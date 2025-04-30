"Свергайте Зеленского, будем вести переговоры": эксперт о попытке РФ воздействовать на украинскую элиту - 30.04.2025 Украина.ру
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"Свергайте Зеленского, будем вести переговоры": эксперт о попытке РФ воздействовать на украинскую элиту
"Свергайте Зеленского, будем вести переговоры": эксперт о попытке РФ воздействовать на украинскую элиту - 30.04.2025 Украина.ру
"Свергайте Зеленского, будем вести переговоры": эксперт о попытке РФ воздействовать на украинскую элиту
Заявления о нелегитимности Зеленского были попыткой воздействовать на украинскую элиту, организовать в Киеве нестабильность: свергайте Зеленского, будем вести с вами переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-30T20:00
2025-04-30T20:00
новости
россия
украина
киев
ростислав ищенко
владимир зеленский
соглашение
переговоры
элита
документы
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности.Если Украина капитулирует, то легитимен Владимир Зеленский или нет, будет уже все равно, считает эксперт. Потому что речь идет не о документах по капитуляции, а о документах по урегулированию, отметил собеседник Украина.ру.Поэтому проблема не в том, кто и когда эти документы подпишет, а в том, какими механизмами контроля будет обладать Россия, подчеркнул Ищенко.Когда это не выгодно, говорят, это соглашение больше не соответствует нашим национальным интересам, поэтому мы его денонсируем. По словам Ищенко, заявления о нелегитимности Зеленского были попыткой воздействовать на украинскую элиту, организовать в Киеве нестабильность: свергайте Зеленского, будем вести с вами переговоры. "Когда стало понятно, что они на это не сподобятся, вопрос о нелегитимности стал использоваться, чтобы осложнить Украине ее переговорную позицию", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.О содержании мирного плана Трампа по Украине — в статье Василия Стоякина "Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250430/kak-neytralnye-strany-evropy-pomogali-gitleru-1062857915.html
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новости, россия, украина, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, соглашение, переговоры, элита, документы, капитуляция, сво, спецоперация, власти украины
Новости, Россия, Украина, Киев, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, соглашение, переговоры, элита, документы, капитуляция, СВО, Спецоперация, власти Украины

"Свергайте Зеленского, будем вести переговоры": эксперт о попытке РФ воздействовать на украинскую элиту

20:00 30.04.2025
 
© GLOBAL LOOK PRESS
© GLOBAL LOOK PRESS
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Заявления о нелегитимности Зеленского были попыткой воздействовать на украинскую элиту, организовать в Киеве нестабильность: свергайте Зеленского, будем вести с вами переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности.
Если Украина капитулирует, то легитимен Владимир Зеленский или нет, будет уже все равно, считает эксперт. Потому что речь идет не о документах по капитуляции, а о документах по урегулированию, отметил собеседник Украина.ру.
Поэтому проблема не в том, кто и когда эти документы подпишет, а в том, какими механизмами контроля будет обладать Россия, подчеркнул Ищенко.
"В политике действует только то, что вы контролируете. Есть только две причины соблюдать соглашение: я не могу его нарушить, потому что мне голову за это оторвут, и я его соблюдаю, потому что мне это выгодно", — отметил Ищенко.
Когда это не выгодно, говорят, это соглашение больше не соответствует нашим национальным интересам, поэтому мы его денонсируем.
По словам Ищенко, заявления о нелегитимности Зеленского были попыткой воздействовать на украинскую элиту, организовать в Киеве нестабильность: свергайте Зеленского, будем вести с вами переговоры.
"Когда стало понятно, что они на это не сподобятся, вопрос о нелегитимности стал использоваться, чтобы осложнить Украине ее переговорную позицию", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.
О содержании мирного плана Трампа по Украине — в статье Василия Стоякина "Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа" на сайте Украина.ру.
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