Правительство Украины обсудило отопительные сезоны - 30.04.2025 Украина.ру
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Правительство Украины обсудило отопительные сезоны
Правительство Украины обсудило отопительные сезоны - 30.04.2025 Украина.ру
Правительство Украины обсудило отопительные сезоны
Антикризисный энергетический штаб обсудил с участием членов Кабмина Украины завершение предыдущего отопительного сезона и подготовку к следующему. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2025-04-30T17:32
2025-04-30T17:32
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одесса
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денис шмыгаль
кабмин
минэнерго
энергетика
отопительный сезон
потоп
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Глава украинского правительства поблагодарил всех руководителей и работников энергетических компаний за прохождение третьей зимы в условиях боевых действий. Прошедший отопительный сезон был признан завершённым успешно.Министр энергетики доложил, что с 30 декабря 2024 года ограничения электроэнергии для бытовых потребителей не применяются. Также минимизированы ограничения для бизнеса.По данным Минэнерго Украины, в 2025 году планируется ввести около 1 ГВт генерации и 170 МВт уже введено. После атак восстановлено 1,5 ГВт генерации.Антикризисный энергетический штаб заслушал информацию о потребностях энергетических предприятий. Руководители компаний подтвердили эффективность и методичность поступления помощи.Особое внимание было уделено тяжёлой ситуации в городах, подверженных особо активным атакам. Среди них названы Николаев, Одесса, Кривой Рог, Днепр (переименованный Днепропетровск) и другие.Премьер-министр Украины распорядился провести заседания по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду и рассмотреть возможность внедрения специальных ускоренных подходов к восстановлению инфраструктуры теплоснабжения."Также ответственным министерствам и ведомствам была поставлена ​​задача до 15 мая разработать детальный план подготовки к отопительному сезону в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - сообщил Шмыгаль. - Готовимся к следующему осенне-зимнему периоду уже сейчас, чтобы во всех домах было светло и тепло".Накануне, 29 апреля Шмыгаль сообщил, что аграрии Украины продолжают четвёртую посевную кампанию военного времени. Уже засеяно 2 млн гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур - 35% от посевных площадей.Тем временем Кабмин Украины надеется подписать соглашение о недрах с США "в течение ближайших суток"
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новости, украина, одесса, кривой рог, денис шмыгаль, кабмин, минэнерго, энергетика, отопительный сезон, потоп, сво, новости сво сейчас
Новости, Украина, Одесса, Кривой Рог, Денис Шмыгаль, Кабмин, Минэнерго, энергетика, отопительный сезон, потоп, СВО, новости СВО сейчас

Правительство Украины обсудило отопительные сезоны

17:32 30.04.2025
 
Антикризисный энергетический штаб Украины
Антикризисный энергетический штаб Украины
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Антикризисный энергетический штаб обсудил с участием членов Кабмина Украины завершение предыдущего отопительного сезона и подготовку к следующему. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Глава украинского правительства поблагодарил всех руководителей и работников энергетических компаний за прохождение третьей зимы в условиях боевых действий. Прошедший отопительный сезон был признан завершённым успешно.
Министр энергетики доложил, что с 30 декабря 2024 года ограничения электроэнергии для бытовых потребителей не применяются. Также минимизированы ограничения для бизнеса.
По данным Минэнерго Украины, в 2025 году планируется ввести около 1 ГВт генерации и 170 МВт уже введено. После атак восстановлено 1,5 ГВт генерации.
"Важно также сохранить ритмичную международную поддержку. Работает хаб экстренной энергетической помощи. Благодаря этому получили 1761 гуманитарный груз весом 22,6 тыс. тонн от 38 стран. В общей сложности 146 компаний энергетического сектора получили помощь. А в Фонде поддержки энергетики Украины собрано около 1,2 млрд. евро донорских средств", - заявил Шмыгаль.
Антикризисный энергетический штаб заслушал информацию о потребностях энергетических предприятий. Руководители компаний подтвердили эффективность и методичность поступления помощи.
Особое внимание было уделено тяжёлой ситуации в городах, подверженных особо активным атакам. Среди них названы Николаев, Одесса, Кривой Рог, Днепр (переименованный Днепропетровск) и другие.
Премьер-министр Украины распорядился провести заседания по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду и рассмотреть возможность внедрения специальных ускоренных подходов к восстановлению инфраструктуры теплоснабжения.
"Также ответственным министерствам и ведомствам была поставлена ​​задача до 15 мая разработать детальный план подготовки к отопительному сезону в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - сообщил Шмыгаль. - Готовимся к следующему осенне-зимнему периоду уже сейчас, чтобы во всех домах было светло и тепло".
Накануне, 29 апреля Шмыгаль сообщил, что аграрии Украины продолжают четвёртую посевную кампанию военного времени. Уже засеяно 2 млн гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур - 35% от посевных площадей.
Тем временем Кабмин Украины надеется подписать соглашение о недрах с США "в течение ближайших суток"
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17:32Правительство Украины обсудило отопительные сезоны
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