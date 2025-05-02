Захарова возмутилась кощунственной эксгумацией останков советских воинов во Львове
© МИД России / TelegramМария Захарова
© МИД России / Telegram
Уничтожение мемориального комплекса "Холм Славы" во Львове является проявлением античеловеческой сущности киевского, холуйства перед Западом. Об этом 2 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В комментарии Захарова напомнила, что в 2025 году цивилизованные страны уделяют особое внимание юбилею победы в войне, которую на постсоветской пространстве называют Великой Отечественной войной.
"Этой дате уделяется повышенное внимание даже в тех странах, которые не участвовали тогда в антигитлеровской коалиции", - отметила Захарова.
Она напомнила, что на Украине, которой не должно было существовать в довоенном виде по планам гитлеровцев, ими совершались ужасные военные преступления, преступления против мира и человечности, включая концлагеря, уничтожение населения вместе с населёнными пунктами и многое другое. РККА освободила от всего этого оккупированную УССР в 1944 году.
"Только усилиями красноармейцев – тех , кто сражался на передовой, на фронте, партизан – которые уходил в леса и оттуда помогали красноармейцам, и работникам тыла всё это возможно было преодолеть", - сказала Захарова.
Она напомнила, что представители киевского режима не скрывают участия своих дедов в Великой Отечественной войне на стороне Красной Армии. тем чудовищнее выглядит их глумление над памятью и останками погибших красноармейцев, констатировала официальный представитель МИД России.
"Они начинают глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютной античеловеческой сущности, не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности", - подчеркнула Захарова.
Происходящий на Западной Украине "демонтаж" львовского мемориального комплекса "Холм Славы", что местные власти также называют "перезахоронением" – это не эксгумация в юридическом смысле, а кощунственное надругательство над памятью с экскаваторами, подчеркнула Захарова.
2 марта 2021, 02:05Уничтожение Корюковки. Как оккупанты отомстили черниговским партизанам1-2 марта 1943 г. население целого местечка Черниговской области было уничтожено немецкими и венгерскими оккупантами при поддержке местной вспомогательной полиции. Впрочем, это была уже кровавая точка в истории гибели мятежного населённого пункта, не соответствующего представлениям оккупантов о том, как должно выглядеть правильное украинское село
По её мнению, нынешние руководители Украины под шумок и делают всё, чтобы не допустить людей с цветами и венками 9 мая отметить День Победы и почтить воинов, освобождавших Украину от гитлеровского геноцида.
"Лишь бы только продемонстрировать Западу свою верноподданническую сущность отмежевания от истинной исторической памяти", - пояснила Захарова мотив деятельности борющихся с могилами освободителей от нацизма.
Комментарий официального представителя МИД России опубликован в телеграм-канале Марии Захаровой.
Уничтожение мемориального комплекса "Холм Славы" во Львове формально называется переносом и длится с марта. В начале мая в мемориальном комплексе началась активная фаза демонтажа и разрушения конструкций, созданных советскими архитекторами.
Подписывайся на