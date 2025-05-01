Украинские боевики атаковали рынок в Алешках, есть погибшие — Сальдо - 01.05.2025 Украина.ру
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Украинские боевики атаковали рынок в Алешках, есть погибшие — Сальдо
Украинские боевики атаковали рынок в Алешках, есть погибшие — Сальдо - 01.05.2025 Украина.ру
Украинские боевики атаковали рынок в Алешках, есть погибшие — Сальдо
Украинские военные атаковали рынок в Алешках с помощью fpv-дронов, по предварительным данным погибли семь человек. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2025-05-01T12:04
2025-05-01T12:07
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После первой волны ударов по рынку, где уже были погибшие и раненые, враг направил fpv-дроны для добивания выживших, уточнил Сальдо.По предварительным данным, в результате атаки погибло не менее семи человек, более 20 мирных жителей получили ранения, добавил губернатор. Подробности уточняются, на месте работают экстренные службы города.Днем ранее Сальдо сообщил про атаку ВСУ на село Приветное Алешкинского муниципального округа. "Боевики киевского режима применили дроны-камикадзе типа "Баба-Яга" против жилого сектора. Под обстрел попал дом начальника территориального отдела села Большие Копани. В результате атаки пострадал сам глава, а также его супруга", — говорится в публикации губернатора.Сальдо уточнил, что на место оперативно прибыла бригада скорой помощи.Также на эту тему: "Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250430/konfrontatsionnaya-model-istoki-rossiysko-ukrainskogo-konflikta-1062883517.html
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новости, алешки, херсонская область, россия, владимир сальдо, атака, дзен новости сво, новости россии, погибшие, бпла, fpv-дрон, дроны, спецоперация, обстрелы, обстрелы россии сегодня
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Украинские боевики атаковали рынок в Алешках, есть погибшие — Сальдо

12:04 01.05.2025 (обновлено: 12:07 01.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Украинские военные атаковали рынок в Алешках с помощью fpv-дронов, по предварительным данным погибли семь человек. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

"Около 9:30 в Алешках, в районе центрального рынка, ВСУшники нанесли массированный удар fpv-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей", — сообщил губернатор.

После первой волны ударов по рынку, где уже были погибшие и раненые, враг направил fpv-дроны для добивания выживших, уточнил Сальдо.
По предварительным данным, в результате атаки погибло не менее семи человек, более 20 мирных жителей получили ранения, добавил губернатор. Подробности уточняются, на месте работают экстренные службы города.
Днем ранее Сальдо сообщил про атаку ВСУ на село Приветное Алешкинского муниципального округа.
"Боевики киевского режима применили дроны-камикадзе типа "Баба-Яга" против жилого сектора. Под обстрел попал дом начальника территориального отдела села Большие Копани. В результате атаки пострадал сам глава, а также его супруга", — говорится в публикации губернатора.
Сальдо уточнил, что на место оперативно прибыла бригада скорой помощи.
Также на эту тему: "Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны" на сайте Украина.ру.
Украинский флаг
Вчера, 21:58
Конфронтационная модель. Истоки российско-украинского конфликтаПомните капитана Врунгеля: "Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт". Украина с момента провозглашения независимости была обречена на саморазрушение.
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