https://ukraina.ru/20250312/1061745708.html

Франция рассматривает изъятие российских активов в пользу Украины

Франция рассматривает изъятие российских активов в пользу Украины - 12.03.2025 Украина.ру

Франция рассматривает изъятие российских активов в пользу Украины

Президент и премьер-министр Франции поручили главе Минфина углубленно изучить вопрос отъёма российской собственности на 230 миллиардов евро. Об этом 12 марта заявила официальный представитель французского кабмина Софи Прима.

2025-03-12T16:21

2025-03-12T16:21

2025-03-12T16:21

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"Сейчас позиция правительства заключается в том, что нет (вопрос изъятия активов не стоит – ред.), однако президент республики и премьер-министр поручили (главе минфина – ред.) Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения… Очевидно, это очень заманчиво (для стран ЕС – ред.). У нас здесь 230 миллиардов", - цитирует РИА Новости заявление Прима в эфире Sud Radio.Также 12 марта Нацсобрание Франции (нижняя палата парламента) рассмотрит проект резолюции об увеличении помощи Украине, которая, в том числе, предполагает изъятие "замороженных" российских активов. Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что изъять эти российские активы на Западе невозможно, так как это противоречит международному праву.По словам Прима, официальный Париж опасается "системных эффектов" для экономики, поскольку во Франции и других европейских странах хранятся активы различных государств."Что могут подумать эти страны, если мы изымем российские активы вопреки международному праву?", - задалась вопросом официальный представитель правительства Франции.До этого министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что "изъятие активов РФ – один из рычагов давления ЕС на Россию", а французский евродепутат Рафаэль Глюксман призвал ЕС "конфисковать 209 миллиардов российских активов, чтобы направить их на помощь Украине".После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен на средства частных лиц и государственные активы России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии

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новости, франция, россия, украина, сергей лавров, эммануэль макрон, ес, мид, замороженные активы, финансы, антироссийские санкции