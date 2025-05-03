https://ukraina.ru/20250503/massirovannaya-ataka-na-novorossiysk-glavnoe-na-utro-3-maya-1062903875.html

Массированная атака на Новороссийск. Главное на утро 3 мая

Массированная атака на Новороссийск. Главное на утро 3 мая - 03.05.2025 Украина.ру

Массированная атака на Новороссийск. Главное на утро 3 мая

Украина попыталась атаковала Новороссийск, ранено четыре человека

2025-05-03T09:38

2025-05-03T09:38

2025-05-03T09:39

эксклюзив

хроники

новороссийск

черное море

украина

черноморский флот

вооруженные силы украины

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при массированной атаке беспилотников на Новороссийск пострадали четыре человека."Сегодня ночью черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке киевского режима. Самые серьезные последствия — в Новороссийске. Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка. Всем оказывают необходимую помощь", — написал он в своём телеграм-канале в 06:54.Как рассказал губернатор, обломки дрона повредили три резервуара на зерновом терминале. По предварительной информации, там никто не пострадал, но возник пожар, его ликвидируют спасатели.Также Кондратьев отметил, что фрагменты беспилотников также упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Пострадали частные дома, но раненых нет.По информации губернатора, главы всех районов, где поступили сообщения о падении БПЛА, оперативно докладывают о ситуации. У каждого задача — оказать помощь местным жителям."Атака киевского режима на гражданские объекты региона продолжается. На каждое сообщение о падении обломков оперативно реагируют специальные и экстренные службы", — подытожил он.Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в 07:27 рассказал о том, что массированная террористическая атака с применением БПЛА самолётного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена."Однако без повреждений и пострадавших не обошлось. На данный момент проводится обследование мест происшествия. Ведутся поиски возможных мест падения обломков БПЛА, работают специальные службы. Обязательно окажем необходимую помощь пострадавшим. Просьба соблюдать меры безопасности и без необходимости не выходить на улицу. Как только тревога будет отменена — незамедлительно опубликуем соответствующую информацию", — написал он в своём телеграм-канале.Накануне, вечером 2 мая автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации, сообщил о скапливании в районе Новороссийска украинских безэкипажных катеров."Большая группа БЭКов всех типов, включая БЭКи с ЗРК в районе Новороссийска.Температура воды в том районе +13", — написал он в своём телеграм-канале в 19:50.На следующий день автор сообщил подробности атаки."Украинцы подогнали в район Новороссийска больше трех десятков БЭКов всех типов, как "обычные", так и БЭКи носители FPV-дронов и прикрыли всё это дело БЭКами с ПЗРК на борту. Одновременно с ними из района Одессы были запущены десятки дронов с целями в Новороссийске. То бишь удар планировался ночью и он должен был быть групповой. Для этого БЭКи накапливались в ~50 км от Новороссийска", — отметил он.Также автор рассказал о том, что особенностью уничтожения БЭКов авиацией является тот момент, что эффективно уничтожать их возможно только в условиях визуальной видимости."То есть летчик должен видеть БЭК (цель) глазами в атаке. Связано это с отсутствием на планете (не только у нас, а вообще у всех армий мира) управляемых, или самонаводящихся авиационных средств поражения которые могут надёжно поражать малоразмерную, высокоскоростную, маневрирующую цель. Поэтому ультрасовременные самолеты 4+++++ уничтожают БЭКи как сто лет назад. Пушкой и бомбами с расстояния полтора - два километра, с выходом из атаки в паре десятков, ок, сотен метров от цели", — указал автор канала.По его словам, "самое эффективное, существующее средство против БЭКов это конечно БЭКи вертолёт с пулемётом на борту"."Но вертолёт над морем практически идеальная мишень и для ПЗРК и даже для пулемёта, ибо нет в море ни лесополок, ни горушек, да вообще ничего за что можно спрятаться", — подчеркнул он сложность уничтожения безэкипажных катеров.Утром 3 мая Минобороны России рассказало о том, сколько беспилотников сбили над Чёрным морем и уничтожили в море."96 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 47 БПЛА – над территорией Краснодарского края <...> Дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow" и три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД". С 02:00до 05:00 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров", — указывалось в утренней сводке министерства обороны РФ.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев обратил внимание на то, что Украина пытается установить контроль над частью Чёрного моря."В свете возобновления противником атак на Крым было бы нелишним вспомнить, как начиналось противостояние в Черном море, в частности, борьба за морские платформы "Черноморнефтегаза": КЦПН выпустили перевод любопытного украинского документального ролика, посвященного этой теме. Несмотря на остановку добычи, газодобывающие вышки и их инфраструктура продолжали играть большую роль в контроле моря: являясь по сути форпостами, они служили для размещения ретрансляторов, РЛС и прочего. Врага же они интересуют как площадки подскока при осуществлении вылазок в сторону Крыма, а также как точки размещения ретрансляторов для своих БПЛА и возможно БЭКов", — написал он в своём телеграм-канале 3 мая.По его словам, текущий статус платформ неясен, "однако из видео можно понять, что борьба за них велась активная, причем ни мы, ни Украина особо эту тему не подсвечивали, кроме совсем очевидных событий вроде крупного пожара на одной из платформ"."Помимо вытеснения нашего флота, враг планомерно пытается подобраться ближе к Крыму и контролировать больше акватории. Не позволить ему достичь задуманного — вопрос прямой безопасности Крымского полуострова", — указал он.Эксперт подчеркнул, что "то, что начиналось как разовые атаки БЭКами и потешные флаговтык-десанты, может приобрести более угрожающие масштабы, что противник и пытается продемонстрировать нам последние несколько дней".О происходящем на фронте — в интервью с Дениса Рудометова и Кирилла Курбатова с военным обозревателем Владиславом Угольным "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление".

https://ukraina.ru/20250430/sumskaya-oblast-novoe-o-smerti-gitlera-i-100-dney-trampa-glavnoe-na-1300-1062861230.html

https://ukraina.ru/20250430/podryv-mirnykh-usiliy-provaly-vsu-zapugivanie-rossiyskoy-ugrozoy-glavnoe-na-ukraine-na-utro-30-1062855988.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, новороссийск, черное море, украина, черноморский флот, вооруженные силы украины