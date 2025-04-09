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Пленный российский боец отказался оскорблять Путина

Пленный российский боец отказался оскорблять Путина - 09.04.2025 Украина.ру

Пленный российский боец отказался оскорблять Путина

Попавший в плен ВСУ раненый российский боец под угрозой расправы отказался оскорблять Владимира Путина. Видеозапись издевательств над пленным опубликовал телеграм-канал "Повернутые на войне".

2025-04-09T12:08

2025-04-09T12:08

2025-04-09T12:08

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На видеозаписи, сделанной в тёмное время суток, виден раненый мужчина с повязкой на руке. Ему светят в лицо фонарём и заставляют произносить оскорбления в адрес президента России.Также слышны угрозы со стороны, предположительно, украинских военнослужащих – ударить прикладом и прострелить колено отказывающемуся выполнять требования произнести оскорбления. После этого молчавший раненый заговорил.В комментарии телегарм-канала к опубликованной видеозаписи сказано, что она была найдена в трофейном телефоне военнослужащего из 67-й бригады ВСУ, с Лиманского направления. Запись нашли в одном из чатов подразделения. Утверждается, что она полугодичной давности.Ранее публиковались подобные записи с ранеными российскими военнослужащими в плену. Их заставляли произносить оскорбления и бандеровские лозунги. В первый год СВО подобные записи часто публиковали украинские блогеры и военнослужащие.Накануне журналист и руководитель правозащитного проекта "Verum" Иван Копыл рассказал об одном из эпизодов зверств ВСУ в Курской области в отношении российских срочников. Подробности в публикации Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами

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новости, россия, владимир путин, владимир зеленский, всу, военнопленные, пытки, сво, краснолиманское направление, донбасс, новороссия, военные преступления