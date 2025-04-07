Польские наёмники убили мирного жителя курского села Плехово, СК РФ возбудил дело
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства польскими наемниками мирного жителя курского села Плехово. Об этом 7 апреля сообщила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.
"Следователями ГВСУ в ходе работы с мирными жителями освобожденного села Плёхово Курской области получена информация от одной из женщин об убийстве ее родственника польскими наемниками, проходящими службу в вооруженных формированиях Украины. Женщина сообщила, что польские наемники совершали обстрелы в жилом секторе села Плёхово. В результате данных преступлений погиб брат ее супруга", - сказано в официальном сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ведомство также опубликовало видеозапись рассказа жительницы Плёхово. Она рассказала об обстоятельствах гибели двоюродного брата её мужа.
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