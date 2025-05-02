https://ukraina.ru/20250502/fsb-zaderzhala-planirovavshuyu-vzryv-v-khasavyurte-1062897395.html

ФСБ задержала планировавшую взрыв в Хасавюрте

ФСБ задержала планировавшую взрыв в Хасавюрте - 02.05.2025 Украина.ру

ФСБ задержала планировавшую взрыв в Хасавюрте

Задержана гражданка России, планировавшая подготовку взрыва у здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Об этом 2 мая сообщил ЦОС ФСБ

2025-05-02T10:00

2025-05-02T10:00

2025-05-02T10:00

новости

россия

хасавюрт

дагестан

фсб

совбез

взрыв

терроризм

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1d/1062144832_0:0:1848:1039_1920x0_80_0_0_65dcc6514bdaa100c3c17b652397f160.jpg

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов в Республике Дагестан. В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (МТО), гражданка России, 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте", - сказано в официальном сообщении.У задержанной изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Выявлена её переписка с боевиком МТО – они обсуждали планируемый подрыв в Дагестане и присягу исполнительницы террористической группировке.Ранее на эту тему: Страны Европы активно используют террористические группировки – Совбез РФ

россия

хасавюрт

дагестан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, хасавюрт, дагестан, фсб, совбез, взрыв, терроризм, криминал