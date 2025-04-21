https://ukraina.ru/20250421/sud-priznal-google-vinovnym-v-razglashenii-dannykh-pogibshikh-na-svo-rossiyskikh-voennykh-1062641601.html

Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных

Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных - 21.04.2025 Украина.ру

Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных

Таганский суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в разглашении данных российских военнослужащих - участников СВО. Это следует из материалов дела

2025-04-21T11:45

2025-04-21T11:45

2025-04-21T11:45

новости

москва

россия

google

youtube

сво

военные

данные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102184/57/1021845784_0:138:1920:1218_1920x0_80_0_0_526c622e28cfef8aa15c38b0eea0b879.png

Отмечается, что поводом для штрафа стали несколько роликов, опубликованных на платформе YouTube. В одном из видео называются имена и анкетные данные погибших, в другом - запрещенная информация о способах сдачи в плен, в третьем фигурируют "сведения, раскрывающие имена, анкетные (персональные) данные личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, привлекаемого к проведению специальной операции".За последнее время компании Google были назначены еще несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной. В том числе о дистанционной покупке алкоголя, о вовлечении подростков в преступную деятельность, о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.Общая сумма требований российских телеканалов к Google превысила 2,8 дуодециллиона рублей, за каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал корпорацию восстановить аккаунты российских медиа на YouTube.Другие новости дня: Пасхальное перемирие закончилось. Как в России отреагировали на предложение Зеленского продлить его.

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, россия, google, youtube, сво, военные, данные