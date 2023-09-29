https://ukraina.ru/20230929/1049795710.html

Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России

Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России - 29.09.2023 Украина.ру

Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России

Несмотря на решение УЕФА, польские футболисты не будут играть в российскими командами, как взрослыми, так и юношескими, вплоть до окончания СВО

2023-09-29T16:33

2023-09-29T16:33

2023-09-29T16:33

новости

российский футбол

уефа

польша

украина

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Польские футбольные команды не будут играть с россиянами до окончания военных действий на Украине. Об этом 29 сентября заявил пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский в интервью РИА Новости."Наша позиция понятна. Мы не собираемся принимать участие ни в каких матчах против российских команд - юношеских или взрослых, пока не завершится конфликт на Украине", - заявил Квятковский.Исполком УЕФА 26 сентября принял решение допустить до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. При этом женские и мужские команды должны проводить свои матчи без флага, гимна и не на территории России.Взрослие российские команды будут отстранены от соревнований до окончания конфликта на Украине.Украинская ассоциация футбола 26 сентября приняла решение бойкотировать постановление УЕФА о допуске юниорских сборных из России к соревнованию. В украинской ассоциации настаивают на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА относительно недопущения всех российских команд к международных соревнованиям.

https://ukraina.ru/20230927/1049739373.html

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новости, российский футбол, уефа, польша, украина