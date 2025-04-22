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Зачем Москва вводила перемирие и почему в Лондоне заговорили об уступках – Литовкин

Зачем Москва вводила перемирие и почему в Лондоне заговорили об уступках – Литовкин - 22.04.2025 Украина.ру

Зачем Москва вводила перемирие и почему в Лондоне заговорили об уступках – Литовкин

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал об итогах пасхального перемирия, а также о главной проблеме Трампа на... Украина.ру, 22.04.2025

2025-04-22T12:25

2025-04-22T12:25

2025-04-22T12:25

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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал об итогах пасхального перемирия, а также о главной проблеме Трампа на пути к завершению украинского конфликта:00:22 - Итоги пасхального перемирия;05:14 - Почему Лондон заговорил о территориальных уступках?07:31 - С какими проблемами столкнулся Трамп на данном этапе?14:13 - Перспективы весенне-летней военной кампании.#Литовкин #СВО #перемирие #пасха #СВО #Россия #Украина #США #Трамп #Киев #беспилотник #война #переговоры #Лондон #Запад #Сумы #фронт #БПЛА #Курск #дронНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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