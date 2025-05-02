https://ukraina.ru/20250502/zakharova-vozmutilas-koschunstvennoy-eksgumatsiey-ostankov-sovetskikh-voinov-vo-lvove-1062897194.html

Захарова возмутилась кощунственной эксгумацией останков советских воинов во Львове

Захарова возмутилась кощунственной эксгумацией останков советских воинов во Львове - 02.05.2025 Украина.ру

Захарова возмутилась кощунственной эксгумацией останков советских воинов во Львове

Уничтожение мемориального комплекса "Холм Славы" во Львове является проявлением античеловеческой сущности киевского, холуйства перед Западом. Об этом 2 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-05-02T09:51

2025-05-02T09:51

2025-05-02T09:51

новости

украина

львов

запад

красная армия

мид рф

мария захарова

памятник

великая отечественная война

вандализм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061781402_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2569c9b3d21178e4eaf64187181304c5.jpg

В комментарии Захарова напомнила, что в 2025 году цивилизованные страны уделяют особое внимание юбилею победы в войне, которую на постсоветской пространстве называют Великой Отечественной войной."Этой дате уделяется повышенное внимание даже в тех странах, которые не участвовали тогда в антигитлеровской коалиции", - отметила Захарова.Она напомнила, что на Украине, которой не должно было существовать в довоенном виде по планам гитлеровцев, ими совершались ужасные военные преступления, преступления против мира и человечности, включая концлагеря, уничтожение населения вместе с населёнными пунктами и многое другое. РККА освободила от всего этого оккупированную УССР в 1944 году. "Только усилиями красноармейцев – тех , кто сражался на передовой, на фронте, партизан – которые уходил в леса и оттуда помогали красноармейцам, и работникам тыла всё это возможно было преодолеть", - сказала Захарова.Она напомнила, что представители киевского режима не скрывают участия своих дедов в Великой Отечественной войне на стороне Красной Армии. тем чудовищнее выглядит их глумление над памятью и останками погибших красноармейцев, констатировала официальный представитель МИД России."Они начинают глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютной античеловеческой сущности, не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности", - подчеркнула Захарова. Происходящий на Западной Украине "демонтаж" львовского мемориального комплекса "Холм Славы", что местные власти также называют "перезахоронением" – это не эксгумация в юридическом смысле, а кощунственное надругательство над памятью с экскаваторами, подчеркнула Захарова.По её мнению, нынешние руководители Украины под шумок и делают всё, чтобы не допустить людей с цветами и венками 9 мая отметить День Победы и почтить воинов, освобождавших Украину от гитлеровского геноцида."Лишь бы только продемонстрировать Западу свою верноподданническую сущность отмежевания от истинной исторической памяти", - пояснила Захарова мотив деятельности борющихся с могилами освободителей от нацизма.Комментарий официального представителя МИД России опубликован в телеграм-канале Марии Захаровой.Уничтожение мемориального комплекса "Холм Славы" во Львове формально называется переносом и длится с марта. В начале мая в мемориальном комплексе началась активная фаза демонтажа и разрушения конструкций, созданных советскими архитекторами.Накануне Захарова обвинила Запад в отсутствии реакции на угрозы русскоязычным детям на Украине

https://ukraina.ru/20210302/1030700811.html

украина

львов

запад

западная украина

усср

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, львов, запад, красная армия, мид рф, мария захарова, памятник, великая отечественная война, вандализм, западная украина, ркка, 80 лет победы, усср, история ссср, бывший ссср, геноцид