Русские ракеты полетят по мостам через Днепр? Ермаков о запрете на удары по энергетике - 07.04.2025 Украина.ру
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Русские ракеты полетят по мостам через Днепр? Ермаков о запрете на удары по энергетике
Русские ракеты полетят по мостам через Днепр? Ермаков о запрете на удары по энергетике - 07.04.2025 Украина.ру
Русские ракеты полетят по мостам через Днепр? Ермаков о запрете на удары по энергетике
Военный корреспондент Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал, как дальше будет двигаться армия России, для чего нужны БПЛА в современной войне и чем закончится мораторий на удары по энергетике
2025-04-07T13:11
2025-04-07T13:11
видео
дроны
бпла
сво
спецоперация
кампании
логистика
курская область
энергетика
армия
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0:32 – Движение фронта в весенне-летнюю кампанию;14:37 – Противодействие украинским дронам;16:54 – Соотношение российской и украинской пехоты;23:24 – Роль БПЛА в контроле над вражеской логистикой;27:49 – Действия ВС РФ в Курской области;31:03 – Что будет после окончания моратория ударов по энергетике?
курская область
армия
харьков
оскол
донбасс
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видео, дроны, бпла, сво, спецоперация, кампании, логистика, курская область, энергетика, армия, вс рф, всу, беспилотники, харьков, оскол, мобилизация, донбасс, война, суджа, штурм, пехота, нато, мораторий, видео
Видео, дроны, БПЛА, СВО, Спецоперация, кампании, логистика, Курская область, энергетика, Армия, ВС РФ, ВСУ, беспилотники, Харьков, Оскол, мобилизация, Донбасс, война, Суджа, штурм, пехота, НАТО, мораторий

Русские ракеты полетят по мостам через Днепр? Ермаков о запрете на удары по энергетике

13:11 07.04.2025
 
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Военный корреспондент Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал, как дальше будет двигаться армия России, для чего нужны БПЛА в современной войне и чем закончится мораторий на удары по энергетике
0:32 – Движение фронта в весенне-летнюю кампанию;
14:37 – Противодействие украинским дронам;
16:54 – Соотношение российской и украинской пехоты;
23:24 – Роль БПЛА в контроле над вражеской логистикой;
27:49 – Действия ВС РФ в Курской области;
31:03 – Что будет после окончания моратория ударов по энергетике?
 
ВидеодроныБПЛАСВОСпецоперациякампаниилогистикаКурская областьэнергетикаАрмияВС РФВСУбеспилотникиХарьковОсколмобилизацияДонбассвойнаСуджаштурмпехотаНАТОмораторий
 
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