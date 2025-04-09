Пленный российский боец отказался оскорблять Путина - 09.04.2025 Украина.ру
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Пленный российский боец отказался оскорблять Путина
Пленный российский боец отказался оскорблять Путина - 09.04.2025 Украина.ру
Пленный российский боец отказался оскорблять Путина
Попавший в плен ВСУ раненый российский боец под угрозой расправы отказался оскорблять Владимира Путина. Видеозапись издевательств над пленным опубликовал телеграм-канал "Повернутые на войне".
2025-04-09T12:08
2025-04-09T12:08
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На видеозаписи, сделанной в тёмное время суток, виден раненый мужчина с повязкой на руке. Ему светят в лицо фонарём и заставляют произносить оскорбления в адрес президента России.Также слышны угрозы со стороны, предположительно, украинских военнослужащих – ударить прикладом и прострелить колено отказывающемуся выполнять требования произнести оскорбления. После этого молчавший раненый заговорил.В комментарии телегарм-канала к опубликованной видеозаписи сказано, что она была найдена в трофейном телефоне военнослужащего из 67-й бригады ВСУ, с Лиманского направления. Запись нашли в одном из чатов подразделения. Утверждается, что она полугодичной давности.Ранее публиковались подобные записи с ранеными российскими военнослужащими в плену. Их заставляли произносить оскорбления и бандеровские лозунги. В первый год СВО подобные записи часто публиковали украинские блогеры и военнослужащие.Накануне журналист и руководитель правозащитного проекта "Verum" Иван Копыл рассказал об одном из эпизодов зверств ВСУ в Курской области в отношении российских срочников. Подробности в публикации Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами
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новости, россия, владимир путин, владимир зеленский, всу, военнопленные, пытки, сво, краснолиманское направление, донбасс, новороссия, военные преступления
Новости, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ВСУ, военнопленные, пытки, СВО, Краснолиманское направление, Донбасс, Новороссия, Военные преступления

Пленный российский боец отказался оскорблять Путина

12:08 09.04.2025
 
© Повёрнутые на войне / Telegram
© Повёрнутые на войне / Telegram
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Попавший в плен ВСУ раненый российский боец под угрозой расправы отказался оскорблять Владимира Путина. Видеозапись издевательств над пленным опубликовал телеграм-канал "Повернутые на войне".
На видеозаписи, сделанной в тёмное время суток, виден раненый мужчина с повязкой на руке. Ему светят в лицо фонарём и заставляют произносить оскорбления в адрес президента России.
Также слышны угрозы со стороны, предположительно, украинских военнослужащих – ударить прикладом и прострелить колено отказывающемуся выполнять требования произнести оскорбления. После этого молчавший раненый заговорил.
"Я не хочу этой ерунды говорить ни на Путина, ни на Зеленского, ни на кого", - сказал раненый боец.
В комментарии телегарм-канала к опубликованной видеозаписи сказано, что она была найдена в трофейном телефоне военнослужащего из 67-й бригады ВСУ, с Лиманского направления. Запись нашли в одном из чатов подразделения. Утверждается, что она полугодичной давности.
"Судя по переписке в их маленьком чатике, нашего пленного потом передали в тыл и судьба его им неизвестна. Но, однако, это поступок. Так держать себя перед толпой вооруженным перевозбужденных хохлов, будучи раненным и безоружным. Это вам не на постановочных интервью бравировать, изображая злобного орка для украинского охлоса", - сказано в комментарии к публикации.
Ранее публиковались подобные записи с ранеными российскими военнослужащими в плену. Их заставляли произносить оскорбления и бандеровские лозунги. В первый год СВО подобные записи часто публиковали украинские блогеры и военнослужащие.
Накануне журналист и руководитель правозащитного проекта "Verum" Иван Копыл рассказал об одном из эпизодов зверств ВСУ в Курской области в отношении российских срочников. Подробности в публикации Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами
 
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