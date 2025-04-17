Глазьев сменит Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства – Лукашенко - 17.04.2025 Украина.ру
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Глазьев сменит Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства – Лукашенко
Глазьев сменит Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства – Лукашенко - 17.04.2025 Украина.ру
Глазьев сменит Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства – Лукашенко
Дмитрия Мезенцева на посту Государственного секретаря Союзного государства сменит Сергей Глазьев. Об этом 17 апреля заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2025-04-17T12:15
2025-04-17T12:15
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Встреча белорусского лидера с заместителем государственного секретаря Союзного государства Белоруссии и России состоялась в четверг 17 апреля. Лукашенко и Глазьев обсудили кадровый вопрос.Лукашенко рассказал о принятом вместе с президентом России решении - Сергей Глазьев сменит Дмитрия Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства.Глазьев – доктор экономических наук, профессор, академик РАН, работал советником президента России, в коллегии Евразийской экономической комиссии – руководящего органа ЕАЭС.Владимир Путин назначил Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном суде. Пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Мезенцев занимал с 2021 года. До этого он был российским послом в Белоруссии, сменив там Михаила Бабича.Ранее стало известно, что Польша анонсировала минирование границы Союзного государства России и Белоруссии
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новости, белоруссия, россия, польша, сергей глазьев, александр лукашенко, владимир путин, еаэс, союзное государство, интеграция, постсоветское пространство, бывший ссср
Новости, Белоруссия, Россия, Польша, Сергей Глазьев, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ЕАЭС, Союзное государство, интеграция, постсоветское пространство, бывший СССР

Глазьев сменит Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства – Лукашенко

12:15 17.04.2025
 
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Дмитрия Мезенцева на посту Государственного секретаря Союзного государства сменит Сергей Глазьев. Об этом 17 апреля заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Встреча белорусского лидера с заместителем государственного секретаря Союзного государства Белоруссии и России состоялась в четверг 17 апреля. Лукашенко и Глазьев обсудили кадровый вопрос.
Лукашенко рассказал о принятом вместе с президентом России решении - Сергей Глазьев сменит Дмитрия Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства.
"Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что Ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. Он хорошего мнения о Вас. Мое мнение Вы давно знаете. Поэтому мы определились. В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу, - сказал Лукашенко. - Мы приняли такое решение о назначении Вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ. Думаю, что эффект будет хорошим".
Глазьев – доктор экономических наук, профессор, академик РАН, работал советником президента России, в коллегии Евразийской экономической комиссии – руководящего органа ЕАЭС.
Владимир Путин назначил Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном суде. Пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Мезенцев занимал с 2021 года. До этого он был российским послом в Белоруссии, сменив там Михаила Бабича.
Ранее стало известно, что Польша анонсировала минирование границы Союзного государства России и Белоруссии
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