https://ukraina.ru/20250421/sud-priznal-google-vinovnym-v-razglashenii-dannykh-pogibshikh-na-svo-rossiyskikh-voennykh-1062641601.html
Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных
Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных - 21.04.2025 Украина.ру
Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных
Таганский суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в разглашении данных российских военнослужащих - участников СВО. Это следует из материалов дела
2025-04-21T11:45
2025-04-21T11:45
2025-04-21T11:45
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Отмечается, что поводом для штрафа стали несколько роликов, опубликованных на платформе YouTube. В одном из видео называются имена и анкетные данные погибших, в другом - запрещенная информация о способах сдачи в плен, в третьем фигурируют "сведения, раскрывающие имена, анкетные (персональные) данные личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, привлекаемого к проведению специальной операции".За последнее время компании Google были назначены еще несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной. В том числе о дистанционной покупке алкоголя, о вовлечении подростков в преступную деятельность, о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.Общая сумма требований российских телеканалов к Google превысила 2,8 дуодециллиона рублей, за каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал корпорацию восстановить аккаунты российских медиа на YouTube.Другие новости дня: Пасхальное перемирие закончилось. Как в России отреагировали на предложение Зеленского продлить его.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, россия, google, youtube, сво, военные, данные
Новости, Москва, Россия, google, Youtube, СВО, военные, данные
Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных
Таганский суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в разглашении данных российских военнослужащих - участников СВО. Это следует из материалов дела