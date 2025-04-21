https://ukraina.ru/20250421/navstrechu-paskhe-o-chem-govoryat-i-ne-govoryat-v-donetske-1062655739.html

"Навстречу Пасхе": о чем говорят и не говорят в Донецке

"Навстречу Пасхе": о чем говорят и не говорят в Донецке - 21.04.2025 Украина.ру

"Навстречу Пасхе": о чем говорят и не говорят в Донецке

Украина.ру, 21.04.2025

2025-04-21T16:17

2025-04-21T16:17

2025-04-21T16:17

эксклюзив

донецк

донецкая народная республика

россия

сво

пасха

перемирие

днр

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Согласно изначальному плану, ДНР должна была уже окончательно интегрироваться в Россию, однако ж этого ожидаемо не произошло. Тем не менее, овраги заливаются бетоном, а план корректируется. Прогресс заметен, но берега пока не видно."Девушка, что ж у вас тортиков мало? Маменьку с папенькой шоколадным хотел порадовать, а его и нету", - вопрошаю у молоденькой продавщицы из модной пекарни. "Теперь до Пасхи тортиков не будет, но будут пасочки. А пока могу предложить карамельный", - улыбается прекрасное создание.За две недели до праздника в Донецке уже прятаться негде от ароматов свежей выпечки. И в нарядной кофейне, и в супермаркете, и в ближайшем хлебном полки ломятся. Ежели не богат, то пасочки местного хлебозавода бери, а если шуршит в кошельке, то итальянскую можешь попробовать, французскую или еще какую. Хочешь – с обычным шоколадом, а хочешь – с дубайским.В 2022-м, помнится, изумлял ассортимент какой-нибудь ростовской "Пятерочки", а к 2025-му изобилие зацепило и наши края. По касательной и за совсем другие деньги пока зацепило, но цивилизацией уже попахивает. Что, кстати, на людях тоже отражается.Года за три до начала СВО коллега с "материка" очень точно подметила, что люди здесь скользят вдоль домов, будто серые тени. Яркий образ, за которым сермяжная правда жизни хоронилась.А тут заскочили с коллегой в кофейню, чтобы взбодриться перед выездом, поглядели на людей сквозь витрину и пришли к выводу, что практически любую группу женщин, спешащих по утренним делам, можно смело фотографировать для обложки лайфстайл-глянца.С мужчинами, правда, номер не пройдет, ибо девяносто процентов местных одеты если не в "милитари", то непременно в "тактику". Что, к слову, тоже прогресс. В 22-м, к примеру, можно было прямо в бронежилете ходить по городу, если таковой негде сбросить. И глазом бы никто не повел. Теперь и военные, и представители смежных профессий стараются не отсвечивать. На то есть как чисто практические, так и социальные причины.- Слушай, я прямо не узнал тебя в гражданке и без бороды!- В штаб ездил докладывать, поэтому бриться пришлось.- Теперь на юга?- Ну да. Получил добро.- Ты там береги себя, родной.- И вы тут осторожнее.Эта земля так долго была территорией войны, что все причастные узнают друг друга безо всяких атрибутов. Только поздоровался с таксистом и сразу понял, что парень из комиссованных. Поинтересовался, и таки да. Онкология. С 2014-го воевал, а тут раз и прихватило на позиции.Дальше – стандартно. Кто у кого погиб, кому какие бумажки трудно оформить, как в 22-м было трудно, а теперь уж "поярче". Интересно, что ветераны, как бы крепко им ни досталось, держатся бодрячком. А вот люди, которые трудные времена пересидели в России, а нынче вернулись в погоне за перспективами, недовольны абсолютно всем. И дело не в том, что одни хорошие, а другие плохие. Просто ветераны знают, что бывает хуже, а вернувшиеся – что бывает и лучше. Мелочь вроде, а в людях меняет практически все.Лучше, кстати, становится. Не всюду и не быстро, но уж как есть. Так, например, дорожники отремонтировали дорогу на Петровском кольце, которая три года была фронтовой. Еду теперь по ровному полотну и вспоминаю, как два с лишним года мы проскакивали этот участок, чтобы под ГРАД или "три семерки" не угодить. В какой-то момент участок накрывали так плотно, что люди вынуждены были перемещаться дворами.- Мы у тебя на Петровке были! Поздравляем тебя!- С чем?- Район оживает! Прямо люди ходят, и магазины открываются. Я же помню, как было еще в прошлом году!- Ага, есть такое дело. Даже скамейки в парке заняты. Хотя, конечно, людей все равно катастрофически мало.- Вернутся еще.- Дай Бог.В канун праздника уже традиционно обзвонил близких и проинструктировал насчет того, куда в эти дни ходить нежелательно: прифронтовые кладбища да церкви, а также большие рынки и прочие места скопления людей. Обыватель быстро привыкает к хорошему, но я ведь помню, что расслабляться нельзя.Реакция на объявление президентом Пасхального перемирия сильно зависит от личного опыта респондента. Если человек пережил "Минск-2" в окопах или ближнем прифронте, то и говорить нечего. В центре публика настроена чуть более оптимистично, поскольку самые тяжелые обстрелы начались для нее именно в 22-м.Как бы там ни было, а противник не разочаровал: обстрелы территории ДНР начались ранним утром, когда люди потянулись в храмы. А к полудню зашумело по всей зоне проведения спецоперации.Интересно, что в этом году ни в публичке, ни в народе, никто и не вспомнил знаменитое предсказание о третьей победной Пасхе. В 2014-м оно было весьма популярно, а в 2022-м все решили, что неверно выбрали точку отсчета. В 2025-м люди, не сговариваясь, решили перестать верить в пророчества. Как, впрочем, и в скорый мир, о котором еще недавно судачили эксперты на ТВ. Ибо здесь и дети знают, что с ума не сходят лишь те, кто ничего не ждет.Читайте также: Продление перемирия станет для России очередным "Минском". Украинские эксперты о текущей ситуации

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

эксклюзив, донецк, донецкая народная республика, россия, сво, пасха, перемирие, днр