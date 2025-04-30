https://ukraina.ru/20250430/zakharova-obvinila-zapad-v-otsutstvii-reaktsii-na-ugrozy-russkoyazychnym-detyam-na-ukraine-1062859085.html

Захарова обвинила Запад в отсутствии реакции на угрозы русскоязычным детям на Украине

Захарова обвинила Запад в отсутствии реакции на угрозы русскоязычным детям на Украине - 30.04.2025 Украина.ру

Захарова обвинила Запад в отсутствии реакции на угрозы русскоязычным детям на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik уличила представителей правозащитных организаций и западных деятелей культуры, якобы вовлеченных в ситуацию на Украине, в отсутствии реакции на угрозы в адрес русскоязычных детей

2025-04-30T10:00

2025-04-30T10:00

2025-04-30T10:35

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"Где все правозащитные мировые структуры? Где все писатели, художники, режиссеры, американские, например, актеры, фэшн-индустрия мировая, которая все эти годы была вовлечена в ситуацию на Украине? Которые рефлексировали на все… Где сейчас они после этого заявления?", - возмутилась она.Как отметила Захарова, все заявления западной элиты по ситуации на Украине делались "под методичку".Ранее украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка, чтобы ребенок забыл его "на веки вечные".Подробнее - в материале Украинский актёр публично призвал избивать русскоязычных детей на сайте Украина.ру.

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