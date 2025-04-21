https://ukraina.ru/20250421/tyazhelye-posledstviya-legkoy-nedoskazannosti-1062642314.html

Тяжелые последствия легкой недосказанности

Тяжелые последствия легкой недосказанности - 21.04.2025 Украина.ру

Тяжелые последствия легкой недосказанности

Есть такой несколько фривольный, но с богатым подтекстом, анекдотец. Утром в столичной гостинице просыпаются с жуткого бодуна двое типичных командировочных... Украина.ру, 21.04.2025

2025-04-21T16:02

2025-04-21T16:02

2025-04-21T16:02

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Есть такой несколько фривольный, но с богатым подтекстом, анекдотец. Утром в столичной гостинице просыпаются с жуткого бодуна двое типичных командировочных. Один и говорит другому, что не плохо бы сгонять за ледяной минералочкой. Друг отвечает, мол, денег нет."Как же так, - восклицает первый, - вчера вечером было с избытком". "Так мы все девчонкам отдали." "Блин, надо было хоть немного оставить." "Нельзя, иначе была бы легкая недосказанность."Вспомнил эту забавную историю, когда праздновали феноменальный результат хоккеиста Александра Овечкина, догнавшего легендарного Уэйна Гретцки. Тут, видимо, главное - русский национальный характер. Во всем дойти до самой сути. Получить четкий безусловный результат. Не сглаживать самые острые ситуации. "Я с детства не любил овал. Я с детства угол рисовал."…Кстати, об Овечкине, да и вообще о хоккее. По Штатам прокатилась фееричная волна "овечкиномании". Некоторые наблюдатели, да и я сам, даже посчитали ее размеры чрезмерной.Потом спохватился: янки ж пока даже самим себе не могут признаться, а, тем более сказать другим, о подспудных симпатиях в адрес нашей страны. А великий хоккеист дает великий повод продемонстрировать свои чувства в адрес великого народа. Даже при легкой недосказанности. Что бы не было для их страны тяжелых последствий…И здесь важно поразмышлять о феномене хоккейного культа за океаном. Задумывался в свое время о том, почему нам так не просто дается вроде бы континентально близкий по географии происхождения футбол. И в силу чего так успешно зашла игра в заокеанский хоккей.Пожалуй, потому, что в хоккее привкус от генезиса и архитектуры "игры" меньше, чем в том же футболе. То есть в первом куда меньше процент лицедейства, фарса, театральности, притворства, той же недосказанности, чем во втором.Хоккей по драматизму, напряжению, испытаниям ближе к реальной жизни, чем цирковые пируэты с мячом. Здесь чаще льется кровь, здесь острее боль, здесь острые коньки опаснее бутс и, соответственно, тяжелее травмы - все как в настоящей жизни.Какие-то виды спорта ближе к представлению, трюкачеству. Хоккей - к "реалити-шоу" на выживание, к тесту на мужество. "Трус не играет в хоккей". Мажор тем более.Функциональный код этого вида спорта совпадает с историческим кодом бытия ряда народов. Русского особенно. Сама история нашего народа-первопроходца гигантских пространств, подсказывала - чем быстрее движешься, тем прочнее стоишь на ногах. То, что впитали в себя покорители необъятной Сибири. Или трапперы американского Дикого запада.Наверное, поэтому только в хоккее существуют "ночные лиги", в которых участвуют элитарии стран, поддерживающие в себе модус бесстрашия, динамики и соратничества.Не могу не вспомнить, как некогда обсуждали один проект с американским режиссером, другом России Риджесом Трембли. Он начинал свой жизненный путь как хоккейный игрок и тренер.Вот и возникла идея проводить регулярные дружественные матчи между политиками, силовиками, аналитиками двух стран. Лозунг "соперники, но не враги". При этом учитывали даже особенность национальных тотемов - белоголового орлана и бурого медведя. Только у этих особей, в отличие от всех других биологических видов, нет грани между игрой и реальной схваткой. Ну, как в хоккее. Наш медведь - всегда медведь, даже в овечкиной шкуре…Тогда эта идея заглохла. Причем не в ихних, а в наших чиновничьих кабинетах. Надеюсь, стремление президентов обеих стран к подобной "хоккейной дипломатии" эти кабинеты встряхнет. Слышу уже крики из их глухих недр: "Шайбу, шайбу!"…Уже упоминал о совместном эфире на радио КП с донецким "ломом" - полковником Эдуардом Басуриным. Мы не смогли в беседе обойти и тему "феномена Овечкина".Дело в том, что именно Донбасс как земля "крепких людей", то есть носителей суровых профессий шахтеров и металлургов, всегда мечтала культивировать этот спорт. Мечтали тогда стать "хоккейной столицей" Украины. Киев ответил обстрелами.Да, пока на повестке другие жизненные проблемы. Пока…Но мечта живет своей жизнью. Преодолевая многие нюансы. Даже помечтали с Эдуардом Александровичем о хоккейном матче на "нейтральной полосе". Есть такая между РФ и Штатами - между нашим островом Ратманова и ихнем Крузенштерна. По оценке Илона Маска - всего-то четыре километра расстояние. То есть в тысячу раз ближе, чем о Штатов до Европы (на самом деле, еще меньше).Посчастливилось там пролетать поздней весной. Ослепительно белый гладкий лед. Готовое хоккейное поле.Судить встречу мог бы Овечкин. Он как русский человек справедлив по самой натуре. Ну и в хоккее разбирается. А шайбу вбросили б президенты. Они в судьбах мира разбираются.Ещё одна авторская публикация Дмитрия Выдрина: Тонкие нюансы толстых обстоятельств

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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2025

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

мнения, александр овечкин, сибирь, донбасс, россия, эдуард басурин, илон маск, сша, украина.ру, хоккей