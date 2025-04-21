Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных - 21.04.2025 Украина.ру
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Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных
Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных - 21.04.2025 Украина.ру
Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных
Таганский суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в разглашении данных российских военнослужащих - участников СВО. Это следует из материалов дела
2025-04-21T11:45
2025-04-21T11:45
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Отмечается, что поводом для штрафа стали несколько роликов, опубликованных на платформе YouTube. В одном из видео называются имена и анкетные данные погибших, в другом - запрещенная информация о способах сдачи в плен, в третьем фигурируют "сведения, раскрывающие имена, анкетные (персональные) данные личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, привлекаемого к проведению специальной операции".За последнее время компании Google были назначены еще несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной. В том числе о дистанционной покупке алкоголя, о вовлечении подростков в преступную деятельность, о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.Общая сумма требований российских телеканалов к Google превысила 2,8 дуодециллиона рублей, за каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал корпорацию восстановить аккаунты российских медиа на YouTube.Другие новости дня: Пасхальное перемирие закончилось. Как в России отреагировали на предложение Зеленского продлить его.
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новости, москва, россия, google, youtube, сво, военные, данные
Новости, Москва, Россия, google, Youtube, СВО, военные, данные

Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных

11:45 21.04.2025
 
© Фото : CC0, PixabayGoogle
Google - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : CC0, Pixabay
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Таганский суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в разглашении данных российских военнослужащих - участников СВО. Это следует из материалов дела
Отмечается, что поводом для штрафа стали несколько роликов, опубликованных на платформе YouTube. В одном из видео называются имена и анкетные данные погибших, в другом - запрещенная информация о способах сдачи в плен, в третьем фигурируют "сведения, раскрывающие имена, анкетные (персональные) данные личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, привлекаемого к проведению специальной операции".
За последнее время компании Google были назначены еще несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной. В том числе о дистанционной покупке алкоголя, о вовлечении подростков в преступную деятельность, о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
Общая сумма требований российских телеканалов к Google превысила 2,8 дуодециллиона рублей, за каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал корпорацию восстановить аккаунты российских медиа на YouTube.
Другие новости дня: Пасхальное перемирие закончилось. Как в России отреагировали на предложение Зеленского продлить его.
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Заголовок открываемого материала
11:56Богдан Безпалько: Русская идея должна приобрести характер национально-освободительного движения
11:45Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных
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