https://ukraina.ru/20250407/1062336969.html

Русские ракеты полетят по мостам через Днепр? Ермаков о запрете на удары по энергетике

Русские ракеты полетят по мостам через Днепр? Ермаков о запрете на удары по энергетике - 07.04.2025 Украина.ру

Русские ракеты полетят по мостам через Днепр? Ермаков о запрете на удары по энергетике

Военный корреспондент Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал, как дальше будет двигаться армия России, для чего нужны БПЛА в современной войне и чем закончится мораторий на удары по энергетике

2025-04-07T13:11

2025-04-07T13:11

2025-04-07T13:11

видео

дроны

бпла

сво

спецоперация

кампании

логистика

курская область

энергетика

армия

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0:32 – Движение фронта в весенне-летнюю кампанию;14:37 – Противодействие украинским дронам;16:54 – Соотношение российской и украинской пехоты;23:24 – Роль БПЛА в контроле над вражеской логистикой;27:49 – Действия ВС РФ в Курской области;31:03 – Что будет после окончания моратория ударов по энергетике?

курская область

армия

харьков

оскол

донбасс

суджа

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2025

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