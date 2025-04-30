"Свергайте Зеленского, будем вести переговоры": эксперт о попытке РФ воздействовать на украинскую элиту
© GLOBAL LOOK PRESS
© GLOBAL LOOK PRESS
Заявления о нелегитимности Зеленского были попыткой воздействовать на украинскую элиту, организовать в Киеве нестабильность: свергайте Зеленского, будем вести с вами переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности.
Если Украина капитулирует, то легитимен Владимир Зеленский или нет, будет уже все равно, считает эксперт. Потому что речь идет не о документах по капитуляции, а о документах по урегулированию, отметил собеседник Украина.ру.
"В политике действует только то, что вы контролируете. Есть только две причины соблюдать соглашение: я не могу его нарушить, потому что мне голову за это оторвут, и я его соблюдаю, потому что мне это выгодно", — отметил Ищенко.
Когда это не выгодно, говорят, это соглашение больше не соответствует нашим национальным интересам, поэтому мы его денонсируем.
По словам Ищенко, заявления о нелегитимности Зеленского были попыткой воздействовать на украинскую элиту, организовать в Киеве нестабильность: свергайте Зеленского, будем вести с вами переговоры.
"Когда стало понятно, что они на это не сподобятся, вопрос о нелегитимности стал использоваться, чтобы осложнить Украине ее переговорную позицию", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.
О содержании мирного плана Трампа по Украине — в статье Василия Стоякина "Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа" на сайте Украина.ру.
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