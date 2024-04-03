https://ukraina.ru/20240403/1054285733.html

Казахстан и Киргизия отказываются от русского "Мира". По кому это ударит в первую очередь?

Казахстан и Киргизия отказываются от русского "Мира". По кому это ударит в первую очередь? - 03.04.2024 Украина.ру

Казахстан и Киргизия отказываются от русского "Мира". По кому это ударит в первую очередь?

Из-за санкций США банки Казахстана и Киргизии прекращают обслуживание карт российской платежной системы "Мир"

2024-04-03T19:03

2024-04-03T19:03

2024-04-03T19:03

эксклюзив

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Крупнейший казахстанский банк Halyk Bank ("Народный банк") прекратил обслуживание карт "Мир" с 27 февраля. Банк "Центрокредит", который входит в число крупнейших в стране, перестал работать с картами "Мир" еще в начале 2024 года.Национальный банк Казахстана 3 марта заявил, что с его стороны банки не получали никаких рекомендаций относительно отказа от обслуживания российской платежной системы. Решение они приняли сами, учитывая риски."У нас позиция такая: мы как банк первого уровня не вмешиваемся в операционную систему банков второго уровня. Банки как коммерческие субъекты самостоятельно принимают решения об участии в той или иной платежной системе. Это их коммерческие интересы, экономическая целесообразность. Они сами просчитывают свои риски и выгоды, имея комплаенс-службы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Национального банка Казахстана.В полном объеме обслуживание карт "Мир" в Казахстане продолжает ВТБ. Во всех банкоматах банка можно снять деньги, отметили в его пресс-службе.Из-за риска попадания под вторичные санкции США с платежной системой "Мир" с 3 апреля перестали работать банки Киргизии. Пользователям карт стали недоступны безналичная оплата в POS-терминалах, снятие наличных в банкоматах, переводы с карты на карту, интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий. При этом возможность переводов между банками России и Киргизии после отключения карт "Мир" сохранится."Национальный банк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, за исключением случаев, предусмотренных настоящим конституционным Законом и законодательством Киргизской Республики",— сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Национального банка Киргизии.Тем временем первый заместитель председателя ЦБ России Ольга Скоробогатова заявила, что в странах, которые из-за угрозы вторичных санкций отказались от приема карт "Мир", работают российские банки."Мы сейчас с нашими банками как раз прорабатываем вопрос, чтобы они смогли расширить свою банкоматную сеть и сеть POS-терминалов. Объем этой сети сейчас в проработке", - отметила она.Решение банков Казахстана и Киргизии отказаться от обслуживания российской платежной системы не было неожиданным. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал казахстанский политик и публицист Айнур Курманов."Такие попытки предпринимались еще два года назад, но не исключено, что через российскую платежную систему в Казахстане и Киргизии американцы пытались поддерживать либерально настроенные группы внутри России и в странах ближнего зарубежья", - допустил эксперт.Он напомнил, что в этих двух странах действует большое количество различных прозападных НПО и фондов, которые через граждан Казахстана и Киргизии, либо через российских граждан, находящихся сейчас в Средней Азии, могли переводить определенные суммы на поддержание прозападных блогеров, НПО, СМИ и общественных и политических деятелей, действующих внутри России."Видимо, что в какой-то степени это стало неактуальным после гибели Навального*. Американцы сейчас пошли по пути окончательной финансовой изоляции России за счет отключения системы "Мир" уже на территории стран СНГ", - рассказал Курманов.По его словам, для Запада главное получить политические дивиденды от этого, т.е. усилить противоречия внутри Евразийского экономического союза. Поэтому первым отказались от системы "Мир" армянские банки.Курманов отметил, что последствия этого решения ощутят на себе рядовые граждане Киргизии, Казахстана, Армении и других стран постсоветского пространства, которые отказываются от обслуживания системы "Мир". При этом не пострадает финансовая олигархия, связанная с западным капиталом, у которой для работы с Россией своя система переводов и финансовых взаиморасчетов, добавил он."Отмена карт "Мир" достаточно серьезно ударит по гражданам Киргизии, так как около двух миллионов из них так или иначе связаны в Россией и с ее экономикой. Они ездили туда на заработки или проживают на территории России. Они пользовались платежной системой "Мир", - рассказал Курманов.У Казахстана нет такого большого количества трудовых мигрантов в России, но в любом случае прерываются финансовые потоки между рядовыми гражданами, отметил Курманов."В частности, в Киргизии и Казахстане сейчас находится большое количество релокантов. Они тоже не смогут пользоваться финансовой системой "Мир". Замедляется возможность для финансового перечисления средств. Люди будут пользоваться другими системами переводов денег, такими, как "Золотая Корона", но переводы там существенно дороже", - сказал эксперт.Курманов полагает, что решение ряда банков стран СНГ отказаться от российской платежной системы не сильно повлияет на российскую экономику. По его мнению, это чисто политический шаг, который должен продемонстрировать, что правящие элиты этих республик ориентируются на Запад и готовы и на деле поддерживать санкции против России.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240321/1054023836.html

https://ukraina.ru/20240328/1054176502.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, казахстан, киргизия, россия, втб, снг, банки, сша, антироссийские санкции