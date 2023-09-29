Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России - 29.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230929/1049795710.html
Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России
Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России - 29.09.2023 Украина.ру
Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России
Несмотря на решение УЕФА, польские футболисты не будут играть в российскими командами, как взрослыми, так и юношескими, вплоть до окончания СВО
2023-09-29T16:33
2023-09-29T16:33
новости
российский футбол
уефа
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103266/30/1032663041_0:0:2847:1602_1920x0_80_0_0_b15c5bff4595993b2425134c3d5733d9.jpg
Польские футбольные команды не будут играть с россиянами до окончания военных действий на Украине. Об этом 29 сентября заявил пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский в интервью РИА Новости."Наша позиция понятна. Мы не собираемся принимать участие ни в каких матчах против российских команд - юношеских или взрослых, пока не завершится конфликт на Украине", - заявил Квятковский.Исполком УЕФА 26 сентября принял решение допустить до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. При этом женские и мужские команды должны проводить свои матчи без флага, гимна и не на территории России.Взрослие российские команды будут отстранены от соревнований до окончания конфликта на Украине.Украинская ассоциация футбола 26 сентября приняла решение бойкотировать постановление УЕФА о допуске юниорских сборных из России к соревнованию. В украинской ассоциации настаивают на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА относительно недопущения всех российских команд к международных соревнованиям.
https://ukraina.ru/20230927/1049739373.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103266/30/1032663041_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_f33362d79644b0bf67d318675efe10b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, российский футбол, уефа, польша, украина
Новости, российский футбол, УЕФА, Польша, Украина

Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России

16:33 29.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Хорватия - Россия
Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Хорватия - Россия - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
Несмотря на решение УЕФА, польские футболисты не будут играть в российскими командами, как взрослыми, так и юношескими, вплоть до окончания СВО
Польские футбольные команды не будут играть с россиянами до окончания военных действий на Украине. Об этом 29 сентября заявил пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский в интервью РИА Новости.
"Наша позиция понятна. Мы не собираемся принимать участие ни в каких матчах против российских команд - юношеских или взрослых, пока не завершится конфликт на Украине", - заявил Квятковский.
Исполком УЕФА 26 сентября принял решение допустить до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. При этом женские и мужские команды должны проводить свои матчи без флага, гимна и не на территории России.
Взрослие российские команды будут отстранены от соревнований до окончания конфликта на Украине.
Украинская ассоциация футбола 26 сентября приняла решение бойкотировать постановление УЕФА о допуске юниорских сборных из России к соревнованию. В украинской ассоциации настаивают на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА относительно недопущения всех российских команд к международных соревнованиям.
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Украина - Польша - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
27 сентября, 17:37
Украина бойкотирует решение УЕФА о допуске россиян к международным соревнованиямУкраинская ассоциация футбола (УАФ) бойкотирует решение УЕФА о допуске юниорских сборных из России к соревнования, сообщили 26 сентября на сайте УАФ
 
Новостироссийский футболУЕФАПольшаУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:33Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России
16:33Российские войска разбили пункт управления "Иностранным легионом" на Украине
16:24Нацист Ярослав Гунько и его южноамериканские друзья
16:22Словакия может сменить курс с прозападного на пророссийский - AP
16:13Румыния обвинила Россию в пропаже с радаров украинских судов
16:02Зеленский помянул жертв Бабьего Яра после чествования нациста в Канаде
15:56Минобороны решает вопрос участия группы "Вагнера" в СВО - Песков
15:54Румыния хочет купить молдавский порт, так как не знает, что будет с Одессой - премьер-министр
15:28"Грабить приходится друг друга": Ищенко о новых правилах ЕС и о том, закроет ли Украина свои границы
15:21Мультикультурализм с наци-душком. Станет ли неонацистка будущим премьером Канады
14:48Великобритания ввела новые антироссийские санкции из-за выборов в новых регионах
14:46Украинский посол успокоил беженцев: до марта 2024 года Польша вас защитит
14:45Румыния усиливает свои ПВО на Дунае, так как Украина не справляется
14:12Данилов посоветовал каждому украинцу принести домой пулемет
14:12Минюст Польши: За отказом Киева расследовать удар ракеты по Пшеводуву может стоять политическое решение
14:02Здравствуй, оружие! Немецкий концерн будет производить военную технику на Украине
13:57Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения?
13:46Война вместо "социалки". Вступление в НАТО дорого обойдётся Финляндии
13:37Артиллерия ВСУ разрушила школу и жилые дома в Белгородской области
13:30Какой заказ ВСУ получили из США? Об изменениях на линии фронта и новом театре военных действий - Казаков
Лента новостейМолния