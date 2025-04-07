Польские наёмники убили мирного жителя курского села Плехово, СК РФ возбудил дело - 07.04.2025 Украина.ру
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Польские наёмники убили мирного жителя курского села Плехово, СК РФ возбудил дело
Польские наёмники убили мирного жителя курского села Плехово, СК РФ возбудил дело - 07.04.2025 Украина.ру
Польские наёмники убили мирного жителя курского села Плехово, СК РФ возбудил дело
СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства польскими наемниками мирного жителя курского села Плехово. Об этом 7 апреля сообщила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.
2025-04-07T12:25
2025-04-07T12:25
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"Следователями ГВСУ в ходе работы с мирными жителями освобожденного села Плёхово Курской области получена информация от одной из женщин об убийстве ее родственника польскими наемниками, проходящими службу в вооруженных формированиях Украины. Женщина сообщила, что польские наемники совершали обстрелы в жилом секторе села Плёхово. В результате данных преступлений погиб брат ее супруга", - сказано в официальном сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - заверили в СК РФ.Ведомство также опубликовало видеозапись рассказа жительницы Плёхово. Она рассказала об обстоятельствах гибели двоюродного брата её мужа.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее сообщалось, что Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокам
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новости, россия, курская область, ск рф, всу, иностранные наемники, военные преступления, мирные жители, терроризм, кто
Новости, Россия, Курская область, СК РФ, ВСУ, иностранные наемники, Военные преступления, мирные жители, терроризм, КТО

Польские наёмники убили мирного жителя курского села Плехово, СК РФ возбудил дело

12:25 07.04.2025
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
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СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства польскими наемниками мирного жителя курского села Плехово. Об этом 7 апреля сообщила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.
"Следователями ГВСУ в ходе работы с мирными жителями освобожденного села Плёхово Курской области получена информация от одной из женщин об убийстве ее родственника польскими наемниками, проходящими службу в вооруженных формированиях Украины. Женщина сообщила, что польские наемники совершали обстрелы в жилом секторе села Плёхово. В результате данных преступлений погиб брат ее супруга", - сказано в официальном сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - заверили в СК РФ.
Ведомство также опубликовало видеозапись рассказа жительницы Плёхово. Она рассказала об обстоятельствах гибели двоюродного брата её мужа.
05:13
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Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Ранее сообщалось, что Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокам
 
НовостиРоссияКурская областьСК РФВСУиностранные наемникиВоенные преступлениямирные жителитерроризмКТО
 
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