"Это афера": на Западе раскрыли, что Зеленский на самом деле продал США - 01.05.2025 Украина.ру
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"Это афера": на Западе раскрыли, что Зеленский на самом деле продал США
"Это афера": на Западе раскрыли, что Зеленский на самом деле продал США - 01.05.2025 Украина.ру
"Это афера": на Западе раскрыли, что Зеленский на самом деле продал США
Сделкой по природным ресурсам Владимир Зеленский обманул США, на Украине нет доступных редкоземельных металлов. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х
2025-05-01T16:14
2025-05-01T16:23
новости
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ресурсы
сделка
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В среду, 30 апреля, Киев и Вашингтон подписали соглашение об учреждении инвестиционного фонда по восстановлению Украины, об этом сообщили в Минфине США."США и Украина подписали 30 апреля соглашение о создании совместного инвестиционного фонда по восстановлению (Украины)", — отмечается в сообщении министерства.В рамках соглашения стороны создали двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что достигнутая сделка демонстрирует России долгосрочную приверженность Америки мирному процессу по урегулированию кризиса на Украине.Издание The New York Times со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что "явных гарантий будущей помощи США в области безопасности в окончательной сделке не значится"."Несмотря на фанфары и ликование, сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Украиной и Россией продолжатся", — отмечают авторы издания.Более подробно о ресурсной сделке между Украиной и США — в материале Натальи Мареевой "США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых. Что известно" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250501/tramp-dozhal-zelenskogo-na-sdelku-kak-sluchilas-rasprodazha-ischezayuschey-strany-po-deshevke-1062891932.html
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, минфин, украина.ру, ресурсы, сделка, ископаемые, редкоземельные металлы, кризис, новости украины, главные новости
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Минфин, Украина.ру, ресурсы, сделка, ископаемые, редкоземельные металлы, кризис, Новости Украины, Главные новости

"Это афера": на Западе раскрыли, что Зеленский на самом деле продал США

16:14 01.05.2025 (обновлено: 16:23 01.05.2025)
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Сделкой по природным ресурсам Владимир Зеленский обманул США, на Украине нет доступных редкоземельных металлов. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х
"На Украине нет доступных редкоземельных металлов, если они вообще есть, согласно данным геологической службы США. Добыча тех ископаемых, что у них есть, обойдется во много раз дороже их потенциальной рыночной стоимости. Это афера, как и все остальное, что Зеленский протолкнул Западу", — подчеркнул журналист.
В среду, 30 апреля, Киев и Вашингтон подписали соглашение об учреждении инвестиционного фонда по восстановлению Украины, об этом сообщили в Минфине США.
"США и Украина подписали 30 апреля соглашение о создании совместного инвестиционного фонда по восстановлению (Украины)", — отмечается в сообщении министерства.
В рамках соглашения стороны создали двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что достигнутая сделка демонстрирует России долгосрочную приверженность Америки мирному процессу по урегулированию кризиса на Украине.
Издание The New York Times со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что "явных гарантий будущей помощи США в области безопасности в окончательной сделке не значится".
"Несмотря на фанфары и ликование, сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Украиной и Россией продолжатся", — отмечают авторы издания.
Более подробно о ресурсной сделке между Украиной и США — в материале Натальи Мареевой "США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых. Что известно" на сайте Украина.ру.
Бык и она
14:47
Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевкеВсе, Украины больше нет. Какой-нибудь упорото-нарваный патриот еще может пробежать по Крещатику в Киеве или даже по Бродвею в Нью-Йорке, чтобы где-нибудь дурным, как водится, но громким голосом "прощэнэвмэрлыть", то есть исполнить и так полупохоронный украинский гимн, но это все.
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Заголовок открываемого материала
16:14"Это афера": на Западе раскрыли, что Зеленский на самом деле продал США
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