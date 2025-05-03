https://ukraina.ru/20250503/narod-bezmolvstvuet-kak-ukraintsy-otsenili-velikuyu-sdelku-zelenskogo-1062906485.html

Народ безмолвствует. Как украинцы оценили "великую сделку" Зеленского

Народ безмолвствует. Как украинцы оценили "великую сделку" Зеленского - 03.05.2025 Украина.ру

Народ безмолвствует. Как украинцы оценили "великую сделку" Зеленского

Как Зеленский продал недра

2025-05-03T14:17

2025-05-03T14:17

2025-05-03T14:17

эксклюзив

украина

сша

ватикан

владимир зеленский

марко рубио

трамп и зеленский

би-би-си

оон

рада

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Наверное, мало кто сейчас на Украине вспоминает вот это обещание Зеленского, тогда ещё легитимного президента: "Каждый ребёнок на Украине будет получать процент за пользование недрами.""Процент этот можно будет потратить на получение высшего образования," - так объяснял народу Зеленский.А народ жадно слушал. Это ж надо, какой президент. Всё для людей, даже недра!Недра, кстати, и так принадлежат народу Украины. Ну это если по Конституции.Странно, что Зеленский не выполнил это обещание за первые три года своего президентства? Нет, совершенно не странно. Он вообще много чего обещал.И миллиард деревьев, и гиперлуп, и 100 школ в год (кажется, не построено было ни одной за время его так называемой каденции).Две пиар-кампанииЧто же сейчас, когда Зеленский заключил "историческое соглашение" с США по ликвидации этих недр в пользу США? Что говорят на Украине?Народ безмолвствует. Кто-то, может, и против полной сдачи Украины "в концессию". Но высказаться - себе дороже. И народ уже, кажется, полностью безразлично относится к судьбе Украины. Да нужно ли им вообще это государство, из которого большинство пыталось сбежать все годы его существования?Лучшая доля для "нашей Гали" всегда была - уехать в Европу, и там то ли клубнику собирать, то ли выйти замуж (предел мечтаний).А сейчас и подавно. Половина населения уже сбежала, другая половина об этом мечтает.Сам же Зеленский уже разливается соловьём.Наблюдаем две пиар-кампании: в США и на Украине."Исторический результат"На Украине "сделку" хвалят на все лады. Невероятно выгодно!"Инвестиции потекут! Модернизация начнётся! Историческое соглашение в Ватикане! Исторический результат!"Так оценивает соглашение по минералам Зеленский (и про Ватикан не забыл, удачно добавляя сделке по полной сдаче недр своей страны некоторой сакральности).Раньше у него были План мира и План победы, помните? Уже все про них и забыли, так как все планы полностью провалились. Ушло в песок, как всегда у Зеленского."Равноправное, равноправное соглашение. Фонд восстановления!" - истерически кричит Зеленский про соглашение с США.Но подробностей нет. Никто не видел полный текст "сделки". Как и в предыдущих планах вечно были какие-то секретные пункты.Рада должна будет нечто ратифицировать. Интересно, покажут ли депутатам текст "бессрочной" сделки?Бессрочной!Если и покажут, то не полностью.США: Очень выгодноА что говорят в США?Там своя пиар-кампания. Тоже хвалят на все лады. Очень выгодно всё для США.Майкл Уолтц, ещё в должности советника президента США: "Эта сделка - способ окупить многомиллиардные затраты на Украину. Отлично для американских налогоплательщиков!"Замглавы аппарата Белого дома Миллер: "Цель соглашения - возместить расходы США. Это ключевой момент... Это форма возврата средств Соединённым штатам.""Вашингтон пост" с небольшой ложкой дёгтя: "Заявление о том, что запасы на Украине могут стоить триллионы долларов, основываются на устаревших данных и могут не подтвердиться"."Рейтерс", еще ложка дёгтя, правда, для Украины: "Соглашение между США и Украиной не предусматривает каких либо гарантий безопасности для Украины, что было одной из его первоначальных целей."Гарантии?Против "угоды" (сделки) уже выступила депутат партии Порошенко Ирина Фриз: нет гарантий по Украине, нет гарантий военной помощи, государство и парламент не смогут в будущем ничего контролировать, все решения будет принимать "закрытое Партнёрство". Но ждем полный текст, пишет Ирина.А депутатам-то ничего и не показали! Как это вообще, в принципе, возможно? Униженное "ждём текст".Да вы должны были этот текст изначально проштудировать в Раде, со всеми секретными пунктами.Это, конечно, нечто феноменальное. Не "угода", а шедевр: отдавайте недра, и вы свободны. Дальше решения будет за закрытыми дверями принимать закрытое Партнёрство (кто это? что это?)"Вальпургиева ночь", пишет депутат Фриз. Ну и что? Все эти депутаты выступают, говорят правильные слова, а потом голосуют за решения Зеленского.Да нужны ли они, те гарантии, на бумаге? Главное - это ведь то, что в душе.А в душе украинские бывшие владельцы недр своей страны так хотят услужить американскому налогоплательщику, так об этом мечтают! Это теперь основная цель Украины.По имеющимся в прессе данным, соглашение предусматривает: приоритет для США, привилегии для США, отсутствие налогов для США, сделка имеет приоритет над всеми законами Украины.А что Украина? Украина имеет гарантии!!Она должна гарантировать исполнение всех пунктов этой сделки.Границы-2014? ЗабудьтеИ под бравурные звуки и крики: "Успех! Победа! Историческое!! Ватикан!" прозвучал холодный голос нынешнего Госскретаря США Марко Рубио: "Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года."Как не сможет? А как же? Это же была цель Украины?А, ладно, не будем думать. Будем праздновать "сделку"!И они будут праздновать! Вот увидите. Выйдут в вышиванках и пройдут по Крещатику с песнями "Великая сделка! Великий Зеленский! И Трамп!"Одна колонна будет петь "Батько наш Бандера", вторая - "Слава Зеленскому"! А на трибуне будет стоять Юлия Владимировна Тимошенко и укорять Зеленского.Мало отдал, надо было больше. Лучше надо думать об американских налогоплательщиках. Они же так потратились!Почему не отдал, к примеру, атомные станции? Не "защитил" их? (Кстати, возможно, отдал, но это пока что не известно с точностью).Всем украинским политикам надо будет выслужиться перед США. Ведь традиционно именно оттуда "демократически" назначается президент Украины.Про Елизавету и золотой рояльА по поводу защиты и спасения - всем и всегда надо помнить фотографию королевы Англии Елизаветы Второй на фоне золотого рояля. С подписью: "Королева Елизавета и СПАСЁННЫЙ ею из резиденции Саддама Хусейна рояль".Старушка была довольно бесстыжей воровкой.Она не стеснялась "спасённого рояля", который был конечно же, примитивно украден из резиденции убитого "западной коалицией" президента Ирака. После так называемой "войны из-за пробирки" (в пробирке, которую показывали в ООН как предлог для нападения на Ирак, находился не смертельный яд, а стиральный порошок).ТерриторииА Украина? А что Украина. Если они верили в "святой майдан", ходили в кастрюлях на головах и свергали Януковича, при котором был "доллар по восемь". И который просто не хотел продавать Западу всю Украину. Хотел только частично.То что ждать от "политического украинца" сегодня?Они еще и преследовать будут тех, кто отрицает выгоду "великой исторической сделки".Ну а территории? Что на Украине говорят о территориях? Марко Рубио сказал недвусмысленно: "нет границ 2014 года". А не то что "границ 1991", то есть границ Советской Украины.Да и зачем те территории?Вон Виталий Кличко, нынешний мэр Киева, уже изрёк, в интервью Би-Би-Си: "Один из сценариев - это отдать территории... Это несправедливо. Но для мира, для временного мира, это будет решением проблемы, временным."Самый большой тугодум украинской политики уже понял!И последняя цитата. Наверное, самая смешная.США как "друг"По поводу сделки отлично высказалась официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс: сделка Вашингтона и Киева "укрепит нацбезопасность Украины". "Весь мир заметит, когда у вас есть друг такой, как США", - заявила она.Да они же просто спасли Украину! Как тот золотой рояль в кабинете Елизаветы Второй.Как говорится, ничего смешнее вы сегодня уже не услышите.Читайте также: Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, ватикан, владимир зеленский, марко рубио, трамп и зеленский, би-би-си, оон, рада