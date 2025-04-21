"Навстречу Пасхе": о чем говорят и не говорят в Донецке - 21.04.2025 Украина.ру
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"Навстречу Пасхе": о чем говорят и не говорят в Донецке
"Навстречу Пасхе": о чем говорят и не говорят в Донецке - 21.04.2025 Украина.ру
"Навстречу Пасхе": о чем говорят и не говорят в Донецке
Украина.ру, 21.04.2025
2025-04-21T16:17
2025-04-21T16:17
эксклюзив
донецк
донецкая народная республика
россия
сво
пасха
перемирие
днр
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Согласно изначальному плану, ДНР должна была уже окончательно интегрироваться в Россию, однако ж этого ожидаемо не произошло. Тем не менее, овраги заливаются бетоном, а план корректируется. Прогресс заметен, но берега пока не видно."Девушка, что ж у вас тортиков мало? Маменьку с папенькой шоколадным хотел порадовать, а его и нету", - вопрошаю у молоденькой продавщицы из модной пекарни. "Теперь до Пасхи тортиков не будет, но будут пасочки. А пока могу предложить карамельный", - улыбается прекрасное создание.За две недели до праздника в Донецке уже прятаться негде от ароматов свежей выпечки. И в нарядной кофейне, и в супермаркете, и в ближайшем хлебном полки ломятся. Ежели не богат, то пасочки местного хлебозавода бери, а если шуршит в кошельке, то итальянскую можешь попробовать, французскую или еще какую. Хочешь – с обычным шоколадом, а хочешь – с дубайским.В 2022-м, помнится, изумлял ассортимент какой-нибудь ростовской "Пятерочки", а к 2025-му изобилие зацепило и наши края. По касательной и за совсем другие деньги пока зацепило, но цивилизацией уже попахивает. Что, кстати, на людях тоже отражается.Года за три до начала СВО коллега с "материка" очень точно подметила, что люди здесь скользят вдоль домов, будто серые тени. Яркий образ, за которым сермяжная правда жизни хоронилась.А тут заскочили с коллегой в кофейню, чтобы взбодриться перед выездом, поглядели на людей сквозь витрину и пришли к выводу, что практически любую группу женщин, спешащих по утренним делам, можно смело фотографировать для обложки лайфстайл-глянца.С мужчинами, правда, номер не пройдет, ибо девяносто процентов местных одеты если не в "милитари", то непременно в "тактику". Что, к слову, тоже прогресс. В 22-м, к примеру, можно было прямо в бронежилете ходить по городу, если таковой негде сбросить. И глазом бы никто не повел. Теперь и военные, и представители смежных профессий стараются не отсвечивать. На то есть как чисто практические, так и социальные причины.- Слушай, я прямо не узнал тебя в гражданке и без бороды!- В штаб ездил докладывать, поэтому бриться пришлось.- Теперь на юга?- Ну да. Получил добро.- Ты там береги себя, родной.- И вы тут осторожнее.Эта земля так долго была территорией войны, что все причастные узнают друг друга безо всяких атрибутов. Только поздоровался с таксистом и сразу понял, что парень из комиссованных. Поинтересовался, и таки да. Онкология. С 2014-го воевал, а тут раз и прихватило на позиции.Дальше – стандартно. Кто у кого погиб, кому какие бумажки трудно оформить, как в 22-м было трудно, а теперь уж "поярче". Интересно, что ветераны, как бы крепко им ни досталось, держатся бодрячком. А вот люди, которые трудные времена пересидели в России, а нынче вернулись в погоне за перспективами, недовольны абсолютно всем. И дело не в том, что одни хорошие, а другие плохие. Просто ветераны знают, что бывает хуже, а вернувшиеся – что бывает и лучше. Мелочь вроде, а в людях меняет практически все.Лучше, кстати, становится. Не всюду и не быстро, но уж как есть. Так, например, дорожники отремонтировали дорогу на Петровском кольце, которая три года была фронтовой. Еду теперь по ровному полотну и вспоминаю, как два с лишним года мы проскакивали этот участок, чтобы под ГРАД или "три семерки" не угодить. В какой-то момент участок накрывали так плотно, что люди вынуждены были перемещаться дворами.- Мы у тебя на Петровке были! Поздравляем тебя!- С чем?- Район оживает! Прямо люди ходят, и магазины открываются. Я же помню, как было еще в прошлом году!- Ага, есть такое дело. Даже скамейки в парке заняты. Хотя, конечно, людей все равно катастрофически мало.- Вернутся еще.- Дай Бог.В канун праздника уже традиционно обзвонил близких и проинструктировал насчет того, куда в эти дни ходить нежелательно: прифронтовые кладбища да церкви, а также большие рынки и прочие места скопления людей. Обыватель быстро привыкает к хорошему, но я ведь помню, что расслабляться нельзя.Реакция на объявление президентом Пасхального перемирия сильно зависит от личного опыта респондента. Если человек пережил "Минск-2" в окопах или ближнем прифронте, то и говорить нечего. В центре публика настроена чуть более оптимистично, поскольку самые тяжелые обстрелы начались для нее именно в 22-м.Как бы там ни было, а противник не разочаровал: обстрелы территории ДНР начались ранним утром, когда люди потянулись в храмы. А к полудню зашумело по всей зоне проведения спецоперации.Интересно, что в этом году ни в публичке, ни в народе, никто и не вспомнил знаменитое предсказание о третьей победной Пасхе. В 2014-м оно было весьма популярно, а в 2022-м все решили, что неверно выбрали точку отсчета. В 2025-м люди, не сговариваясь, решили перестать верить в пророчества. Как, впрочем, и в скорый мир, о котором еще недавно судачили эксперты на ТВ. Ибо здесь и дети знают, что с ума не сходят лишь те, кто ничего не ждет.Читайте также: Продление перемирия станет для России очередным "Минском". Украинские эксперты о текущей ситуации
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донецк
донецкая народная республика
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донецк, донецкая народная республика, россия, сво, пасха, перемирие, днр
Эксклюзив, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, СВО, Пасха, перемирие, ДНР

"Навстречу Пасхе": о чем говорят и не говорят в Донецке

16:17 21.04.2025
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийДонецк, весна
Донецк, весна - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Украина.ру / Игорь Гомольский
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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Согласно изначальному плану, ДНР должна была уже окончательно интегрироваться в Россию, однако ж этого ожидаемо не произошло. Тем не менее, овраги заливаются бетоном, а план корректируется. Прогресс заметен, но берега пока не видно.
"Девушка, что ж у вас тортиков мало? Маменьку с папенькой шоколадным хотел порадовать, а его и нету", - вопрошаю у молоденькой продавщицы из модной пекарни. "Теперь до Пасхи тортиков не будет, но будут пасочки. А пока могу предложить карамельный", - улыбается прекрасное создание.
За две недели до праздника в Донецке уже прятаться негде от ароматов свежей выпечки. И в нарядной кофейне, и в супермаркете, и в ближайшем хлебном полки ломятся. Ежели не богат, то пасочки местного хлебозавода бери, а если шуршит в кошельке, то итальянскую можешь попробовать, французскую или еще какую. Хочешь – с обычным шоколадом, а хочешь – с дубайским.
В 2022-м, помнится, изумлял ассортимент какой-нибудь ростовской "Пятерочки", а к 2025-му изобилие зацепило и наши края. По касательной и за совсем другие деньги пока зацепило, но цивилизацией уже попахивает. Что, кстати, на людях тоже отражается.
Года за три до начала СВО коллега с "материка" очень точно подметила, что люди здесь скользят вдоль домов, будто серые тени. Яркий образ, за которым сермяжная правда жизни хоронилась.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
А тут заскочили с коллегой в кофейню, чтобы взбодриться перед выездом, поглядели на людей сквозь витрину и пришли к выводу, что практически любую группу женщин, спешащих по утренним делам, можно смело фотографировать для обложки лайфстайл-глянца.
С мужчинами, правда, номер не пройдет, ибо девяносто процентов местных одеты если не в "милитари", то непременно в "тактику". Что, к слову, тоже прогресс. В 22-м, к примеру, можно было прямо в бронежилете ходить по городу, если таковой негде сбросить. И глазом бы никто не повел. Теперь и военные, и представители смежных профессий стараются не отсвечивать. На то есть как чисто практические, так и социальные причины.
- Слушай, я прямо не узнал тебя в гражданке и без бороды!
- В штаб ездил докладывать, поэтому бриться пришлось.
- Теперь на юга?
- Ну да. Получил добро.
- Ты там береги себя, родной.
- И вы тут осторожнее.
Эта земля так долго была территорией войны, что все причастные узнают друг друга безо всяких атрибутов. Только поздоровался с таксистом и сразу понял, что парень из комиссованных. Поинтересовался, и таки да. Онкология. С 2014-го воевал, а тут раз и прихватило на позиции.
Дальше – стандартно. Кто у кого погиб, кому какие бумажки трудно оформить, как в 22-м было трудно, а теперь уж "поярче". Интересно, что ветераны, как бы крепко им ни досталось, держатся бодрячком. А вот люди, которые трудные времена пересидели в России, а нынче вернулись в погоне за перспективами, недовольны абсолютно всем. И дело не в том, что одни хорошие, а другие плохие. Просто ветераны знают, что бывает хуже, а вернувшиеся – что бывает и лучше. Мелочь вроде, а в людях меняет практически все.
Лучше, кстати, становится. Не всюду и не быстро, но уж как есть. Так, например, дорожники отремонтировали дорогу на Петровском кольце, которая три года была фронтовой. Еду теперь по ровному полотну и вспоминаю, как два с лишним года мы проскакивали этот участок, чтобы под ГРАД или "три семерки" не угодить. В какой-то момент участок накрывали так плотно, что люди вынуждены были перемещаться дворами.
- Мы у тебя на Петровке были! Поздравляем тебя!
- С чем?
- Район оживает! Прямо люди ходят, и магазины открываются. Я же помню, как было еще в прошлом году!
- Ага, есть такое дело. Даже скамейки в парке заняты. Хотя, конечно, людей все равно катастрофически мало.
- Вернутся еще.
- Дай Бог.
В канун праздника уже традиционно обзвонил близких и проинструктировал насчет того, куда в эти дни ходить нежелательно: прифронтовые кладбища да церкви, а также большие рынки и прочие места скопления людей. Обыватель быстро привыкает к хорошему, но я ведь помню, что расслабляться нельзя.
Реакция на объявление президентом Пасхального перемирия сильно зависит от личного опыта респондента. Если человек пережил "Минск-2" в окопах или ближнем прифронте, то и говорить нечего. В центре публика настроена чуть более оптимистично, поскольку самые тяжелые обстрелы начались для нее именно в 22-м.
Как бы там ни было, а противник не разочаровал: обстрелы территории ДНР начались ранним утром, когда люди потянулись в храмы. А к полудню зашумело по всей зоне проведения спецоперации.
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Донецк, весна
1 из 4
© Украина.ру / Игорь Гомольский
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Донецк, весна
2 из 4
© Украина.ру / Игорь Гомольский
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Донецк, весна
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© Украина.ру / Игорь Гомольский
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Донецк, весна
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© Украина.ру / Игорь Гомольский
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© Украина.ру / Игорь Гомольский
2 из 4
© Украина.ру / Игорь Гомольский
3 из 4
© Украина.ру / Игорь Гомольский
4 из 4
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Интересно, что в этом году ни в публичке, ни в народе, никто и не вспомнил знаменитое предсказание о третьей победной Пасхе. В 2014-м оно было весьма популярно, а в 2022-м все решили, что неверно выбрали точку отсчета. В 2025-м люди, не сговариваясь, решили перестать верить в пророчества. Как, впрочем, и в скорый мир, о котором еще недавно судачили эксперты на ТВ. Ибо здесь и дети знают, что с ума не сходят лишь те, кто ничего не ждет.
Читайте также: Продление перемирия станет для России очередным "Минском". Украинские эксперты о текущей ситуации
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