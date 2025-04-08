https://ukraina.ru/20250408/kuda-zapad-otpravit-ostatki-vsu-ivannikov-ob-istoricheskom-primere-dalnego-vostoka-1062391220.html
Куда Запад отправит остатки ВСУ? Иванников об историческом примере Дальнего Востока
Куда Запад отправит остатки ВСУ? Иванников об историческом примере Дальнего Востока - 08.04.2025 Украина.ру
Куда Запад отправит остатки ВСУ? Иванников об историческом примере Дальнего Востока
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал Украина.ру, 08.04.2025
2025-04-08T18:31
2025-04-08T18:31
2025-04-08T18:31
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европа
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Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал ход консультаций к переговорному процессу по Украине, а также рассказал, где может начаться третья мировая война: 00:28 - Почему Украина игнорирует прекращение атак по энергетической инфраструктуре? 01:20 - О новых хозяевах ВСУ; 03:50 - Политический вектор европейских элит; 05:17 - Отношения Трампа и европейских элит; 06:44 - О временном прекращении боевых действий; 14:29 - Что США возьмут от Украины? 18:23 - Вероятность непрямых переговоров между Ираном и США; 28:42 - Третья мировая война: точка невозврата.
украина
сша
запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Куда Запад отправит остатки ВСУ? Иванников об историческом примере Дальнего Востока
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал ход консультаций к переговорному процессу по Украине, а также рассказал, где может начаться третья мировая война:
00:28 - Почему Украина игнорирует прекращение атак по энергетической инфраструктуре?
01:20 - О новых хозяевах ВСУ;
03:50 - Политический вектор европейских элит;
05:17 - Отношения Трампа и европейских элит;
06:44 - О временном прекращении боевых действий;
14:29 - Что США возьмут от Украины?
18:23 - Вероятность непрямых переговоров между Ираном и США;
28:42 - Третья мировая война: точка невозврата.