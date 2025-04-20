https://ukraina.ru/20250420/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-bitva-za-polyanu-kvasovuyu-i-podgotovka-k-vyboram-mera-lvova-1062624832.html

Западная Украина за минувшую неделю: битва за "Поляну Квасовую" и подготовка к выборам мэра Львова

Западная Украина за минувшую неделю: битва за "Поляну Квасовую" и подготовка к выборам мэра Львова - 20.04.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: битва за "Поляну Квасовую" и подготовка к выборам мэра Львова

Андрей Садовый руководит Львовом с 2006 года, и имеет шансы остаться на посту после следующих выборов. Киев может его убрать, только запретив баллотироваться, что и предполагает новый законопроект.

2025-04-20T06:08

2025-04-20T06:08

2025-04-20T06:08

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В Закарпатье активизировались "бои" за "Поляну Квасовую"Западная Украина в целом, и Закарпатье в частности - достаточно бедный в плане полезных ископаемых регион. Поэтому неудивительно, что даже за такой ресурс, как минеральная вода, здесь идут настоящие войны. В них конкуренты используют политические рычаги, правоохранительные органы и обвинения в связях с Россией. Тем более, если речь идет о таком известном еще с советских времен бренде, как минеральная вода "Поляна Квасовая".Депутат Закарпатского областного совета от партии "Слуга народа" Владимир Суботовский 14 апреля заявил о попытке рейдерской атаки на его бизнес по производству минеральных вод. Субботовский является соучредителем ООО "Аква-Поляна" из Свалявы, разливающего минеральные воды под торговыми марками "Поляна Квасовая", "Поляна Купель", "Лужанская-3" и "Шаянская".По словам закарпатского депутата, летом прошлого года экс-губернатор Львовской области, известный бизнесмен Николай Кмить предложил ему продать завод. Кмить якобы мотивировал это тем, что он и его партнеры из МП "Алекс" тоже занимаются производством минеральных вод в Закарпатье и стремятся объединить всех производителей в один бренд. После отказа, говорит Суботовский, у его бизнеса начались проблемы – блокировка скважин, обыски, уголовное дело против брата-соучредителя по подозрению в государственной измене. Он связал это с тем, что не захотел продавать компанию по предложению Кмитя."Люди, которые инициировали это заказное дело с целью заключить под стражу моего брата, оговорились, что "это только повод, чтобы зацепиться, потому что суды они не потянут", и дополнили – как только он согласится продать завод, всё дело растает как сахар в воде", – написал Владимир Суботовский в социальных сетях.Николай Кмить, который заработал первые большие деньги именно на минеральной воде – до 2008 года он был президентом холдинга IDS Group Ukraine, разливавшего, в частности, "Моршинскую" и "Миргородскую", – обвинения Суботовского отверг. В комментарии львовским журналистам 16 апреля он подтвердил, что почти год назад действительно предлагал продать ему и его компаньонам завод, но тогда переговоры не были предметными."Разговор о продаже, конечно, был. Я Суботовского знаю лет 20. Он мне тогда сказал, что "я – за продажу", но при условии, чтобы он мог остаться в этом проекте. И ещё сказал, что нужно поговорить со вторым владельцем, с его братом. Денег мы ему не предлагали, поскольку не видели состояния предприятия", – рассказал Кмить, ныне председатель совета директоров агрохолдинга "МУККО".По словам львовского бизнесмена, после этого разговора они несколько месяцев не имели контактов, а затем компании Суботовского подали в суд на МП "Алекс", соучредителем которого тогда был Кмить, из-за схожих торговых марок минеральной воды. "Алекс" также разливает воду под брендами "Поляна Квасовая-8", "Поляна Купель-5", "Лужанская" и "Шаянская". "Мы подали встречный иск и судились", – отметил Кмить. Он сказал, что год назад действительно имел интерес к объединению всех производителей закарпатской воды "Поляна", которых "5-6 заводов в области", в один бренд. Однако сейчас он вышел из основателей МП "Алекс" и "не имеет отношения к этому делу".Однако это, мягко говоря, не соответствует действительности. С августа 2024 года 60% МП "Алекс" принадлежит давнему партнеру Кмитя – львовскому бизнесмену Александру Свищёву, одному из главных спонсоров областной организации партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" (ЕС). При этом в ноябре 2023 года Александр Свищёв вместе с основателем инвестиционной компании Dragon Capital Томашем Фиалой приобрели производителя минеральной воды "Трускавецкая".Свою причастность к заказным обыскам и блокированию производства компании Суботовского Кмить решительно отверг. Он добавил, что поскольку деятельность "Аква-Поляна" застопорилась из-за подозрения в адрес одного из собственников в государственной измене, то вряд ли кто-то сейчас решится купить эту компанию."Пусть сами разбираются теперь. Они все закарпатские ребята", – подчеркнул Кмить, намекнув на то, что соучредителями МП "Алекс" тоже являются жителями Закарпатья. Действительно, этот производитель минеральной воды до сих пор входит в группу компаний бывших депутатов Верховной Рады от Закарпатья – Василия Петёвки, Павла Балоги и Ивана Балоги.Согласно данным реестров, компанией "Аква-Поляна" владеют Владимир и Виталий Суботовские (каждый по 35%), а также португальская Swan Lake Serviços e Consultores из свободной экономической зоны Мадейра (конечные бенефициары этой компании не раскрыты в реестрах). В феврале 2025 близкий к СБУ закарпатский блогер и депутат городского совета Ужгорода Виталий Глагола сообщил, что Виталия Суботовского задержала СБУ по подозрению в государственной измене.Блогер обнародовал сканы документов, согласно которым задержанный закарпатский бизнесмен являлся владельцем российских предприятий "Агролэнд" и "Агро-Нова". Они поставляли разную продукцию российским государственным учреждениям в течение 2022-2024 годов, а также сотрудничали с Минэкономики и Министерством сельского хозяйства РФ. Глагола также утверждал, что Суботовский является зятем российского бизнесмена Анатолия Оружева, хотя никаких доказательств этого не привел.При этом Николай Кмить до 2014 года официально являлся партнёром российских олигархов, совладельцев "Альфа-групп", – Михаила Фридмана и Петра Авена, мажоритарных акционеров IDS Group Ukraine. В настоящее время 100% акций этой группы арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного киевскими властями в отношении Фридмана, и Минюст Украины требует изъятия в доход государства корпоративных прав всех семи предприятий группы. По слухам, именно Кмить может стать управляющим национализированной компании, способной монополизировать производство минеральных вод в стране. Не удивительно, что с другими производителями он уже ведет себя как монополист.Во Львове активизировалась подготовка к выборам мэраНа прошлой неделе львовские телеграм-каналы опубликовали фрагмент опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" в апреле этого года, – с рейтингами потенциальных кандидатов на должность городского головы Львова.На вопрос "За кого вы проголосуете, если выборы мэра Львова состоятся в ближайшее воскресенье?", респонденты ответили так:Андрей Садовый (действующий мэр) – 27,1%,Кандидат с поддержкой Залужного – 18,1%,Максим Козицкий (губернатор Львовщины) – 13,2%,Руслан Кошулинский (националистическая партия "Свобода") – 12,5%,Олег Синютка (ЕС) – 10,2%,Николай Княжицкий (ЕС) – 7,4%,Владимир Гирняк (партия "Гражданская позиция") – 7,2%.Ещё трёх кандидатов поддержали по 1-2% респондентов, при этом от четверти до трети опрошенных пока не определились с выбором.Моделирование второго тура выборов мэра показало, что при выходе в него Андрея Садового и любого другого из потенциальных кандидатов действующий бургомистр одерживает победу. Единственным человеком, который имеет наибольшие шансы потягаться с Садовым во втором туре, является гипотетический "кандидат с поддержкой Залужного": 42% за Садового против 38% за этого кандидата.Следует отметить три важных момента обнародованных результатов. Во-первых, в списке сразу два кандидата от партии Петра Порошенко – экс-губернатор Львовской области Олег Синютка, ныне депутат Верховной Рады, и его коллега по парламентской фракции ЕС Николай Княжицкий. Синютка проиграл выборы Садовому в 2020 году, и, по слухам, до сих пор не рассчитался с долгами за ту кампанию, однако все ещё имеет влияние на лидера партии, на деньги которого рассчитывает. А вот Княжицкий готов провести свою кампанию без привлечения средств Порошенко, за деньги подсанкционного украинского олигарха Константина Жеваго.Во-вторых, как ни странно, у губернатора Максима Козицкого очень неплохой рейтинг, хотя за пять лет в должности главы Львовской областной администрации он очень мало сделал именно для Львова. Просто Козицкий оказался наименее запятнанным кандидатом среди всех остальных, и воспринимается как чуть ли не единственная реальная альтернатива Садовому.Однако на самом деле самая большая проблема всех потенциальных противников действующего мэра Львова состоит в том, что "кандидат с поддержкой Залужного" и Андрей Садовый – это пока один и тот же персонаж. Если ничего не изменится, то о втором туре можно даже не думать, и Садовый останется в главном кабинете ратуши Львова на третий десяток лет.Это хорошо понимают в Киеве, где Садовый, который руководит Львовом с 2006 года, вызывает раздражение уже четвёртого президента Украины подряд. Потому неудивительно, что на днях в сети появился текст законопроекта, ограничивающий количество сроков пребывания в должности городского головы: максимум два за всю жизнь.В проекте прописана норма: "Если лицо до вступления в силу этого закона уже занимало должность городского головы два полных срока, то такое лицо не имеет права баллотироваться на соответствующую должность после вступления этого закона в силу". Хотя по Конституции законы не имеют обратного действия, однако во фракции президентской партии "Слуга народа" непублично подтвердили, что готовят подобный документ. В первую очередь, речь идет о попытке убрать мэра столицы Виталия Кличко, но и замена Садового на более удобного человека тоже интересует окружение Зеленского.К раскрутке этой идеи сразу же подключился Максим Козицкий. "У нас есть ограничения для президента, так почему их нет для мэров городов? Поэтому я поддерживаю закон об ограничении количества каденций для городских председателей. Но предлагаю сделать ограничения вместо не более двух раз – не более четырёх. Потому что после двух каденций у человека могут быть ещё силы и энергия работать дальше, а вот после четырёх – сомневаюсь, что у кого-то будет энтузиазм заботиться об общине", – написал он 15 апреля в социальных сетях.Все комментаторы сразу отметили, что Андрей Садовый руководит Львовом как раз четвертый срок. При этом сам Садовый и подконтрольные СМИ тему принципиально не комментировали.Ещё на эту тему: Борьба с Достоевским и сердечный приступ от русского языка. Что происходит во Львове

https://ukraina.ru/20250413/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-prints-garri-vo-lvove-i-rovenskiy-voenkom-protiv-mobilizatsii-1062489578.html

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