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МИД Украины потребовал объяснений у временного поверенного в делах Китая

МИД Украины потребовал объяснений у временного поверенного в делах Китая - 08.04.2025 Украина.ру

МИД Украины потребовал объяснений у временного поверенного в делах Китая

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах КНР Ма Шэнкуня и потребовал от него объяснить участие граждан Китая в вооружённом конфликте на территории Украины. Об этом 8 апреля сообщило МИД Украины.

2025-04-08T18:56

2025-04-08T18:56

2025-04-08T18:56

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Сообщение о вызове китайского дипломата МИД Украины распространило в социальных сетях. Глава украинского министерства Андрей Сибига сделал специальный комментарий о поводе вызова представителя официального Пекина."Мы решительно осуждаем вовлечение Россией граждан Китая в ее агрессивную войну против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил. Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений. Участие китайских граждан в составе российской армии вторжения в Украину ставит под сомнение задекларированную позицию Китая по отношению к миру и подрывает доверие к Пекину как ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН", – заявил Сибига.Вызов китайского дипломата в МИД Украины последовал после заявления Владимира Зеленского о якобы участии граждан КНР в украинском конфликте. По словам Зеленского, сейчас в СБУ находятся двое пленных граждан КНР, а "вовлечение Россией прямо и косвенно Китая в эту войну в Европе – это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны".Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвала официальный Пекин "активизировать свои усилия по внесению значимого вклада в мирный процесс". Подробности в публикации Деньги на войну заканчиваются, но Зеленский готовится расплатиться с Трампом. Итоги 8 апреля

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