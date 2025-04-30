https://ukraina.ru/20250430/svergayte-zelenskogo-budem-vesti-peregovory-ekspert-o-popytke-rf-vozdeystvovat-na-ukrainskuyu-elitu-1062876143.html

"Свергайте Зеленского, будем вести переговоры": эксперт о попытке РФ воздействовать на украинскую элиту

"Свергайте Зеленского, будем вести переговоры": эксперт о попытке РФ воздействовать на украинскую элиту - 30.04.2025 Украина.ру

"Свергайте Зеленского, будем вести переговоры": эксперт о попытке РФ воздействовать на украинскую элиту

Заявления о нелегитимности Зеленского были попыткой воздействовать на украинскую элиту, организовать в Киеве нестабильность: свергайте Зеленского, будем вести с вами переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-30T20:00

2025-04-30T20:00

2025-04-30T20:00

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности.Если Украина капитулирует, то легитимен Владимир Зеленский или нет, будет уже все равно, считает эксперт. Потому что речь идет не о документах по капитуляции, а о документах по урегулированию, отметил собеседник Украина.ру.Поэтому проблема не в том, кто и когда эти документы подпишет, а в том, какими механизмами контроля будет обладать Россия, подчеркнул Ищенко.Когда это не выгодно, говорят, это соглашение больше не соответствует нашим национальным интересам, поэтому мы его денонсируем. По словам Ищенко, заявления о нелегитимности Зеленского были попыткой воздействовать на украинскую элиту, организовать в Киеве нестабильность: свергайте Зеленского, будем вести с вами переговоры. "Когда стало понятно, что они на это не сподобятся, вопрос о нелегитимности стал использоваться, чтобы осложнить Украине ее переговорную позицию", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.О содержании мирного плана Трампа по Украине — в статье Василия Стоякина "Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250430/kak-neytralnye-strany-evropy-pomogali-gitleru-1062857915.html

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