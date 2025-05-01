https://ukraina.ru/20250501/eto-afera-na-zapade-raskryli-chto-zelenskiy-na-samom-dele-prodal-ssha-1062893299.html

"Это афера": на Западе раскрыли, что Зеленский на самом деле продал США

"Это афера": на Западе раскрыли, что Зеленский на самом деле продал США - 01.05.2025 Украина.ру

"Это афера": на Западе раскрыли, что Зеленский на самом деле продал США

Сделкой по природным ресурсам Владимир Зеленский обманул США, на Украине нет доступных редкоземельных металлов. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х

2025-05-01T16:14

2025-05-01T16:14

2025-05-01T16:23

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В среду, 30 апреля, Киев и Вашингтон подписали соглашение об учреждении инвестиционного фонда по восстановлению Украины, об этом сообщили в Минфине США."США и Украина подписали 30 апреля соглашение о создании совместного инвестиционного фонда по восстановлению (Украины)", — отмечается в сообщении министерства.В рамках соглашения стороны создали двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что достигнутая сделка демонстрирует России долгосрочную приверженность Америки мирному процессу по урегулированию кризиса на Украине.Издание The New York Times со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что "явных гарантий будущей помощи США в области безопасности в окончательной сделке не значится"."Несмотря на фанфары и ликование, сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Украиной и Россией продолжатся", — отмечают авторы издания.Более подробно о ресурсной сделке между Украиной и США — в материале Натальи Мареевой "США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых. Что известно" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250501/tramp-dozhal-zelenskogo-na-sdelku-kak-sluchilas-rasprodazha-ischezayuschey-strany-po-deshevke-1062891932.html

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