Россия готова к мирным переговорам с Украиной - Песков - 28.04.2025 Украина.ру
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Россия готова к мирным переговорам с Украиной - Песков
Россия готова к мирным переговорам с Украиной - Песков - 28.04.2025 Украина.ру
Россия готова к мирным переговорам с Украиной - Песков
Готовность России к переговорам о мире на Украине неоднократно подтверждалась. О этом 28 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-04-28T11:31
2025-04-28T11:31
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киев
дмитрий песков
сво
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новости о переговорах россии и украины
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Россия продолжает специальную военную операцию демилитаризации и денацификации Украины, при этом будучи готовой к переговорам о мире. По словам Пескова, США оказывают содействие переводу процесса с военного в другой формат."Продолжаются усилия Соединенных Штатов по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной, чтобы выйти в мирное русло. Усилия продолжаются", - сказал Песков.В общении с прессой он также отметил, что Киев не демонстрирует готовности к прямым переговорам. Со стороны украинского руководства такой готовности не наблюдается и "пока мы не видим никаких действий", отметил секретарь президента России.Также 28 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо" заявил, что Москва открыта для переговоров о мире на Украине, однако Киев не демонстрирует договороспособность. Подробности в публикации "Мяч не на стороне России": Лавров назвал условия украинского урегулирования
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новости, россия, украина, киев, дмитрий песков, сво, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, международные отношения, международная политика, сша
Новости, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, СВО, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, международные отношения, Международная политика, США

Россия готова к мирным переговорам с Украиной - Песков

11:31 28.04.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Готовность России к переговорам о мире на Украине неоднократно подтверждалась. О этом 28 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Россия продолжает специальную военную операцию демилитаризации и денацификации Украины, при этом будучи готовой к переговорам о мире. По словам Пескова, США оказывают содействие переводу процесса с военного в другой формат.
"Продолжаются усилия Соединенных Штатов по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной, чтобы выйти в мирное русло. Усилия продолжаются", - сказал Песков.
В общении с прессой он также отметил, что Киев не демонстрирует готовности к прямым переговорам. Со стороны украинского руководства такой готовности не наблюдается и "пока мы не видим никаких действий", отметил секретарь президента России.
Также 28 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо" заявил, что Москва открыта для переговоров о мире на Украине, однако Киев не демонстрирует договороспособность. Подробности в публикации "Мяч не на стороне России": Лавров назвал условия украинского урегулирования
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