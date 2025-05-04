Армия России развивает успех в ДНР, ВСУ усиливают оборону - 04.05.2025 Украина.ру
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Армия России развивает успех в ДНР, ВСУ усиливают оборону
Армия России развивает успех в ДНР, ВСУ усиливают оборону - 04.05.2025 Украина.ру
Армия России развивает успех в ДНР, ВСУ усиливают оборону
Растёт интенсивность боевых действий на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан"
2025-05-04T15:52
2025-05-04T15:52
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Армия России активно продвигается в сторону Котляровки, Троицкого, Алексеевки и Богатыря, несмотря на ожесточённое сопротивление со стороны ВСУ, сказано в сообщении.Там также отмечено, что российская армия укрепляет свои позиции, одновременно усиливая натиск на оборонительные рубежи противника.По информации телеграм-канала, на подступах к Котляровке продолжаются активные боевые действия. Там противник тщательно укрепил оборонительные позиции, что затрудняет продвижение российский подразделений. Они продолжают атаковать, пытаясь прорвать оборону ВСУ и продвинуться в сторону ключевого населённого пункта. Сопротивление противника остаётся интенсивным, но российская армия продолжает наращивать усилия.Там также отмечено, что российские подразделения продолжают штурмовать восточную часть Алексеевки, пытаясь закрепиться на окраинах села. В итоге возможно ослабление обороны противника и создание условий для дальнейшего наступления ВС РФ в этом секторе. Российские подразделения продвигаются, улучшая своё тактическое положение несмотря на ожесточённое сопротивление противника."Подразделения ВС РФ закрепились в юго-восточной части Богатыря и продолжают развивать тактический успех. Продолжается давление на оборонительные позиции ВСУ, что позволяет российским войскам постепенно продавливать оборону противника в этом районе и расширять зону контроля", - отмечено в публикации.Активные боевые действия замечены также в районе Бурлацкого. Там российские подразделения добились тактических успехов, расширив зону контроля до 200 метров."Это расширение укрепляет позиции российских войск и создаёт условия для дальнейших операций", - полагает "Донбасский Партизан".Успехи российских войск в зоне СВО признают и украинские паблики. Подробности в публикации Армия России освободила Зеленое Поле
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новости, россия, алексеевка, донецкая народная республика, всу, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новороссия, новые регионы, штурм, днр, новости днр
Новости, Россия, Алексеевка, Донецкая Народная Республика, ВСУ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Новороссия, Новые регионы, штурм, ДНР, новости ДНР

Армия России развивает успех в ДНР, ВСУ усиливают оборону

15:52 04.05.2025
 
© Украина.руСВО
СВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Украина.ру
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Растёт интенсивность боевых действий на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан"
Армия России активно продвигается в сторону Котляровки, Троицкого, Алексеевки и Богатыря, несмотря на ожесточённое сопротивление со стороны ВСУ, сказано в сообщении.
Там также отмечено, что российская армия укрепляет свои позиции, одновременно усиливая натиск на оборонительные рубежи противника.
По информации телеграм-канала, на подступах к Котляровке продолжаются активные боевые действия. Там противник тщательно укрепил оборонительные позиции, что затрудняет продвижение российский подразделений. Они продолжают атаковать, пытаясь прорвать оборону ВСУ и продвинуться в сторону ключевого населённого пункта. Сопротивление противника остаётся интенсивным, но российская армия продолжает наращивать усилия.
"Подразделения ВС РФ успешно провели титаническую работу, расширив зону контроля до 900 метров в направлении Троицкого. Это расширение позволяет российским войскам усиливать давление на оборонительные рубежи противника, создавая дополнительные угрозы для его позиций в этом районе", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что российские подразделения продолжают штурмовать восточную часть Алексеевки, пытаясь закрепиться на окраинах села. В итоге возможно ослабление обороны противника и создание условий для дальнейшего наступления ВС РФ в этом секторе. Российские подразделения продвигаются, улучшая своё тактическое положение несмотря на ожесточённое сопротивление противника.
"Подразделения ВС РФ закрепились в юго-восточной части Богатыря и продолжают развивать тактический успех. Продолжается давление на оборонительные позиции ВСУ, что позволяет российским войскам постепенно продавливать оборону противника в этом районе и расширять зону контроля", - отмечено в публикации.
Активные боевые действия замечены также в районе Бурлацкого. Там российские подразделения добились тактических успехов, расширив зону контроля до 200 метров.
"Это расширение укрепляет позиции российских войск и создаёт условия для дальнейших операций", - полагает "Донбасский Партизан".
Успехи российских войск в зоне СВО признают и украинские паблики. Подробности в публикации Армия России освободила Зеленое Поле
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