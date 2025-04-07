https://ukraina.ru/20250407/1062336333.html

Пережившие оккупацию жители Курской области получат льготы – Хинштейн

Пережившие оккупацию жители Курской области получат льготы – Хинштейн - 07.04.2025 Украина.ру

Пережившие оккупацию жители Курской области получат льготы – Хинштейн

Пережившие оккупацию жители Курской области получат поддержку регионального правительства. Об этом заявил врио губернатора Александр Хинштейн.

2025-04-07T12:59

2025-04-07T12:59

2025-04-07T12:59

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жилье

социальная политика

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Льготную очередь на получение жилищных сертификатов получат жители Курской области, проживавшие на временно захваченных украинскими боевиками территориях, сообщил врио губернатора в ходе заседания правительства региона. Соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства №365.Хинштейн отметил, что в этот нормативный акт изменения вносятся регулярно, реагируя на обращения людей и исходя из проработки проблемных вопросов. В частности, включаются в льготную очередь те, кто "проживал на захваченных временно территориях, тех, кого освободили наши военные, и провел определенное время, находясь в оккупации", сказал он.По его словам, такой подход касается и тех жителей региона, которые вернутся с Украины через соседнюю Сумскую область. Возвращением угнанных занимаются уполномоченный по правам человека при содействии органов власти и Красного Креста.Также врио губернатора отметил, что теперь разрешается проблема дробления жилищного сертификата. За счёт такого сертификата гражданин может одновременно направлять средства и на приобретение, и на строительство жилья."Ранее человек должен был все средства сертификата или на покупку, или на строительство. Иного не дано. Кроме того, также теперь решена проблема с использованием средств сертификата для погашения ипотеки", - уточнил Хинштейн.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее сообщалось, что Польские наёмники убили мирного жителя курского села Плехово, СК РФ возбудил дело Также о ситуации в зоне КТО рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко. Подробности в публикации Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр

https://ukraina.ru/20250406/1062322223.html

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новости, курская область, россия, украина, хинштейн, вооруженные силы украины, красный крест, кто, жилье, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство, социальные расходы, ипотека