"Сумы брать мы не будем": Евсеев дал прогноз относительно буферной зоны и ситуации в приграничье
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Слишком близко подходить к Сумам нельзя, чтобы не попасть под огонь украинской артиллерии. Но приблизиться к ним на 15 километров вполне возможно. Этого хватит, чтобы обезопасить российское приграничье от стрельбы из ствольных орудий. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По мнению эксперта, после взятия Гуево ВС РФ сможем зачистить лесопосадки и выйти к границе Курской области. Но задача о том, что войскам надо сделать это к какому-то сроку, не стоит, добавил он.
"Мы решаем задачу так, как получается. Тем более, мы работаем на территории Сумской области. У нас есть продвижение в Басовке, откуда мы можем выйти в тыл остаткам ВСУ в Курской области", – подчеркнул Евсеев.
Сумы брать мы не будем, но ВС РФ могут оттянуть украинские войска в Сумской области, считает эксперт. По его мнению, в апреле-мае будет поставлена задача о создании буферной зоны конкретно в этом регионе.
Слишком близко подходить к Сумам нельзя, чтобы не попасть под огонь украинской артиллерии. Но приблизиться к ним на 15 километров вполне возможно. Этого хватит, чтобы обезопасить российское приграничье от стрельбы из ствольных орудий, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
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