Глазьев сменит Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства – Лукашенко
Дмитрия Мезенцева на посту Государственного секретаря Союзного государства сменит Сергей Глазьев. Об этом 17 апреля заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Встреча белорусского лидера с заместителем государственного секретаря Союзного государства Белоруссии и России состоялась в четверг 17 апреля. Лукашенко и Глазьев обсудили кадровый вопрос.
Лукашенко рассказал о принятом вместе с президентом России решении - Сергей Глазьев сменит Дмитрия Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства.
"Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что Ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. Он хорошего мнения о Вас. Мое мнение Вы давно знаете. Поэтому мы определились. В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу, - сказал Лукашенко. - Мы приняли такое решение о назначении Вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ. Думаю, что эффект будет хорошим".
Глазьев – доктор экономических наук, профессор, академик РАН, работал советником президента России, в коллегии Евразийской экономической комиссии – руководящего органа ЕАЭС.
Владимир Путин назначил Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном суде. Пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Мезенцев занимал с 2021 года. До этого он был российским послом в Белоруссии, сменив там Михаила Бабича.
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