https://ukraina.ru/20250407/1062323552.html

"Сумы брать мы не будем": Евсеев дал прогноз относительно буферной зоны и ситуации в приграничье

"Сумы брать мы не будем": Евсеев дал прогноз относительно буферной зоны и ситуации в приграничье - 07.04.2025 Украина.ру

"Сумы брать мы не будем": Евсеев дал прогноз относительно буферной зоны и ситуации в приграничье

Слишком близко подходить к Сумам нельзя, чтобы не попасть под огонь украинской артиллерии. Но приблизиться к ним на 15 километров вполне возможно. Этого хватит, чтобы обезопасить российское приграничье от стрельбы из ствольных орудий. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-04-07T05:45

2025-04-07T05:45

2025-04-07T05:45

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санитарная зона

артиллерия

вс рф

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По мнению эксперта, после взятия Гуево ВС РФ сможем зачистить лесопосадки и выйти к границе Курской области. Но задача о том, что войскам надо сделать это к какому-то сроку, не стоит, добавил он."Мы решаем задачу так, как получается. Тем более, мы работаем на территории Сумской области. У нас есть продвижение в Басовке, откуда мы можем выйти в тыл остаткам ВСУ в Курской области", – подчеркнул Евсеев.Сумы брать мы не будем, но ВС РФ могут оттянуть украинские войска в Сумской области, считает эксперт. По его мнению, в апреле-мае будет поставлена задача о создании буферной зоны конкретно в этом регионе.Слишком близко подходить к Сумам нельзя, чтобы не попасть под огонь украинской артиллерии. Но приблизиться к ним на 15 километров вполне возможно. Этого хватит, чтобы обезопасить российское приграничье от стрельбы из ствольных орудий, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в интервью Владимира Ераносяна: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250406/1062305761.html

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