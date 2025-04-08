МИД Украины потребовал объяснений у временного поверенного в делах Китая - 08.04.2025 Украина.ру
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МИД Украины потребовал объяснений у временного поверенного в делах Китая
МИД Украины потребовал объяснений у временного поверенного в делах Китая - 08.04.2025 Украина.ру
МИД Украины потребовал объяснений у временного поверенного в делах Китая
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах КНР Ма Шэнкуня и потребовал от него объяснить участие граждан Китая в вооружённом конфликте на территории Украины. Об этом 8 апреля сообщило МИД Украины.
2025-04-08T18:56
2025-04-08T18:56
новости
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кнр (китай)
международные отношения
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Сообщение о вызове китайского дипломата МИД Украины распространило в социальных сетях. Глава украинского министерства Андрей Сибига сделал специальный комментарий о поводе вызова представителя официального Пекина."Мы решительно осуждаем вовлечение Россией граждан Китая в ее агрессивную войну против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил. Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений. Участие китайских граждан в составе российской армии вторжения в Украину ставит под сомнение задекларированную позицию Китая по отношению к миру и подрывает доверие к Пекину как ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН", – заявил Сибига.Вызов китайского дипломата в МИД Украины последовал после заявления Владимира Зеленского о якобы участии граждан КНР в украинском конфликте. По словам Зеленского, сейчас в СБУ находятся двое пленных граждан КНР, а "вовлечение Россией прямо и косвенно Китая в эту войну в Европе – это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны".Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвала официальный Пекин "активизировать свои усилия по внесению значимого вклада в мирный процесс". Подробности в публикации Деньги на войну заканчиваются, но Зеленский готовится расплатиться с Трампом. Итоги 8 апреля
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Новости
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новости, китай, украина, пекин, владимир зеленский, владимир путин, мид украины, мид кнр, кнр (китай), международные отношения, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, бывший ссср, сво, сбу
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МИД Украины потребовал объяснений у временного поверенного в делах Китая

18:56 08.04.2025
 
Андрей Сибига
Андрей Сибига
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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах КНР Ма Шэнкуня и потребовал от него объяснить участие граждан Китая в вооружённом конфликте на территории Украины. Об этом 8 апреля сообщило МИД Украины.
Сообщение о вызове китайского дипломата МИД Украины распространило в социальных сетях. Глава украинского министерства Андрей Сибига сделал специальный комментарий о поводе вызова представителя официального Пекина.
"Мы решительно осуждаем вовлечение Россией граждан Китая в ее агрессивную войну против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил. Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений. Участие китайских граждан в составе российской армии вторжения в Украину ставит под сомнение задекларированную позицию Китая по отношению к миру и подрывает доверие к Пекину как ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН", – заявил Сибига.
Вызов китайского дипломата в МИД Украины последовал после заявления Владимира Зеленского о якобы участии граждан КНР в украинском конфликте. По словам Зеленского, сейчас в СБУ находятся двое пленных граждан КНР, а "вовлечение Россией прямо и косвенно Китая в эту войну в Европе – это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны".
Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвала официальный Пекин "активизировать свои усилия по внесению значимого вклада в мирный процесс". Подробности в публикации Деньги на войну заканчиваются, но Зеленский готовится расплатиться с Трампом. Итоги 8 апреля
 
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18:56МИД Украины потребовал объяснений у временного поверенного в делах Китая
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