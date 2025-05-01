https://ukraina.ru/20250501/ukrainskie-boeviki-atakovali-rynok-v-aleshkakh-est-pogibshie--saldo-1062888970.html

Украинские боевики атаковали рынок в Алешках, есть погибшие — Сальдо

Украинские боевики атаковали рынок в Алешках, есть погибшие — Сальдо - 01.05.2025 Украина.ру

Украинские боевики атаковали рынок в Алешках, есть погибшие — Сальдо

Украинские военные атаковали рынок в Алешках с помощью fpv-дронов, по предварительным данным погибли семь человек. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2025-05-01T12:04

2025-05-01T12:04

2025-05-01T12:07

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После первой волны ударов по рынку, где уже были погибшие и раненые, враг направил fpv-дроны для добивания выживших, уточнил Сальдо.По предварительным данным, в результате атаки погибло не менее семи человек, более 20 мирных жителей получили ранения, добавил губернатор. Подробности уточняются, на месте работают экстренные службы города.Днем ранее Сальдо сообщил про атаку ВСУ на село Приветное Алешкинского муниципального округа. "Боевики киевского режима применили дроны-камикадзе типа "Баба-Яга" против жилого сектора. Под обстрел попал дом начальника территориального отдела села Большие Копани. В результате атаки пострадал сам глава, а также его супруга", — говорится в публикации губернатора.Сальдо уточнил, что на место оперативно прибыла бригада скорой помощи.Также на эту тему: "Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250430/konfrontatsionnaya-model-istoki-rossiysko-ukrainskogo-konflikta-1062883517.html

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