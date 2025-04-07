Пережившие оккупацию жители Курской области получат льготы – Хинштейн - 07.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250407/1062336333.html
Пережившие оккупацию жители Курской области получат льготы – Хинштейн
Пережившие оккупацию жители Курской области получат льготы – Хинштейн - 07.04.2025 Украина.ру
Пережившие оккупацию жители Курской области получат льготы – Хинштейн
Пережившие оккупацию жители Курской области получат поддержку регионального правительства. Об этом заявил врио губернатора Александр Хинштейн.
2025-04-07T12:59
2025-04-07T12:59
новости
курская область
россия
украина
хинштейн
вооруженные силы украины
красный крест
кто
жилье
социальная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/15/1061943224_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26ed2e12f62acb662127078734caae37.jpg
Льготную очередь на получение жилищных сертификатов получат жители Курской области, проживавшие на временно захваченных украинскими боевиками территориях, сообщил врио губернатора в ходе заседания правительства региона. Соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства №365.Хинштейн отметил, что в этот нормативный акт изменения вносятся регулярно, реагируя на обращения людей и исходя из проработки проблемных вопросов. В частности, включаются в льготную очередь те, кто "проживал на захваченных временно территориях, тех, кого освободили наши военные, и провел определенное время, находясь в оккупации", сказал он.По его словам, такой подход касается и тех жителей региона, которые вернутся с Украины через соседнюю Сумскую область. Возвращением угнанных занимаются уполномоченный по правам человека при содействии органов власти и Красного Креста.Также врио губернатора отметил, что теперь разрешается проблема дробления жилищного сертификата. За счёт такого сертификата гражданин может одновременно направлять средства и на приобретение, и на строительство жилья."Ранее человек должен был все средства сертификата или на покупку, или на строительство. Иного не дано. Кроме того, также теперь решена проблема с использованием средств сертификата для погашения ипотеки", - уточнил Хинштейн.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее сообщалось, что Польские наёмники убили мирного жителя курского села Плехово, СК РФ возбудил дело Также о ситуации в зоне КТО рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко. Подробности в публикации Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр
https://ukraina.ru/20250406/1062322223.html
курская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/15/1061943224_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11d0404768bf33d3cfd2294d2a5d99ff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, хинштейн, вооруженные силы украины, красный крест, кто, жилье, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство, социальные расходы, ипотека
Новости, Курская область, Россия, Украина, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Красный Крест, КТО, жилье, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство, социальные расходы, ипотека

Пережившие оккупацию жители Курской области получат льготы – Хинштейн

12:59 07.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в Курской области
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Пережившие оккупацию жители Курской области получат поддержку регионального правительства. Об этом заявил врио губернатора Александр Хинштейн.
Льготную очередь на получение жилищных сертификатов получат жители Курской области, проживавшие на временно захваченных украинскими боевиками территориях, сообщил врио губернатора в ходе заседания правительства региона. Соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства №365.
Хинштейн отметил, что в этот нормативный акт изменения вносятся регулярно, реагируя на обращения людей и исходя из проработки проблемных вопросов. В частности, включаются в льготную очередь те, кто "проживал на захваченных временно территориях, тех, кого освободили наши военные, и провел определенное время, находясь в оккупации", сказал он.
"Конечно, эти люди нуждаются в совершенно особом к себе отношении, подходе, заботе", - подчеркнул врио губернатора.
По его словам, такой подход касается и тех жителей региона, которые вернутся с Украины через соседнюю Сумскую область. Возвращением угнанных занимаются уполномоченный по правам человека при содействии органов власти и Красного Креста.
Также врио губернатора отметил, что теперь разрешается проблема дробления жилищного сертификата. За счёт такого сертификата гражданин может одновременно направлять средства и на приобретение, и на строительство жилья.
"Ранее человек должен был все средства сертификата или на покупку, или на строительство. Иного не дано. Кроме того, также теперь решена проблема с использованием средств сертификата для погашения ипотеки", - уточнил Хинштейн.
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Вчера, 18:17
Элитные подразделения ВСУ переброшены в Сумскую область для удержания позиций в Курской областиВ Сумскую область переброшены элитные подразделения БПЛА украинской армии с целью удержать село Гуево в Курской области, за которое идут бои. Об этом 6 апреля рассказал РИА Новости источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск "Север".
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Ранее сообщалось, что Польские наёмники убили мирного жителя курского села Плехово, СК РФ возбудил дело
Также о ситуации в зоне КТО рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко. Подробности в публикации Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаХинштейнВооруженные силы УкраиныКрасный КрестКТОжильесоциальная политикасоциальные выплатысоциальное государствосоциальные расходыипотека
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42Днепровский чиновник попался на махинациях с госзакупками квадроциклов для ВСУ
14:17Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолт
14:08Вице-премьер Украины рассказала, кто поедет договариваться по ресурсной сделке в США
14:08СК РФ расследовал уголовное дело в отношении сотрудников ОАО ПТЗ "Телта"
14:06Внешнее управление для Украины. Киселев о том, может ли колониальный статус быть лучше бесконечной войны
13:55Для чего ВСУшникам нужен живой щит из детей?
13:30Хинштейн рассказал о борьбе с коррупцией в Курской области
13:19Обстановка в Часовом Яре, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 апреля
13:12Россия согласна с идеей прекращения огня при соблюдении своих интересов – Песков
13:11Русские ракеты полетят по мостам через Днепр? Ермаков о запрете на удары по энергетике
13:10Немцев "до потери пульса" запугали угрозой войны с Россией — Пушков
12:59Пережившие оккупацию жители Курской области получат льготы – Хинштейн
12:48Мариуполь: дети войны, наше время, новые страдания
12:32Лавров указал на открытое прославление нацистов в Европе
12:25Польские наёмники убили мирного жителя курского села Плехово, СК РФ возбудил дело
12:14Сальдо объяснил, как должны проходить переговоры РФ с Украиной
11:45"Бессмертный полк" особо значим сейчас, когда поощряются нацизм и русофобия – Путин
11:18Единовременные выплаты участникам СВО увеличили в Волгоградской области
11:16Дубинский рассказал, что станет с руководством Украины после заключения сделки о металлах
10:43ВСУ пытаются удерживать продвижение российских военных в Часовом Яре и районе Дзержинска - Пушилин
Лента новостейМолния