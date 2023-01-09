https://ukraina.ru/20230109/1042450082.html

Не считал афганцев людьми. Принц Гарри в мемуарах признался в употреблении наркотиков и убийствах

Не считал афганцев людьми. Принц Гарри в мемуарах признался в употреблении наркотиков и убийствах - 09.01.2023 Украина.ру

Не считал афганцев людьми. Принц Гарри в мемуарах признался в употреблении наркотиков и убийствах

Во вторник, 10 января, начнутся продажи книги, которую называют бомбой, способной взорвать прогнившее здание британской монархии

2023-01-09T13:00

2023-01-09T13:00

2023-01-09T14:46

эксклюзив

гарри

великобритания

книга

скандал

монархия

принц

сша

елизавета ii

афганистан

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Это мемуары Генри Виндзора, известного широкой публике под именем принца Гарри, герцога Сассекского. Внук покойной королевы Елизаветы II, сын действующего короля Карла III и супруг американской киноактрисы Меган Маркл, опубликовал автобиографию под названием «Запасной». Ее фрагменты заблаговременно оказались в британской прессе и сразу вызвали международный скандал.Заголовок книги сам по себе выражает глубокую обиду на венценосных родственников. После рождения Гарри его отец, еще носивший титул принца Уэльского, обратился к своей тогдашней нелюбимой супруге, принцессе Диане, с циничными словами: «Чудесно! Ты подарила мне наследника и еще одного, запасного. Теперь моя работа выполнена».Наследником стал старший сын четы Виндзоров, принц Уильям, который должен быть следующим британским монархом. Его младший брат рассматривался родителем только в качестве запасного кандидата. А когда у Уильяма появились собственные отпрыски, принц Гарри потерял реальные шансы взойти на трон, что погрузило его в состояние глубокой фрустрации.Два брата даже подрались между собой — из-за того, что Уильям критически высказывался своей американской невестке Маркл. Отношения с королевским семейством испортились у Гарри до такой степени, что в 2020 году он демонстративно отказался от своих придворно-церемониальных обязанностей, переехав из Великобритании в США. И сразу начал работу над разоблачительной книгой.Публикация скандальных мемуаров явно обусловлена желанием свести личные счеты с Карлом и Уильямом. Английская поговорка учит: «месть — это блюдо, которое лучше всего подавать холодным», а принц постарался добавить в него побольше острой приправы.«Запасной» уже начал доставлять Виндзорам неприятности. Первые отрывки из книги шокировали публику. И даже не потому, что в семнадцатилетнем возрасте Гарри перепробовал разнообразные наркотики — марихуану, кокаин, галлюциногенные грибы — после чего задушевно беседовал о жизни с мусорным ведром.Мировую общественность возмутили признания в убийствах жителей Афганистана, прозвучавшие на странице книги. Принц Гарри дважды побывал в этой стране, которая в течение двадцати лет находилась под оккупацией американской военной коалиции. Он командовал ударным вертолетом Apache в звании капитана королевских ВВС. И, по своим собственным словам, уничтожил с воздуха двадцать пять человек.Судя по тексту биографии, Гарри до сих пор не испытывает по этому поводу особенных сожалений. Он пишет, что не воспринимал убитых им как живых людей, а видел в них «шахматные фигуры», которые смахнули с игральной доски.Принц считает, что его жертвы являлись боевиками и террористами — несмотря на то, что солдаты США и НАТО систематически убивали в Афганистане мирное население, и эти факты давно уже нашли свое подтверждение. Больше того, он возмущался, что американские союзники использовали слабые бомбы, которые убивали недостаточно талибов*. Хотя известно, что Пентагон применял в этой стране практически все ударные средства из своего арсенала, включая знаменитую «мать всех бомб» — сверхмощный фугасный авиационный заряд GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast.«Мистер Гарри! Те, кого вы убивали — не шахматные фигурки, они были людьми. У них были семьи, которые ждали их возвращения домой... Наши невинные соотечественники были шахматными фигурами для ваших солдат, военных и политических лидеров. Тем не менее вы потерпели поражение в этой игре белых и черных квадратов», — написал в своем блоге советник афганского министра внутренних дел Анас Хаккани.В Британии хорошо понимают, что признания принца полностью дискредитируют королевскую армию, напоминая о многочисленных военных преступлениях в оккупированном Афганистане.«Его утверждения об уничтожении двадцати пяти человек могут настроить против него многих людей. Хочу надеяться, что он находится под надежной охраной и никому не удастся отомстить ему. Но это только одна проблема. Второй проблемой таких откровений я считаю, что они могут быть восприняты так, как будто в британской армии его обучили таким образом, что он не считал своих врагов людьми, а только лишь шахматными фигурами на доске», — рассказал в интервью отставной полковник Ричард Кемп.Действительно, в мире осознают, что Гарри вел себя в Афганистане так же, как это привыкли делать другие солдаты из оккупационного контингента. Убийства стали для них обыденностью. Чиновники из британского военного министерства тревожатся не за покинувшего родину принца. Они опасаются, что «Запасной» станет поводом для новых международных расследований и очередных судебных исков против королевских военнослужащих.«Британские военные спешно бросились критиковать принца Гарри за то, что он признался: афганцы были для него недочеловеками. Нынешние откровения принца Гарри появляются в очень неудобный момент для Лондона. Ведь они подливают масла в огонь скандала вокруг британского спецназа, обвиненного в убийствах десятков мирных афганцев. Спецназовцам был обещан иммунитет за военные преступления — поэтому они никак себя не сдерживали, расстреливая мирных жителей», – написал об этом политический эксперт Малек Дудаков.Впрочем, большая часть биографии «запасного» принца посвящена полосканию грязного белья Виндзоров. В частности, книга рассказывает, что нынешний король Карл III потребовал не пускать его жену Меган к умирающей Елизавете II, объясняя этот запрет «бессмысленными и неуважительными» причинами.Кроме того, Гарри осудил еще одного близкого родственника — герцога Йоркского, ставшего фигурантом дела об изнасиловании несовершеннолетней.«Несмотря на то что мой дядя Эндрю был втянут в позорный скандал, обвинен в сексуальном насилии над молодой девушкой, никто даже не предложил снять с него охрану», — пишет он в мемуарах.Как сообщает издание Daily Beast, королевская семья испытывает к принцу Гарри «ненависть и презрение», потому что подобные рассказы дополнительно способствуют падению ее популярности.«Возможно, это станет чем-то, что послужит началом конца монархии. И именно это мы должны сейчас обсуждать. Важно и то, что это происходит на фоне падения доверия к государству», — говорит в интервью «Гардиан» биограф короля Карла III Кэтрин Майер, которая признает, что книга станет для династии катастрофой.Потому что в Великобритании начали понимать, что Виндзоры относятся к своим простым соотечественникам немногим лучше, чем к жителям оккупированного Афганистана.* — Движение «Талибан» признано террористическим, его деятельность в России запрещена.

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https://ukraina.ru/20220909/1038584480.html

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Леонид Николенко

Леонид Николенко

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Леонид Николенко

эксклюзив, гарри, великобритания, книга, скандал, монархия, принц, сша, елизавета ii, афганистан