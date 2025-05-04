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Армия России развивает успех в ДНР, ВСУ усиливают оборону

Армия России развивает успех в ДНР, ВСУ усиливают оборону - 04.05.2025 Украина.ру

Армия России развивает успех в ДНР, ВСУ усиливают оборону

Растёт интенсивность боевых действий на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан"

2025-05-04T15:52

2025-05-04T15:52

2025-05-04T15:52

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Армия России активно продвигается в сторону Котляровки, Троицкого, Алексеевки и Богатыря, несмотря на ожесточённое сопротивление со стороны ВСУ, сказано в сообщении.Там также отмечено, что российская армия укрепляет свои позиции, одновременно усиливая натиск на оборонительные рубежи противника.По информации телеграм-канала, на подступах к Котляровке продолжаются активные боевые действия. Там противник тщательно укрепил оборонительные позиции, что затрудняет продвижение российский подразделений. Они продолжают атаковать, пытаясь прорвать оборону ВСУ и продвинуться в сторону ключевого населённого пункта. Сопротивление противника остаётся интенсивным, но российская армия продолжает наращивать усилия.Там также отмечено, что российские подразделения продолжают штурмовать восточную часть Алексеевки, пытаясь закрепиться на окраинах села. В итоге возможно ослабление обороны противника и создание условий для дальнейшего наступления ВС РФ в этом секторе. Российские подразделения продвигаются, улучшая своё тактическое положение несмотря на ожесточённое сопротивление противника."Подразделения ВС РФ закрепились в юго-восточной части Богатыря и продолжают развивать тактический успех. Продолжается давление на оборонительные позиции ВСУ, что позволяет российским войскам постепенно продавливать оборону противника в этом районе и расширять зону контроля", - отмечено в публикации.Активные боевые действия замечены также в районе Бурлацкого. Там российские подразделения добились тактических успехов, расширив зону контроля до 200 метров."Это расширение укрепляет позиции российских войск и создаёт условия для дальнейших операций", - полагает "Донбасский Партизан".Успехи российских войск в зоне СВО признают и украинские паблики. Подробности в публикации Армия России освободила Зеленое Поле

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