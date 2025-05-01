https://ukraina.ru/20250501/sdelka-po-nedram-s-ssha-budet-imet-prioritet-nad-zakonami-ukrainy--nardep-rady-zheleznyak-1062892948.html

Сделка по недрам с США будет иметь приоритет над законами Украины — нардеп Рады Железняк

Сделка по недрам с США будет иметь приоритет над законами Украины — нардеп Рады Железняк - 01.05.2025 Украина.ру

Сделка по недрам с США будет иметь приоритет над законами Украины — нардеп Рады Железняк

По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США по ресурсам бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале

2025-05-01T15:23

2025-05-01T15:23

2025-05-01T16:04

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По словам нардепа, подписанное соглашение имеет преимущество над украинским внутренним законодательством."Украина обязуется не ухудшать условия для фонда путем принятия новых законов или изменений. Украина не может ссылаться на собственное законодательство для оправдания невыполнения этого соглашения", — отметил Железняк.По словам депутата, таким образом Украина лишилась права самостоятельно регулировать законодательную базу в сфере инвестиций и природных ресурсов. Как отметил Железняк, соглашение вступает в силу после ратификации Верховной Радой и действует бессрочно, пока обе стороны не согласятся его прекратить."Украина признает свои международные обязательства перед ЕС, и, если условия этого соглашения будут противоречить будущим обязательствам Украины перед ЕС, стороны должны провести консультации и изменить соглашение соответствующим образом", — добавил депутат.Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, в рамках которой будет создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление страны.Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина"."Сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов", – заявил президент США Дональд Трамп в эфире NewsNation.Издание The New York Times, со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что "явных гарантий будущей помощи США в области безопасности в окончательной сделке не значится"."...Несмотря на фанфары и ликование, сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Украиной и Россией продолжатся", — отмечают авторы издания.Более подробно о ресурсной сделке между Украиной и США — в материале Натальи Мареевой "США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых. Что известно" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250501/tramp-dozhal-zelenskogo-na-sdelku-kak-sluchilas-rasprodazha-ischezayuschey-strany-po-deshevke-1062891932.html

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