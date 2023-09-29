Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Хорватия - Россия
Несмотря на решение УЕФА, польские футболисты не будут играть в российскими командами, как взрослыми, так и юношескими, вплоть до окончания СВО
Польские футбольные команды не будут играть с россиянами до окончания военных действий на Украине. Об этом 29 сентября заявил пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский в интервью РИА Новости.
"Наша позиция понятна. Мы не собираемся принимать участие ни в каких матчах против российских команд - юношеских или взрослых, пока не завершится конфликт на Украине", - заявил Квятковский.
Исполком УЕФА 26 сентября принял решение допустить до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. При этом женские и мужские команды должны проводить свои матчи без флага, гимна и не на территории России.
Взрослие российские команды будут отстранены от соревнований до окончания конфликта на Украине.
Украинская ассоциация футбола 26 сентября приняла решение бойкотировать постановление УЕФА о допуске юниорских сборных из России к соревнованию. В украинской ассоциации настаивают на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА относительно недопущения всех российских команд к международных соревнованиям.