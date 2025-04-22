Зачем Москва вводила перемирие и почему в Лондоне заговорили об уступках – Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал об итогах пасхального перемирия, а также о главной проблеме Трампа на пути к завершению украинского конфликта:
00:22 - Итоги пасхального перемирия;
05:14 - Почему Лондон заговорил о территориальных уступках?
07:31 - С какими проблемами столкнулся Трамп на данном этапе?
14:13 - Перспективы весенне-летней военной кампании.
#Литовкин #СВО #перемирие #пасха #СВО #Россия #Украина #США #Трамп #Киев #беспилотник #война #переговоры #Лондон #Запад #Сумы #фронт #БПЛА #Курск #дрон
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00:22 - Итоги пасхального перемирия;
05:14 - Почему Лондон заговорил о территориальных уступках?
07:31 - С какими проблемами столкнулся Трамп на данном этапе?
14:13 - Перспективы весенне-летней военной кампании.
#Литовкин #СВО #перемирие #пасха #СВО #Россия #Украина #США #Трамп #Киев #беспилотник #война #переговоры #Лондон #Запад #Сумы #фронт #БПЛА #Курск #дрон
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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