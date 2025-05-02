ФСБ задержала планировавшую взрыв в Хасавюрте - 02.05.2025 Украина.ру
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ФСБ задержала планировавшую взрыв в Хасавюрте
ФСБ задержала планировавшую взрыв в Хасавюрте - 02.05.2025 Украина.ру
ФСБ задержала планировавшую взрыв в Хасавюрте
Задержана гражданка России, планировавшая подготовку взрыва у здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Об этом 2 мая сообщил ЦОС ФСБ
2025-05-02T10:00
2025-05-02T10:00
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хасавюрт
дагестан
фсб
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взрыв
терроризм
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов в Республике Дагестан. В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (МТО), гражданка России, 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте", - сказано в официальном сообщении.У задержанной изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Выявлена её переписка с боевиком МТО – они обсуждали планируемый подрыв в Дагестане и присягу исполнительницы террористической группировке.Ранее на эту тему: Страны Европы активно используют террористические группировки – Совбез РФ
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новости, россия, хасавюрт, дагестан, фсб, совбез, взрыв, терроризм, криминал
Новости, Россия, Хасавюрт, Дагестан, ФСБ, Совбез, взрыв, терроризм, криминал

ФСБ задержала планировавшую взрыв в Хасавюрте

10:00 02.05.2025
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России задержала агентов украинских спецслужб, готовивших теракты в Севастополе
ФСБ России задержала агентов украинских спецслужб, готовивших теракты в Севастополе
© ФСБ РФ
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Задержана гражданка России, планировавшая подготовку взрыва у здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Об этом 2 мая сообщил ЦОС ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов в Республике Дагестан. В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (МТО), гражданка России, 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте", - сказано в официальном сообщении.
У задержанной изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Выявлена её переписка с боевиком МТО – они обсуждали планируемый подрыв в Дагестане и присягу исполнительницы террористической группировке.
Ранее на эту тему: Страны Европы активно используют террористические группировки – Совбез РФ
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