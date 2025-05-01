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В Алешкинском округе объявили траур в связи с гибелью мирных жителей

В Алешкинском округе объявили траур в связи с гибелью мирных жителей - 01.05.2025 Украина.ру

В Алешкинском округе объявили траур в связи с гибелью мирных жителей

В Алешкинском округе объявлены дни траура в связи с гибелью мирных жителей, сообщили в администрации Херсонской области в Телеграм

2025-05-01T17:38

2025-05-01T17:38

2025-05-01T17:41

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В четверг, 1 мая в результате варварского обстрела со стороны украинских вооружённых формирований в городе Алешки пострадали мирные граждане, говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что удар был нанесён по городскому рынку, где в праздничный выходной день жители округа занимались повседневными делами и пришли купить продукты."Через короткое время враг нанёс повторный удар в тот момент, когда проходила эвакуация пострадавших. В связи с трагедией в Алешкинском муниципальном округе объявлены дни траура с 1 по 3 мая 2025 года (включительно)", — сообщили в администрации.В результате обстрела рынка в Алешках погибли 7 человек, ещё 11 человек получили ранения разной степени тяжести. "По данным на 14:00, за медицинской помощью обратились или были эвакуированы на скорой помощи 12 мирных жителей. Один из них скончался по пути в медицинское учреждение. Ещё четверо получили тяжёлые ранения", — уточнили власти региона.По факту атаки в Алешках Следственный комитет завел уголовное дело по статье о терроризме, сообщала ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Также на эту тему в новостях: "Украинские боевики атаковали рынок в Алешках, есть погибшие — Сальдо" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250430/khinshteyn-rasskazal-o-voennykh-prestupleniyakh-vsu-v-kurskoy-oblasti-1062881939.html

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