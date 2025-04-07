"Сумы брать мы не будем": Евсеев дал прогноз относительно буферной зоны и ситуации в приграничье - 07.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250407/1062323552.html
"Сумы брать мы не будем": Евсеев дал прогноз относительно буферной зоны и ситуации в приграничье
"Сумы брать мы не будем": Евсеев дал прогноз относительно буферной зоны и ситуации в приграничье - 07.04.2025 Украина.ру
"Сумы брать мы не будем": Евсеев дал прогноз относительно буферной зоны и ситуации в приграничье
Слишком близко подходить к Сумам нельзя, чтобы не попасть под огонь украинской артиллерии. Но приблизиться к ним на 15 километров вполне возможно. Этого хватит, чтобы обезопасить российское приграничье от стрельбы из ствольных орудий. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-04-07T05:45
2025-04-07T05:45
новости
россия
сумская область
курская область
владимир евсеев
сумы
граница
санитарная зона
артиллерия
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059747682_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_0496ae63a7ad483de3086aabf1fce750.jpg
По мнению эксперта, после взятия Гуево ВС РФ сможем зачистить лесопосадки и выйти к границе Курской области. Но задача о том, что войскам надо сделать это к какому-то сроку, не стоит, добавил он."Мы решаем задачу так, как получается. Тем более, мы работаем на территории Сумской области. У нас есть продвижение в Басовке, откуда мы можем выйти в тыл остаткам ВСУ в Курской области", – подчеркнул Евсеев.Сумы брать мы не будем, но ВС РФ могут оттянуть украинские войска в Сумской области, считает эксперт. По его мнению, в апреле-мае будет поставлена задача о создании буферной зоны конкретно в этом регионе.Слишком близко подходить к Сумам нельзя, чтобы не попасть под огонь украинской артиллерии. Но приблизиться к ним на 15 километров вполне возможно. Этого хватит, чтобы обезопасить российское приграничье от стрельбы из ствольных орудий, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в интервью Владимира Ераносяна: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250406/1062305761.html
россия
сумская область
курская область
сумы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059747682_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_b9e4392f18b792bcfa51d3c1ad53e2a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сумская область, курская область, владимир евсеев, сумы, граница, санитарная зона, артиллерия, вс рф, наступление, сво, спецоперация
Новости, Россия, Сумская область, Курская область, Владимир Евсеев, Сумы, граница, санитарная зона, артиллерия, ВС РФ, наступление, СВО, Спецоперация

"Сумы брать мы не будем": Евсеев дал прогноз относительно буферной зоны и ситуации в приграничье

05:45 07.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Слишком близко подходить к Сумам нельзя, чтобы не попасть под огонь украинской артиллерии. Но приблизиться к ним на 15 километров вполне возможно. Этого хватит, чтобы обезопасить российское приграничье от стрельбы из ствольных орудий. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По мнению эксперта, после взятия Гуево ВС РФ сможем зачистить лесопосадки и выйти к границе Курской области. Но задача о том, что войскам надо сделать это к какому-то сроку, не стоит, добавил он.
"Мы решаем задачу так, как получается. Тем более, мы работаем на территории Сумской области. У нас есть продвижение в Басовке, откуда мы можем выйти в тыл остаткам ВСУ в Курской области", – подчеркнул Евсеев.
Сумы брать мы не будем, но ВС РФ могут оттянуть украинские войска в Сумской области, считает эксперт. По его мнению, в апреле-мае будет поставлена задача о создании буферной зоны конкретно в этом регионе.
Слишком близко подходить к Сумам нельзя, чтобы не попасть под огонь украинской артиллерии. Но приблизиться к ним на 15 километров вполне возможно. Этого хватит, чтобы обезопасить российское приграничье от стрельбы из ствольных орудий, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО – в интервью Владимира Ераносяна: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира на сайте Украина.ру.
Тимофей Ермаков
Вчера, 07:00
Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУЗапад играет с помощью ВСУ в солдатиков, пробуя на них различные тактические приемы. И Украина сама гордится тем, что она полигон, на котором НАТО учится воевать, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
 
НовостиРоссияСумская областьКурская областьВладимир ЕвсеевСумыграницасанитарная зонаартиллерияВС РФнаступлениеСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Сумы брать мы не будем": Евсеев дал прогноз относительно буферной зоны и ситуации в приграничье
05:30"Гребут всех": Онуфриенко раскрыл, как власти Украины "легитимизировали" мобилизацию молодежи
05:15"Нужна новая мобилизация": Евсеев о том, как нужно решать проблему ротации бойцов, воюющих с 2022 года
05:13Истинный "мясник Бучи" - генерал Малюк
05:00"Получили по полной программе": эксперт о том, почему Украины повторяет ошибки курской авантюры
04:40Всемирная торговая война. Как США ставят на колени Европу и мир и что из этого выйдет
04:30Мария Бутина об аресте Молчанова: Обманули, вытащили из безопасной России и сделали козлом отпущения
04:11"Старый и упертый": политолог раскрыл, почему люди в окружении Трампа боятся критиковать его эскапады
04:09Украина за неделю. Зеленский заговорил о компромиссах, но хочет воевать до победы
04:00"Вопрос максимум двух недель": эксперт рассказал, как ВС России уничтожают остатки ВСУ в Гуево
03:30Европа готовится к будущей войне: Евсеев о том, в каких видах вооружений Россия может превзойти Запад
03:00Создание буферной зоны даст возможность взять Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область – эксперт
20:41Ростислав Ищенко о похищении политолога Кирилла Молчанова: Меня тоже "приглашали" на форум в Польше
18:40Угрозы и требования Зеленского, что скрывают от украинцев. Итоги 6 апреля на Украине
18:21Чего не хватает Херсонской области и какие успехи достигнуты? Честный репортаж о жизни людей
18:17Элитные подразделения ВСУ переброшены в Сумскую область для удержания позиций в Курской области
18:08"Зеленский может сколько угодно петушиться": украинский депутат рассказал о дезертирах и заградотрядах
17:30Зеленский рассказал о двух главных вопросах на заседании "Рамштайн"
17:10Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко
16:54Белый дом разъяснил, почему Россия не вошла в перечень пошлин США
Лента новостейМолния