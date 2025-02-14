https://ukraina.ru/20250214/1061061038.html

"Золотые" авто украинских беженцев. Даже через три года СВО не все могут получить российские номера

"Золотые" авто украинских беженцев. Даже через три года СВО не все могут получить российские номера - 14.02.2025 Украина.ру

"Золотые" авто украинских беженцев. Даже через три года СВО не все могут получить российские номера

Вопрос с получением украинскими беженцами российских номерных знаков для своих автомобилей в целом наконец-то решен, но остается ряд проблем, из-за которых все также машину дешевле выбросить, чем переоформить. А выбросить ее нельзя.

2025-02-14T05:12

2025-02-14T05:12

2025-02-14T05:12

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Хотели, как лучше, а получилось, как всегдаМы уже писали о том, с какими проблемами столкнулись в России беженцы, которые в начале СВО выехали из Украины в РФ через гуманитарные коридоры на собственных автомобилях.Если совсем вкратце, проблемы таковы:"Есть автомобили, которые обстреляны, которые посечены осколками, они не стоят того, чтобы проходить растаможку. Люди же не выбирали, на каких машинах приезжать. Какие были, на тех и ехали. И где им теперь взять такие деньги?" — задает риторический вопрос Арина, которая летом 2022 года вместе с семьей смогла выехать на двух машинах из Киева в Россию через Польшу и Белоруссию.Сейчас она координирует один из чатов беженцев, которые не могут оформить в России свои автомобили.Надо сказать, что правительство быстро пошло навстречу людям и уже зимой 2022 года появилось постановление № 2215, которое отменило растаможку автомобилей беженцев. Но в постановлении — ограничение, только для машин, ввезенных до референдумов в новых регионах, до 30 сентября 2022 года. Тем, кто въехал после 30 сентября нужно проходить растаможку и платить утильсбор на общих основаниях.Однако проблема возникла даже у въехавших вовремя. В п. 9 того самого постановления правительства № 2215 для таможни указано, что автомобили с украинскими номерами не из новых регионов не подлежат таможенным действиям. При этом в постановление № 2216 для Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД (МРэО) включили машины только из новых регионов. Соответственно, МРэО, по ФЗ 283, требует для регистрации ввезенных из Украины машин оформление ЭПТС, что, во-первых, как указывалось выше, стоит немалых денег, а, во-вторых, для этого требуется растаможка. Но ее не производят по постановлению № 2215, с помощью которого хотели упростить людям жизнь, а не усложнить. В итоге оказалось, что из-за противоречий в двух постановлениях, поставить авто на учет в МВД и получить номера российского образца в принципе невозможно.Следующая проблема коснулась выехавших и вовремя, и из новых регионов. После оформления ЭПТС в частной фирме (а только они этим и занимаются), паспорта должны быть активированы в системе электронных паспортов (СЭП), но они не активируются, потому что для этого нет регламента от Минпромторга.Докажи, что ты в РоссииНа протяжении почти двух лет Арина как администратор одного из чатов автобеженцев ведет переписку со всеми причастными ведомствами. Долгое время результатов не было.Весь 2023 год Минпромторг отписывался, что без сформулированных в правовом положении критериев отказывается признавать машины беженцев товарами ЕАЭС, а значит не может создать регламент для активации ЭПТС – иностранные автомобили нужно сначала снять с учета в предыдущем месте регистрации, то есть отправляйтесь в Киев.Не зная, что делать, Минпромторг перенаправил письмо в Минфин и Федеральную таможенную службу. Минфин здесь, очевидно, вообще не причем, а ФТС даже не имеет данных о машинах, въехавших через гуманитарные коридоры. По кругу переслали снова в Минпромторг и МВД. МВД сформировало рабочую группу по вопросу упрощения процедуры оформления электронного паспорта только летом 2024 года."Мое письмо долго футболили между таможней и Минпромторгом. Первые говорили, что переслали его в министерство, а тем — что не получали. В конце концов, — возмущается Арина, — я не выдержала и пригрозила обратиться в прокуратуру. Путь они поищут утерянные данные, раз вы не можете найти. Уже даже заявление написала, но отправить не успела. Буквально на следующий день у меня активировался ЭПТС. Совпадение? Другими методами, ну, никак невозможно сдвинуть эту бюрократическую глыбу".И вот, наконец, постановление №2215 заработало как положено. Таможня поддержала, МВД создало соответствующий регламент для его выполнения, даже пресловутый Минпромторг все согласовал."Я еще с марта 2023 года держала связь с представителем СЭП, — рассказывает Арина. — Так вот, где-то в начале октябре он мне сказал, что дело сдвинулось с мертвой точки и как только наш VIN (идентификационный номер транспортного средства — ред.) появится у них в системе, мы сможем активировать процесс получения номеров. Но, поскольку письмо с таможни у меня уже было на руках, я сказала, что все уже должно быть в системе. Мы отслеживали буквально каждую неделю и конкретно о наших автомобилях информация в Минпромторг поступила аж 27 апреля, и только в конце января министерство внесло их в базу СЭП. Почти год прошел".В чате Арины люди уже начали получать российские номера."В нашей группе уже есть один человек, который оформил с моей помощью российские номера, — говорит она. — До этого до меня доходила информация, что и в других группах были случаи. У нас второй стала я. У меня российский номер уже есть, супруг скоро получит. То есть на данном этапе в нашей группе номера, считайте, получили три человека. Скорее всего, в ближайшее время получат еще 460 человек — это те, кого уже внесли в базу СЭП. Для них никаких препон больше нет. Но у нас же гораздо больше автомобилей и каждый случай индивидуальный. Очень много проблем у тех, кто не получил таможенную декларацию".А не получили многие. Как уже было сказано, когда с лета 2022 года и где-то до конца года действовал сначала гуманитарный коридор из Харьковской области, а потом из Запорожья через Васильевку на Крым, выезжающим не давали таможенные декларации для заполнения. Был пограничный контроль, но не было таможни, беженцы шли потоком и никаких деклараций никто не заполнял, в том числе на ввоз автомобилей."Это не один-два автомобиля, — объясняет Арина. — мне люди постоянно пишут, что не могут доказать факт своего въезда на транспортном средстве именно в тот период, под который подпадает действие постановления №2215".Им отказывают, говорят, что миграционная карта не является доказательством, что вы въехали в Россию на авто, а не пришли пешком."Я даже не знаю, как таможня решит вопрос с теми, у кого нет декларации. Наверное, ГАИ поодиночке отлавливать будет. А как еще? Люди пытаются доказать, что вот мы здесь, машина здесь, а вроде как и нет. А если выезжаешь за границу, начинаются вопросы — как вы сюда попали?"Единственным вариантом для таких людей Арина видит обращение на пункты пропуска, чтобы найти видеозапись с камеры наблюдения, подтверждающую проезд через КПП до 30 сентября 2022 года. В крайнем случае можно попробовать найти квитанции по выписанным штрафам, квитанции с парковок, чеки за проезд по платным дорогам. Где-то может быть фото автомобиля с привязкой к местности. Лишь бы доказать, что в России человек со своим авто оказался до 30 сентября. Но многие ли собирали подобные документы?Успеть до нового годаРешилась проблема с въезжавшими через Белоруссию. С белорусской таможней договорились, и та закрывает декларацию и снимает машину беженца с учета. Штрафов по этому поводу не будет.Что касается огромного утильсбора, постановление №2215 освобождает от его уплаты тех, кто успел въехать до 30 сентября 2022 года. Те, кто въехал после референдумов в новых регионах, должны все оплачивать полностью."Привязали постановление к дате референдума, но те, кто позже въезжали, они же не виноваты, — считает Арина. — Тем более, привязку осуществили задним числом, постановление вышло аж 2 декабря 2022 года, то есть гораздо позже референдума. И не понятно, как с этой ситуацией разобраться. Мы, въехавшие вовремя, хотя бы боролись за то, чтобы заработало имеющееся постановление, а у тех людей даже не от чего оттолкнуться — по ним нет никакого нормативного акта. Когда раньше можно было оформлять авто по льготному тарифу при переезде на ПМЖ, такого сумасшедшего утильсбора не было. Утильсбор вообще привязан к коммерческому ввозу автомобилей. Отвязали бы хотя бы от коммерческого ввоза тех людей, которые приехали после референдума. Они же для продажи машины привезли, а просто на них приехали, спасаясь от войны".По этому поводу Арина общалась на личном приеме в администрации президента с Сергеем Мясоедовым. Он также возмутился тому, что беженцы должны оплачивать утильсбор, который справедлив для коммерческих операций, но никак не для людей, которые спасались от войны на своих транспортных средствах. Мясоедов предложил беженцам бороться за отмену утильсбора, но как именно, трудно сказать.Впрочем, проблемы не вполне решились даже у той категории, у которой они вроде бы решились — на места все, как обычно, сильно отличается от центра. Например, в МВД не понимают, как оформлять автомобили."Мне оформили по купле-продаже, — говорит Арина. — Я спрашиваю, как это — я сама себе машину продала? Какая купля-продажа? Ну, у нас нет другого способа, отвечают. В итоге меня еще и оштрафовали на полторы тысячи за то, что я зарегистрировала свой автомобиль невовремя. Так что вместе с номерами мне сразу и штраф выписали. Вроде небольшой, но обидно. Сначала они меня не могли оформить, а теперь, получается, невовремя. Я ему объясняю, что я же не купила сама у себя машину, это же вы в МВД зачем-то так оформили, сказали, что по-другому не получится. У меня просто ЭПТС был недействующий, потому что Минпромторг не внес его в базу СЭП. Как только внес, я разу к вам. Вы же с недействующим паспортом меня бы не оформили".А все-равно штраф. И это еще мелочи, поскольку сотрудник МВД сначала в принципе пытался доказать Арине, что ее машина не подпадает под постановление №2215 и она чуть ли не незаконно пришла получать номера. Как такое может быть, если у человека уже действующий ЭПТС, он объяснить не смог."Я говорю, ну как же незаконно, прочитайте пункт 9 постановления, это быстро, в нем всего 4 подпункта. Прочитал. Нет, говорит, я все эти законы знаю, вы под их действие не подходите, и все. Говорю, ну, с правительством тогда поспорьте, а не со мной. В итоге решили вопрос, конечно, но каких нервов это стоило…"Ну и как вишенка на торте — Арине выдали российские номера 5 февраля 2025 года, а 11 февраля приходит письмо из Минпромторга, что у них нет ее данных. А как ей тогда активировали ЭПТС?"Так что для людей, которые еще не зарегистрировались, это может быть долгая басня, — вздыхает она. — Система СЭП стабильно заработала только в конце декабря 2024 года, полтора месяца, грубо говоря. За это время, как я уже говорила, а нашей группе получили российские номера только три человека. Вот такие темпы. Тех, кому необходимо оформить авто, их никто не считал, но я думаю, что несколько десятков тысяч человек. А постановление действует до конца этого года".То есть, те, кто не успел поставить на учет машины до конца года, пойдет в общем порядке — будет оплачивать растаможку, утильсбор и все остальное. Тогда машину становится дешевле выбросить, но ее не выбросишь, потому что ты за нее несешь ответственность по декларации, ты ввез на территорию РФ и не можешь теперь ее ни утилизировать, ни даже кому-то передать."Надеюсь, что с постановкой на учет дело пойдет быстрее. По крайней мере, в последнее время начали вносить больше машин в базу СЭП, а то сначала в месяц по 10 машин всего вносили. Но я все равно не знаю, как они собираются успеть".И все-равно Арина рада, что хоть частично, но проблема была решена. Теперь она объясняет людям в своем чате всю процедуру оформления, чтобы они попытались успеть получить номера до конца года. Так она зарубила на корню бизнес мошенникам, которые в чатах предлагают свои услуги по оформлению российских номеров. По сути "мошенники" — это такие же беженцы, только разобравшиеся в процедуре и уже оформившие себе все. Теперь же они пытаются заработать на своих же земляках, которые попали в тяжелую ситуацию.Арина считает очень важным, чтобы общество в России поняло, что беженцы из Украины рады попасть в РФ, но жизнь их не проста, они сталкиваются со множеством проблем, часть из которых для многих оказывается неразрешимой. Например, с откровенным вредительством. Одного из участников чата на дороге остановил гаишник из-за украинских номеров — угрожал штрафами. Но оштрафовал в итоге не за номер, который человек никак не мог переоформить до надувного времени, а за некую техническую неисправность авто."А как он, техосмотр прямо на дороге самостоятельно провел? С чего он взял, что в машине что-то неисправно?"Кроме того, продолжает встречаться недовольство украинскими номерами со стороны граждан. Рукоприкладство или порча машин — явление редкое, в основном негатив выражают словесно, но это тоже неприятно."Мы бы с удовольствием поставили российские номера хоть прямо сейчас, — говорит Арина, — но успеем ли даже за год, который остался по постановлению правительства — хороший вопрос".Детально о том, почему украинские беженцы долгое время не могли оформить российские автомобильные номера — в материале "Не ставьте палки в колеса". Почему беженцы с Украины не могут получить российские номера для своих авто".

https://ukraina.ru/20220826/1038151290.html

https://ukraina.ru/20240610/1055578337.html

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россия, украина, белоруссия, мвд, минфин, еаэс, беженцы, украинские беженцы, сво, эксклюзив