В Алешкинском округе объявили траур в связи с гибелью мирных жителей - 01.05.2025 Украина.ру
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В Алешкинском округе объявили траур в связи с гибелью мирных жителей
В Алешкинском округе объявили траур в связи с гибелью мирных жителей - 01.05.2025 Украина.ру
В Алешкинском округе объявили траур в связи с гибелью мирных жителей
В Алешкинском округе объявлены дни траура в связи с гибелью мирных жителей, сообщили в администрации Херсонской области в Телеграм
2025-05-01T17:38
2025-05-01T17:41
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В четверг, 1 мая в результате варварского обстрела со стороны украинских вооружённых формирований в городе Алешки пострадали мирные граждане, говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что удар был нанесён по городскому рынку, где в праздничный выходной день жители округа занимались повседневными делами и пришли купить продукты."Через короткое время враг нанёс повторный удар в тот момент, когда проходила эвакуация пострадавших. В связи с трагедией в Алешкинском муниципальном округе объявлены дни траура с 1 по 3 мая 2025 года (включительно)", — сообщили в администрации.В результате обстрела рынка в Алешках погибли 7 человек, ещё 11 человек получили ранения разной степени тяжести. "По данным на 14:00, за медицинской помощью обратились или были эвакуированы на скорой помощи 12 мирных жителей. Один из них скончался по пути в медицинское учреждение. Ещё четверо получили тяжёлые ранения", — уточнили власти региона.По факту атаки в Алешках Следственный комитет завел уголовное дело по статье о терроризме, сообщала ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Также на эту тему в новостях: "Украинские боевики атаковали рынок в Алешках, есть погибшие — Сальдо" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250430/khinshteyn-rasskazal-o-voennykh-prestupleniyakh-vsu-v-kurskoy-oblasti-1062881939.html
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новости, алешки, херсонская область, telegram, следственный комитет, атака, дзен новости сво, новости россии, главные новости, новости херсона, погибшие, траур, дроны
Новости, Алешки, Херсонская область, Telegram, Следственный комитет, атака, дзен новости СВО, новости России, Главные новости, Новости Херсона, погибшие, траур, дроны

В Алешкинском округе объявили траур в связи с гибелью мирных жителей

17:38 01.05.2025 (обновлено: 17:41 01.05.2025)
 
© pixabayсвеча, траур
свеча, траур
© pixabay
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В Алешкинском округе объявлены дни траура в связи с гибелью мирных жителей, сообщили в администрации Херсонской области в Телеграм
В четверг, 1 мая в результате варварского обстрела со стороны украинских вооружённых формирований в городе Алешки пострадали мирные граждане, говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что удар был нанесён по городскому рынку, где в праздничный выходной день жители округа занимались повседневными делами и пришли купить продукты.
"Через короткое время враг нанёс повторный удар в тот момент, когда проходила эвакуация пострадавших. В связи с трагедией в Алешкинском муниципальном округе объявлены дни траура с 1 по 3 мая 2025 года (включительно)", — сообщили в администрации.
В результате обстрела рынка в Алешках погибли 7 человек, ещё 11 человек получили ранения разной степени тяжести.
"По данным на 14:00, за медицинской помощью обратились или были эвакуированы на скорой помощи 12 мирных жителей. Один из них скончался по пути в медицинское учреждение. Ещё четверо получили тяжёлые ранения", — уточнили власти региона.
По факту атаки в Алешках Следственный комитет завел уголовное дело по статье о терроризме, сообщала ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Также на эту тему в новостях: "Украинские боевики атаковали рынок в Алешках, есть погибшие — Сальдо" на сайте Украина.ру.
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17:38В Алешкинском округе объявили траур в связи с гибелью мирных жителей
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