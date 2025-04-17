https://ukraina.ru/20250417/glazev-smenit-mezentseva-na-postu-gossekretarya-soyuznogo-gosudarstva--lukashenko-1062569104.html

Глазьев сменит Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства – Лукашенко

Глазьев сменит Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства – Лукашенко - 17.04.2025 Украина.ру

Глазьев сменит Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства – Лукашенко

Дмитрия Мезенцева на посту Государственного секретаря Союзного государства сменит Сергей Глазьев. Об этом 17 апреля заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2025-04-17T12:15

2025-04-17T12:15

2025-04-17T12:15

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Встреча белорусского лидера с заместителем государственного секретаря Союзного государства Белоруссии и России состоялась в четверг 17 апреля. Лукашенко и Глазьев обсудили кадровый вопрос.Лукашенко рассказал о принятом вместе с президентом России решении - Сергей Глазьев сменит Дмитрия Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства.Глазьев – доктор экономических наук, профессор, академик РАН, работал советником президента России, в коллегии Евразийской экономической комиссии – руководящего органа ЕАЭС.Владимир Путин назначил Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном суде. Пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Мезенцев занимал с 2021 года. До этого он был российским послом в Белоруссии, сменив там Михаила Бабича.Ранее стало известно, что Польша анонсировала минирование границы Союзного государства России и Белоруссии

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новости, белоруссия, россия, польша, сергей глазьев, александр лукашенко, владимир путин, еаэс, союзное государство, интеграция, постсоветское пространство, бывший ссср