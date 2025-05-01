https://ukraina.ru/20250501/evgeniy-tinyanskiy-khotelos-arestovat-akhmetova-no-on-byl-parlamenterom-nado-bylo-soblyudat-polites-1062886008.html

Евгений Тинянский: Хотелось арестовать Ахметова, но он был парламентером. Надо было соблюдать политес

Евгений Тинянский: Хотелось арестовать Ахметова, но он был парламентером. Надо было соблюдать политес - 01.05.2025 Украина.ру

Евгений Тинянский: Хотелось арестовать Ахметова, но он был парламентером. Надо было соблюдать политес

11 мая исполняется 11 лет референдуму, на котором подавляющее большинство граждан ДНР и ЛНР проголосовало за независимость республик от Украины. О событиях тех дней в интервью изданию Украина.ру вспоминает их участник - активист Русской весны и ополченец первой волны Евгений Тинянский

2025-05-01T12:59

2025-05-01T12:59

2025-05-01T12:59

интервью

русская весна

референдум 11 мая

ринат ахметов

александр чаленко

евгений тинянский

днр

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- Евгений, ты принял активное участие в событиях Русской весны в Крыму и в Севастополе. В связи с этими событиями был награжден медалями и благодарственными письмами. А как ты оказался в Донецке?- Начнем с того, что я сам из Донецка. Будучи в Крыму, я понимал прекрасно, что все Крымом не ограничится. Крым стал маркером, примером во многом всем пророссийским силам. Я уже на тот момент стал наводить контакты с активом, который был у нас, в Донецке.Уже в Донецке по своим каналам мы получили информацию о том, что 16 марта 2014 года будет ехать колонна украинской аэромобильной дивизии в сторону Новоазовска. Мы организовали акцию по задержанию этой колонны.16-го числа утром я приехал из Крыма в город, и мы сразу собрались небольшой колонной и поехали в Волноваху. Тогда какой-то координации пророссийских сил не было. Все происходило стихийно. Собрались все те, кто хотел участвовать в задержании колонны. В итоге мы остановили ее, но при этом украинские военные открыли огонь…- Большая колонна была?- Нет, небольшая, порядка 8 БМП.- А как это все происходило? Вы вышли на дорогу, перекрыли ее - дальше хода нет?- Да, мы вышли на дорогу, перегородили ее. С нами вступил в переговоры командир этого подразделения. Мы ему сказали, что дальше ты не поедешь, и вообще идешь против народа. Он отвечает, что они выполняют приказ. Военные поняли, что из-за наших действий не смогут продолжать движение по дороге, поэтому двинули по полям, и там благополучно застряли. Ранняя весна, распутица. Мы организовали даже дежурство активистов недалеко от них. В итоге они все-таки смогли уехать полями. В сторону Новоазовска. К сожалению, мы тогда не смогли организовать круглосуточное дежурство, поэтому не смогли их заблокировать.- Ты говоришь, что военные стреляли…- Они стреляли поверх голов. Были испуганы. Насколько сильно, не знаю, но это видно было по выражениям их лиц и по глазам. Было понятно, что они не приветствуют те действия, на которые их сподвигло руководство.- Что было после?- Вернулся в Крым, был там 18 марта, когда было официально объявлено о воссоединении полуострова с Россией. После этого снова приехал в Донецк. Включился в процессы, которые там в то время происходили: формирование ячеек пророссийских активистов, раздача печатных материалов, взаимодействие с пророссийскими СМИ, налаживание взаимодействия с руководителями пророссийских организаций.Тогда не было никакой единой координации и слаженности. Было просто небольшое количество организаций, которые действовали разрозненно. И это даже сыграло нам на руку, потому что новые майданные власти не понимали, откуда дует ветер, и где наш центр управления.- Что вас тогда, 6 апреля, сподвигло пойти на штурм Донецкой ОГА, а потом, 7 апреля, провозгласить Республику?- Тут сыграли роль несколько факторов. Первый, начались аресты наших активистов. Мы поняли, что просто элементарно стоять протестовать на площадях не получится. Нас прессуют. Поэтому надо было что-то предпринимать.Второй фактор, местный депутатский корпус и администрация Донецка абсолютно игнорировали запросы населения на сопротивление тому, что произошло в Киеве. Мы, пророссийские активисты, через инициативные группы подали заявление о внеочередном созыве сессии облсовета, чтобы выработать консолидированную позицию по поводу произошедшего в Киеве и показать Украине и всему миру, что Донбасс с госпереворотом не согласен.Но наши депутаты все это проигнорировали и самоустранились от чувств и намерений своих избирателей. Мы прекрасно понимали, что такому положению вещей надо положить конец и взять под контроль администрацию.- Но это ты мягко сказал "взять под контроль администрацию". Вы же проломили ментов и захватили ОГА.- По поводу "проломили ментов". Это, конечно, звучит романтично. Но, на самом деле, работники органов внутренних дел были на нашей стороне. У меня была личная возможность в этом убедиться еще 13 марта во время нашего кулачного боя на площади Ленина с приехавшими в Донецк сторонниками Евромайдана.- Это как?- Они решили нас спровоцировать. Мы подали заявление о проведение акции на площади Ленина. Там уже стояли наши палатки и был сосредоточен наш актив. Наши оппоненты тоже одновременно с нами и на том же месте решили провести свое мероприятие – в поддержку Украины.Узнав об этом, мы им прямо сказали, что это провокация. Им было предложено занять сквер возле администрации. Но они отказались. Им просто нужна была провокация и картинка. В итоге они ее получили.В Донецк они приехали на нескольких автобусах, развернули жовто-блакытные флаги, вышла группа их силовой поддержки в медицинских масках, балаклавах и с арматурами в руках. Стало сразу понятно, что просто так все это не закончится. И действительно не закончилось.- Как это выглядело?- Со стороны, наверное, эпично. Я не здорово все помню, потому что в таких ситуациях у меня тоннельное зрение: я вижу только то, что передо мной. Арматура - страшная вещь, хочу тебе сказать. Фактически это холодное оружие ударно-дробящего действия.Мы предложили приехавшим господам – их было около сотни - покинуть место нашей акции, на что они высказали свое недовольство и в нас полетели яйца. То есть это изначально была провокация. Наши активисты – нас было около тысячи - сразу проявили русскую смекалку: перешли через дорогу и в местном магазине под названием "Обжора" выкупили всю партию яиц, которая на тот момент там была. Яйца полетели в обратную сторону.После этого они попытались отобрать у нас флаги России и флаги в виде Георгиевских лент. В общем, мы решили провести с ними воспитательную работу: сильно побили их тогда, крови было много. Мне тогда тоже досталось. Рука вся была в крови. В итоге они разбежались, сели в свои автобусы и уехали. Они хотели показать, что Донецк за них. А фактически получили обратную картину. Плюс жалостливую картину – мол, они пострадали за свои убеждения.- Донецкие менты были за вас?- Да. Почему я это знаю? Когда приезжие господа поняли, что у них ничего из задуманного не получается, они решили спрятаться за спинами милиционеров. Милиция их оцепила, взяв руки в замки. Я был в тот момент рядом. Передо мной стоят ребята в амуниции. А сзади наши пытаются меня подтолкнуть.Говорю им: "Подождите, не давите. Так это не делается". Дело в том, что я умею расцеплять такую сцепку. Просто в свое время был очень любознательным молодым человеком. Говорю: "Я сейчас им руки расцеплю. И тогда вы на меня нажмете, и мы туда ворвемся". Милиционеры, услышав мои слова, говорят: "А не надо нам ничего расцеплять, мы вас и так пропустим".На счет раз-два-три - есть даже видео этого момента - меня буквально поднимают, и я влетаю прямо в толпу евромайдановцев. Да, при этом я схватил порцию газа. Слава Богу, у меня были строительные очки. Дальше мы показали гостям нашего гостеприимного города, что так себя вести с нами не стоит.- Хорошо, возвращаемся к событиям 6 апреля. Итак, вы захватили Донецкую ОГА. А почему вы решили провозгласить Республику?- Когда 7 апреля мы провозглашали Акт о государственной независимости Донецкой республики, у нас элементарно не было другого выбора. Нам надо было показать людям, что мы не просто ходим по городу, мы не просто против чего-то протестуем, а мы готовы к действиям. Если нас не слышат, значит, мы будем не говорить громче, мы просто начнем действовать.- Как вы после захвата ОГА решили принимать Декларацию независимости? Как вы поняли, что это надо сделать?- В ее подготовке я непосредственно не участвовал. Но был на ее провозглашении, что зафиксировано на видео и фото. Так получилось, я стою в президиуме. В выработке этого документа принимали участие люди, достаточно серьезно подкованные в юриспруденции, в том числе и в международном праве. Поэтому в Декларации были отсылки на международные правовые акты и на право на самоопределение.По-другому уже быть просто не могло. Мы должны были заявить о том, что готовы идти дальше.- Многие на Западе и в Киеве говорят, что Русская весна была не спонтанным народным восстанием, а просто имперскими происками Москвы. Скажи, Москва тогда "происками" занималась? Можешь вспомнить?- О том, что это не происки Москвы, можно даже судить по некоторой хаотичности наших действий. Я тоже читаю, в том числе и украинские материалы на эту тему: мол, у нас были какие-то московские кураторы. Ответственно говорю: это полная чушь. Образовавшиеся стихийно группы пророссийских активистов действовали разрозненно, а не скоординировано. Это наглядно подтверждает то, что у нас не было единого координирующего центра.Для нас консолидирующим фактором были простые дончане, собравшиеся возле здания Донецкой ОГА в знак протеста против произошедшего в Киеве государственного переворота. Вот именно они и поддержали наше рвение. Вот на них мы, естественно, и полагались.Видя эту поддержку населения, видя те надежды, которые прямо читались в глазах наших граждан, скажу, что было принято очень правильное, взвешенное и очень грамотное решение: сразу же формировать альтернативные органы управления.- Вы ожидали, что вас штурмом могут взять?- Конечно. У нас на тот момент была информация, что к нам из Киева приехало подразделение "Ягуар", которое готово нас разоружать. Доходила информация и из воинских частей, расположенных в Донецке, что и им поступила команда готовиться к штурму.- Как вы тогда готовились к возможному штурму? Было у вас оружие на тот момент?- У нас из оружия были дубинки, у кого было зарегистрировано охотничье оружие, вооружились им. С другой стороны, давайте не будем забывать, что мы тоже на месте не сидели и с разницей буквально в несколько часов взяли штурмом Донецкое управление СБУ со всеми вытекающими из этого последствиями: захватили автоматы и другое стрелковое оружие. Мне тогда перепал автоматический пистолет Стечкина, учебный, без ударника, с просверленным стволом.- И где он сейчас?- Я его потом подарил Захарченко. Он его запаял, поставил боёк, проверил, что стреляет, и кого-то наградил, кого - не помню, он не говорил.- Ахметов к вам приезжал тогда, просил все свернуть. Не было желания его тогда арестовать?- Было такое желание, если честно. Но знаете, если почитать книгу Генрика Сенкевича "Огнем и мечом", то пан Заглоба и пан Володыёвский хотели арестовать Ивана Богуна, но не смогли, потому что он был парламентером. Вот так и здесь. Ахметов пришел как парламентер, и нам надо было соблюдать какой-то политес.Но все прекрасно понимали, что он пытается защитить только свои интересы, заговорить нам зубы, поэтому к нему было соответствующее отношение: никоим образом он уже серьезно не воспринимался, у него абсолютно пропала аура небожителя. Он нами воспринимался просто как жалкий человек, который пытается защитить свои интересы любым способом.- Почему решили объявить референдум? Почему назначили его на 11 мая? Потому что воскресенье?- Это, в первую очередь, было связано с общественным запросом. Был общественный запрос: давайте уже куда-то двигаться дальше. Все видели ситуацию с Крымом, все уже хотели в Россию. Если мы поднимем архивное видео, то увидим, что люди ходили с российскими флагами, люди скандировали: "Россия! Россия!", люди хотели в Россию.Люди надеялись на то, что по примеру Крыма Донецк и Луганск будут присоединены к России. Но не случилось.- Обида была сильная?- Не могу сказать, что была обида. Дело в том, что, когда объявлялся референдум, то планировалось вторым вопросом в бюллетене как раз поставить присоединение к Российской Федерации.Но на тот момент посчитали это нецелесообразным, чтобы не выглядеть, в том числе и в глазах мирового сообщества как люди, которые организовали референдум с конкретной целью. Ну вы понимаете… Мы решили, что этот референдум, назначенный на 11 мая, будет промежуточным этапом перед референдумом о вступлении непосредственно в состав Российской Федерации.К сожалению, этот промежуточный этап затянулся, но как мы видим, референдум, который прошел у нас в 2022 году, осенью, мы дождались, и он показал соответствующие результаты. Мы - Россия.Читайте также интервью Александра Чаленко с главврачом Донецкой клинической больницы им. М.Калинина Иван Плахотников: Тысячи людей, приехавшие работать врачами в ДНР, выбрали свой настоящий Путь

https://ukraina.ru/20250430/ivan-plakhotnikov-tysyachi-lyudey-priekhavshie-rabotat-vrachami-v-dnr-vybrali-svoy-nastoyaschiy-put-1062831414.html

https://ukraina.ru/20250422/voda-zhil-i-kurorty-problemy-donbassa-i-puti-ikh-resheniya---nikitina-1062681507.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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интервью, русская весна, референдум 11 мая, ринат ахметов, александр чаленко, евгений тинянский, днр