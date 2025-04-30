https://ukraina.ru/20250430/pravitelstvo-ukrainy-obsudilo-otopitelnye-sezony-1062879681.html

Правительство Украины обсудило отопительные сезоны

Правительство Украины обсудило отопительные сезоны - 30.04.2025 Украина.ру

Правительство Украины обсудило отопительные сезоны

Антикризисный энергетический штаб обсудил с участием членов Кабмина Украины завершение предыдущего отопительного сезона и подготовку к следующему. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2025-04-30T17:32

2025-04-30T17:32

2025-04-30T17:32

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энергетика

отопительный сезон

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Глава украинского правительства поблагодарил всех руководителей и работников энергетических компаний за прохождение третьей зимы в условиях боевых действий. Прошедший отопительный сезон был признан завершённым успешно.Министр энергетики доложил, что с 30 декабря 2024 года ограничения электроэнергии для бытовых потребителей не применяются. Также минимизированы ограничения для бизнеса.По данным Минэнерго Украины, в 2025 году планируется ввести около 1 ГВт генерации и 170 МВт уже введено. После атак восстановлено 1,5 ГВт генерации.Антикризисный энергетический штаб заслушал информацию о потребностях энергетических предприятий. Руководители компаний подтвердили эффективность и методичность поступления помощи.Особое внимание было уделено тяжёлой ситуации в городах, подверженных особо активным атакам. Среди них названы Николаев, Одесса, Кривой Рог, Днепр (переименованный Днепропетровск) и другие.Премьер-министр Украины распорядился провести заседания по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду и рассмотреть возможность внедрения специальных ускоренных подходов к восстановлению инфраструктуры теплоснабжения."Также ответственным министерствам и ведомствам была поставлена ​​задача до 15 мая разработать детальный план подготовки к отопительному сезону в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - сообщил Шмыгаль. - Готовимся к следующему осенне-зимнему периоду уже сейчас, чтобы во всех домах было светло и тепло".Накануне, 29 апреля Шмыгаль сообщил, что аграрии Украины продолжают четвёртую посевную кампанию военного времени. Уже засеяно 2 млн гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур - 35% от посевных площадей.Тем временем Кабмин Украины надеется подписать соглашение о недрах с США "в течение ближайших суток"

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