https://ukraina.ru/20250408/1062358350.html
Залужный подтвердил существование штаба в ФРГ, где планировали операции ВСУ
Залужный подтвердил существование штаба в ФРГ, где планировали операции ВСУ - 08.04.2025 Украина.ру
Залужный подтвердил существование штаба в ФРГ, где планировали операции ВСУ
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил в соцсетях, что украинские военные совместно с западными союзниками планировали операции Вооруженных сил Украины и поставки под них в штабе в германском Висбадене
2025-04-08T11:39
2025-04-08T11:39
2025-04-08T11:39
новости
украина
валерий залужный
германия
великобритания
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058239712_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_33101a2595eb44b31d653868ad771c04.jpg
"В апреле 2022 года мы создали центр по координации поставок военной помощи Украине... Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене... (Летом 2022 года -ред.) у нас возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и, согласно стандартам НАТО, формировал под них потребности (в технике и другом обеспечении -ред.). Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил новое дыхание. В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", - написал Залужный.В марте газета New York Times со ссылкой на источники писала, что американские военные, базировавшиеся на базе в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары РСЗО HIMARS. В частности сообщалось, что удары украинских войск по Крымскому мосту в августе 2024 года при помощи ракет ATACMS были разработаны и нанесены при участии американских и британских специалистов. Подробнее - в материале ВСУ безуспешно атаковали Крымский мост 12 ракетами из США на сайте Украина.ру.
украина
германия
великобритания
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058239712_45:0:968:692_1920x0_80_0_0_2aa3548b0467335461fafd03ba5fb952.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, валерий залужный, германия, великобритания, вооруженные силы украины, нато
Новости, Украина, Валерий Залужный, Германия, Великобритания, Вооруженные силы Украины, НАТО
Залужный подтвердил существование штаба в ФРГ, где планировали операции ВСУ
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил в соцсетях, что украинские военные совместно с западными союзниками планировали операции Вооруженных сил Украины и поставки под них в штабе в германском Висбадене
"В апреле 2022 года мы создали центр по координации поставок военной помощи Украине... Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене... (Летом 2022 года -ред.) у нас возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и, согласно стандартам НАТО, формировал под них потребности (в технике и другом обеспечении -ред.). Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил новое дыхание. В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", - написал Залужный.
В марте газета New York Times со ссылкой на источники писала, что американские военные, базировавшиеся на базе в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары РСЗО HIMARS.
В частности сообщалось, что удары украинских войск по Крымскому мосту
в августе 2024 года при помощи ракет ATACMS были разработаны и нанесены при участии американских и британских специалистов.