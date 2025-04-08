Залужный подтвердил существование штаба в ФРГ, где планировали операции ВСУ - 08.04.2025 Украина.ру
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Залужный подтвердил существование штаба в ФРГ, где планировали операции ВСУ
Залужный подтвердил существование штаба в ФРГ, где планировали операции ВСУ - 08.04.2025 Украина.ру
Залужный подтвердил существование штаба в ФРГ, где планировали операции ВСУ
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил в соцсетях, что украинские военные совместно с западными союзниками планировали операции Вооруженных сил Украины и поставки под них в штабе в германском Висбадене
2025-04-08T11:39
2025-04-08T11:39
новости
украина
валерий залужный
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"В апреле 2022 года мы создали центр по координации поставок военной помощи Украине... Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене... (Летом 2022 года -ред.) у нас возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и, согласно стандартам НАТО, формировал под них потребности (в технике и другом обеспечении -ред.). Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил новое дыхание. В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", - написал Залужный.В марте газета New York Times со ссылкой на источники писала, что американские военные, базировавшиеся на базе в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары РСЗО HIMARS. В частности сообщалось, что удары украинских войск по Крымскому мосту в августе 2024 года при помощи ракет ATACMS были разработаны и нанесены при участии американских и британских специалистов. Подробнее - в материале ВСУ безуспешно атаковали Крымский мост 12 ракетами из США на сайте Украина.ру.
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новости, украина, валерий залужный, германия, великобритания, вооруженные силы украины, нато
Новости, Украина, Валерий Залужный, Германия, Великобритания, Вооруженные силы Украины, НАТО

Залужный подтвердил существование штаба в ФРГ, где планировали операции ВСУ

11:39 08.04.2025
 
© APВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP
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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил в соцсетях, что украинские военные совместно с западными союзниками планировали операции Вооруженных сил Украины и поставки под них в штабе в германском Висбадене
"В апреле 2022 года мы создали центр по координации поставок военной помощи Украине... Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене... (Летом 2022 года -ред.) у нас возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и, согласно стандартам НАТО, формировал под них потребности (в технике и другом обеспечении -ред.). Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил новое дыхание. В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", - написал Залужный.
В марте газета New York Times со ссылкой на источники писала, что американские военные, базировавшиеся на базе в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары РСЗО HIMARS.
В частности сообщалось, что удары украинских войск по Крымскому мосту в августе 2024 года при помощи ракет ATACMS были разработаны и нанесены при участии американских и британских специалистов.
Подробнее - в материале ВСУ безуспешно атаковали Крымский мост 12 ракетами из США на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйГерманияВеликобританияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
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