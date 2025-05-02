https://ukraina.ru/20250502/fsb-zaderzhala-planirovavshuyu-vzryv-v-khasavyurte-1062897395.html
ФСБ задержала планировавшую взрыв в Хасавюрте
ФСБ задержала планировавшую взрыв в Хасавюрте - 02.05.2025 Украина.ру
ФСБ задержала планировавшую взрыв в Хасавюрте
Задержана гражданка России, планировавшая подготовку взрыва у здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Об этом 2 мая сообщил ЦОС ФСБ
2025-05-02T10:00
2025-05-02T10:00
2025-05-02T10:00
новости
россия
хасавюрт
дагестан
фсб
совбез
взрыв
терроризм
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1d/1062144832_0:0:1848:1039_1920x0_80_0_0_65dcc6514bdaa100c3c17b652397f160.jpg
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов в Республике Дагестан. В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (МТО), гражданка России, 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте", - сказано в официальном сообщении.У задержанной изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Выявлена её переписка с боевиком МТО – они обсуждали планируемый подрыв в Дагестане и присягу исполнительницы террористической группировке.Ранее на эту тему: Страны Европы активно используют террористические группировки – Совбез РФ
россия
хасавюрт
дагестан
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1d/1062144832_231:0:1616:1039_1920x0_80_0_0_6987fb2d7661e59d8084a2b3c2ae5985.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, хасавюрт, дагестан, фсб, совбез, взрыв, терроризм, криминал
Новости, Россия, Хасавюрт, Дагестан, ФСБ, Совбез, взрыв, терроризм, криминал
ФСБ задержала планировавшую взрыв в Хасавюрте
Задержана гражданка России, планировавшая подготовку взрыва у здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Об этом 2 мая сообщил ЦОС ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов в Республике Дагестан. В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (МТО), гражданка России, 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте", - сказано в официальном сообщении.
У задержанной изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Выявлена её переписка с боевиком МТО – они обсуждали планируемый подрыв в Дагестане
и присягу исполнительницы террористической группировке.