Куда Запад отправит остатки ВСУ? Иванников об историческом примере Дальнего Востока - 08.04.2025 Украина.ру
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Куда Запад отправит остатки ВСУ? Иванников об историческом примере Дальнего Востока
Куда Запад отправит остатки ВСУ? Иванников об историческом примере Дальнего Востока - 08.04.2025 Украина.ру
Куда Запад отправит остатки ВСУ? Иванников об историческом примере Дальнего Востока
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал Украина.ру, 08.04.2025
2025-04-08T18:31
2025-04-08T18:31
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украина
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украина-ес
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Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал ход консультаций к переговорному процессу по Украине, а также рассказал, где может начаться третья мировая война: 00:28 - Почему Украина игнорирует прекращение атак по энергетической инфраструктуре? 01:20 - О новых хозяевах ВСУ; 03:50 - Политический вектор европейских элит; 05:17 - Отношения Трампа и европейских элит; 06:44 - О временном прекращении боевых действий; 14:29 - Что США возьмут от Украины? 18:23 - Вероятность непрямых переговоров между Ираном и США; 28:42 - Третья мировая война: точка невозврата.
украина
сша
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60
видео, украина, сша, запад, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, украина-ес, европа, иран, третья мировая война, энергетика, мораторий, видео
Видео, Украина, США, Запад, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина-ЕС, Европа, Иран, третья мировая война, энергетика, мораторий

Куда Запад отправит остатки ВСУ? Иванников об историческом примере Дальнего Востока

18:31 08.04.2025
 
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Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал ход консультаций к переговорному процессу по Украине, а также рассказал, где может начаться третья мировая война:
00:28 - Почему Украина игнорирует прекращение атак по энергетической инфраструктуре?
01:20 - О новых хозяевах ВСУ;
03:50 - Политический вектор европейских элит;
05:17 - Отношения Трампа и европейских элит;
06:44 - О временном прекращении боевых действий;
14:29 - Что США возьмут от Украины?
18:23 - Вероятность непрямых переговоров между Ираном и США;
28:42 - Третья мировая война: точка невозврата.
 
ВидеоУкраинаСШАЗападДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЕСУкраина-ЕСЕвропаИрантретья мировая войнаэнергетикамораторий
 
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