методичек, никаких указаний. Это просто запрещено в рамках Лиссабонского договора – это такой некий устав некой конституции Европейского Союза. Как я уже сказал – и Калас, и Урсула фон дер Ляйен зависят от решения Европейского Совета президентов и премьер-министров – вот, кто фактически определяет политику Европейского Союза.– Откуда берётся тогда такое восприятие? Это тоже такая часть какой-то пропаганды антиглобальной тогда формирует такое ощущение? Или это просто заблуждение, в котором мы привыкли жить?– Я считаю что это недостаточная квалификация тех журналистов или тех экспертов, которые пытаются анализировать. Либо, что хуже, они выдают желаемое за действительное. Им чем-то, допустим, не нравится Урсула фон дер Ляйен – ну, понятно чем там нашим журналистам она не нравится, понятно чем – вот они начинают вешать на неё всех собак, что она во всём виновата. Ну надо же всё-таки оставаться на земле и быть разумными, правда? Зачем вот пытаться говорить то, чего нет на самом деле– Какое ближайшее будущее Германии?– Ничего не произойдёт. Германия как была, так и останется ведущей страной Европейского Союза. Это четвёртая экономика мира, и она будет играть, мне кажется, очень важную роль, когда затрагиваются какие-то вопросы европейского обустройства и мирового порядка.Поэтому Германия не растворится и никуда с мировой арены не денется. Как она была важным игроком, так она и останется.О том, почему Трамп подписал соглашение по редкоземельным материалам с Зеленским - в интервью Алексея Зубца "Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины"

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Павел Русский

интервью, фридрих мерц, германия, россия, румыния, урсула фон дер ляйен, олаф шольц, ес, бундестаг, хдс